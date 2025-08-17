Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 17/08/2025

ADAIR LEVIS DE BITTENCOURT, 98 ano(s). Filiação: HUMBERTO LEVIS e ANGELICA LEVIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 16 de agosto de 2025 às 22:00h.
ADRIANO FERREIRA BRITO, 74 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: MANOEL FLORENCIO FERREIRA e EGIDEA MARIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
ALCIDES ROGERIO SCHIER, 67 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Filiação: ZACHARIAS SCHIER e NARALICE SCHIER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 15:00h.
ARAMIS FONSECA BONIN, 61 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CLAUDETE SILVEIRA BONN. Filiação: ELISEU PEREIRA BONIN e CLARA DA FONSECA BONIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 16 de agosto de 2025 às 15:00h.
ARILDO PAGLIOTTO TABORDA JUNIOR, 21 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: ARILDO PAGLIOTTO TABORDA e DEBORA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
CARMEM FERMINA DAS NEVES, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANTONIO GOMES DAS NEVES. Filiação: MARIA FERMINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
CASSILDA DISSENHA PORTES, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ADELIO AIRES DE OLIVEIRA PORTES e THEREZA DISSENHA PORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 17 de agosto de 2025.
CATARINA BICH KOTARSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO KOTARSKI. Filiação: ANTONIO BICH e MARIA BICH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
CLAUDIA MARIA SANT ANA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURDES SANT ANA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
CLAUDIO DE ALMEIDA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: KATIA REGINA BACH ALMEIDA. Filiação: SIRIO VICENTE DE ALMEIDA e MARCILIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
DOMINGOS JOSE FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO JOSE FERREIRA e SILVANA MARIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:30h.
DOROTI ANDERSON KLAUBERG DE CHAVES, 91 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: WILSON ALVES DE CHAVES. Filiação: HUGO KLAUBERG e MERCIA ANDERSON KLAUBERG. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
EDMUNDO DEMBEYSKI, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CLACI CARVALHO DE SOUSA DEMBEYSKI e GENOVEVA KIELTYKA DEMBEYSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 09:00h.
EDSON BIHUNA, 65 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIEMA MULLER. Filiação: WADECO BIHUNA e MIRIAM VASCONCELOS BIHUNA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:30h.
EDSON WANDO DA SILVA ALMEIDA, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 17 de agosto de 2025.
ELSITA GAERTNER MESQUITA, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO GAERTNEER e SOFIA KOVALESKI GAERTNER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
GEOVANA VAZ, 42 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE EVANGELISTA VAZ e SEBASTIANA AUGUSTA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:30h.
GERALDA AMELIA DE CARVALHO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RAIMUNDO MACHADO e ANA AMELIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
GIOVANNA EMANUELLY FERREIRA TELEGINSKI, 29 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: NILSON FERREIRA e JOICY KARINA TEOFILO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 17 de agosto de 2025.
HELENA STUPKA MALKUT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO MALKUT. Filiação: MIGUEL STUPKA e MARIA STUPKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 17 de agosto de 2025.
HENRIQUE FAGUNDES DOS SANTOS SILVA, 3 mes(es). Filiação: LUCAS DOS SANTOS SILVA e GEICIANE REGINA FAGUNDES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 14:00h.
IZETE NOGAROLLI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD JOSE NOGAROLLI. Filiação: JOSE BIM e AMELIA BIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
JEFFERSON DA COSTA, 39 ano(s). Profissão: CHEFE SERVIÇO. Cônjuge: SCHIRLEY BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: MARIA JOSE DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOAO BATISTA ALVES, 88 ano(s). Filiação: ARILINDO ALVES e MARIA EDUWIGES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 17 de agosto de 2025 às 19:00h.
JOAO VITOR DE ARAUJO, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GIZELE DIAS NUNES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
JOAQUIM RODRIGUES DE MATOS, 75 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA FERREIRA GONCALVES. Filiação: GERALDO RODRIGUES DE MATOS e MARIA CAROLINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:30h.
JOSE OTAVIO CAVALLARI, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CREUSA DA SILVA CAVALLARI. Filiação: ANTONIO CAVALLARI e NAIR PASSONE CAVALLARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE PEDRO PRUDENTE, 56 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: GISLENE GONCALVES. Filiação: PEDRO PRUDENTE e MARIA DE JESUS PRUDENTE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
JOSE SATURNINO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA GORETE MICHELS. Filiação: SATURNINO FRANCISCO DA SILVA e MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
JUAREZ PEREIRA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: NATIEL PEREIRA DA SILVA e LACYR LUCAS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:30h.
