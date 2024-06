Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (16)

ADJALMO JOSE PEREIRA DE ANDRADE, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIZETE DO ROCIO URBAN PEREIRA DE ANDRADE. Filiação: OTACILIO PEREIRA DE ANDRADE e RENI NEIVERTH DE ANDRADE. Sepultamento: CAPELA CRISTO REI IMBITUVA PR, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

AFONSO BORKOWSKI, 74 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: VERONICA BORKOWSKI. Filiação: AUGUSTO BORKOWSKI e ROSA BORKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de junho de 2024.

ALCIONE DE LIMA PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: OSMAR FERREIRA. Filiação: IZAURA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 16 de junho de 2024 às 15:00h.

ANTONIO LOPES VEDOR, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARINALVA PINHEIRO DIAS. Filiação: MANOEL LOPES VEDOR e RITA FARIA VEDOR. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

ARLETE BENETTI BRAMBILLA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDERICO ALBERTO BRAMBILLA. Filiação: AUGUSTO BENETTI e GLACITA OGG BENETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

AROMILDO ANTONIO COSTA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA COSTA. Filiação: ANTONIO COSTA e ROMANA EMILIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 16 de junho de 2024 às 09:00h.

DALVA SCROCARO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO SCROCARO. Filiação: GUSTAVO FUTZ e RAQUEL RAMOS FUTZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

DIRCE PESSATTI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARO ABELARDINO e LUIZA ABELARDINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de junho de 2024 às 13:30h.

EDUARDA FORNAROLLI, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARLOS FONAROLLI. Filiação: CASEMIRO FORNAROLLI e MARIA PINTO MARQUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 16 de junho de 2024.

EDUARDO BLASKOVI PEREIRA DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIEDINA DE ALENCAR BLASKOVI. Filiação: EPITACIO PEREIRA DOS SANTOS e EDNA BLASKOVI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA e CELUTA ANA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de junho de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA FILHO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IRACY DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA e GERALDA DA SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: JOGADOR FUTEBOL. Filiação: JOSE VIEIRA PINTO e ANA MARIA DA SILVA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 16 de junho de 2024 às 18:00h.

GERD OESTREICH, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: ROSALI OESTREICH. Filiação: HARRY OESTREICH e EDLA OESTREICH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de junho de 2024.

HENRIQUE SOUZA DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: MARCIO ROBERTO DA SILVA e MARCIANA DE SOUZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 12:00h.

ILAIR CARDOSO DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO CESAR DE LIMA. Filiação: AMAURILIO CARDOSO e IRACEMA DA SILVA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 16 de junho de 2024.

IRACEMA SANTOS MACHADO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES MACHADO JUNIOR. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e HELENA FERNANDES SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 10:00h.

IRAILDE MONTEIRO DE LIRA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE CLEMENTE CRUZ. Filiação: JOAO MONTEIRO DE FARIAS e ADELAIDE MONTEIRO DE LIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 14:00h.

ISAILDE DE LIMA REIKDAL, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ REIKDAL. Filiação: ANTONIO GONCALVES DE LIMA e MARIA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

JACIRA CUSTODIO, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ALDINO COMIN. Filiação: APOLINARIO CUSTODIO e IDA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:30h.

JUSSARA RIBEIRO HACK, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO ARAMIS HACK. Filiação: LOURDES RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de junho de 2024.

LUCINEA FERREIRA MARTINI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR IVO MARTINI. Filiação: FRANCISCO IBRAHIM DE OLIVEIRA FERREIRA e MERCEDESANTUNUNCIO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

LUIZ HENRIQUE CAMARGO, 58 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ADAO ELUIR CAMARGO e RUTE WISNIEWSKI CAMARGO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de junho de 2024 às 19:00h.

LYAN GABRIEL BATISTA SCHINDA, 19 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ FERNANDO BINDA SCHINDA e CLAUDIA LETICIA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de junho de 2024 às 11:00h.

MALTIDE KAZUE SUENARI KUMEGAWA, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: MAURICIO TSUGUO KUMEGAWA. Filiação: YOCHIMASSA SUENARI e KIMIKO SUENARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 16 de junho de 2024 às 15:00h.

MANOEL DO ROSARIO PINHEIRO, 91 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: NILZA SANTANA PINHEIRO. Filiação: MANOEL PINHEIRO BANQUES e ANTONIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA CLEUSA BENTO FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO FERREIRA. Filiação: EDGAR DIAS BENTO e FRANCISCA LOPES BENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA ESTRELA LOPES LINSINGEN, 86 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: PAULO JACINTO CUNHA LINSINGEN. Filiação: ISAAC DE ARAUJO LOPES e ROSALINA ALVES LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA EULALIA FREITAS BARBOSA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DONEL MARTENCAL BARBOSA. Filiação: JOSE GERALDO DE FREITAS e EULALIA IZALTINA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA HELENA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARMANDO DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ FILHO e MARIA DA SILVA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA LEONIRA BACH HORNUNG, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VICENTE CORELUK HORNUNG. Filiação: JOAO BACH e MARIA BACH. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, domingo, 16 de junho de 2024.

MARIA LUCIA BARRY MOSS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMIR ANGELO MOSS JUNIOR. Filiação: PEDRO BARRY e CLERY HANSEN BARRY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:30h.

MARLENE DUARTE MACEDO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADILALDO MACEDO. Filiação: ANTONIO DOS REIS DUARTE e HELENA HARMUCHE DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de junho de 2024 às 10:30h.

MARLENE LUDGERA MARQUES, 75 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: VANDERLEI MARQUES. Filiação: JOSE FIRMINO VAZ e HERONDINA ESMERALDA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 16 de junho de 2024 às 09:30h.

MARLETE ELIANA MARTINS, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO LINO MARTINS. Filiação: FRANCISCO MEDEIROS e MARTHA MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

MARLY MARIA MOREIRA LEITE, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO GABRIEL LEITE. Filiação: EURIPEDES CRISANTO MOREIRA e ROSA CORREIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024 às 11:00h.

MARTHA NATALIA HARTMANN, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO HAUQ e FRIDA HAUQ. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 16 de junho de 2024.

NEIVO ZAMPIERI, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VITORIO ZAMPIERI e EMA VEDELAGO