JUVALDIR OLIVEIRA JUNIOR, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ELIANE REGINA COSTA OLIVEIRA. Filiação: JUVALDIR OLIVEIRA e AMELIA SALMON OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
KAUE KAYNA INACIO, 34 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: APARECIDA MARIA INACIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
KEVIN WILIAN REIS FERREIRA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: JACSON WILIAN FERREIRA e KARINA DA SILVA REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 17 de agosto de 2025 às 13:00h.
LENIR CRISTINA DE PAULA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL AGOSTINHO DE PAULA e MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 16 de agosto de 2025.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALTIVIR SANTANA DA SILVA. Filiação: ROBERTO SCHMIDT e ISABEL AFONSO SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA APARECIDA DE PAULA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO CLAUDINO DE OLIVEIRA e ROSA VENTRICI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIA DA PENHA VIEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSEFA CELESTINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 17 de agosto de 2025.
MAURA BLOOT SILVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SILVEIRA. Filiação: ANTONIO BLOOT e LEIRIANA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
NELSON TANER, 83 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ERIDAN TEREZINHA AUGUSTO TANER. Filiação: GODELIPE TANER e NOEMIA SANTANA TANER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
OLIVIA CHRISTINELLI AVI, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO FELIPE AVI e JESSICA ALINE CHRISTINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 16 de agosto de 2025.
ONEOR ROSA RODRIGUES, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DARCI RIBEIRO RODRIGUES. Filiação: LOURENCO ROSA RODRIGUES e PATROCINIA RAIMUNDA DA SILVA. Sepultamento: MARINGA/PR, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
OSMAR GALLI, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLEI APARECIDA GORALDI GALLI. Filiação: NIBIO GALLI e ANGELA MUDOLON GALLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 10:00h.
OSVALDO RIBEIRO MACHADO, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSWALDO DOMINGOS MACHADO e ANA MARIA BATISTA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 09:00h.
PATRICK SANTOS, 37 ano(s). Filiação: JOAO MARIA SANTOS e MARIA ROZANE SANTOS. Sepultamento: RIO DE UNA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
PHILOMENA GREBOGE, 101 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MIGUEL GREBOGE e GENOVEVA GREBOJE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
RENAN MORYTA FUGIMOTO, 30 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: LAURO ITSUO FUGIMOTO e APARECIDA RIROKO MORYTA FUGIMOTO. Sepultamento: CREMATORIO ROMA – GUARAPUAVA/PR, domingo, 17 de agosto de 2025.
ROMAGNO DE AVILA MORGADO, 50 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSANE APARECIDA RIBEIRO. Filiação: JOSE MORGADO FILHO e EVANILDA DE AVILA MORGADO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
RUBENS GERMANO PINTO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA FLORA OLIVE MALHADAS PINTO. Filiação: LEODECIO ANTONIO PINTO e ELI PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:00h.
SERGIO CLEMENTE VALASKI, 63 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) OBRAS. Cônjuge: NOELI KOCHMAN VALASKI. Filiação: AMBROSIO VALASKI e GERALDA GREBOGGI VALASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
SORAIA GOES DE ASSIS, 47 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Cônjuge: LUIZ E DE ASSIS. Filiação: ADEMAR DE GOES e AUTA MARIA DE JESUS GOES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 11:00h.
SOTERO ROBERTO ANDRADE, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ESTELLA MARINA HORCEL ANDRADE. Filiação: JOSE OLMIRO ANDRADE e OLIVIA ANDRADE. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 17 de agosto de 2025.
VALDEMIR PAULO, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: TEOFILO PAULO e VILMA MARIA PAULO. Sepultamento: SANTA EMIDIA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
VERA LUCIA SARY, 74 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: FELIPE SARY e MARIA SARY. Sepultamento: CREMAÇÃO A DEFINIR, domingo, 17 de agosto de 2025.
ZILDA DE SOUZA E SILVA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOEL PENTEADOR DE ALMEIDA E SILVA. Filiação: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA e DELVA SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 16 de agosto de 2025 às 16:30h.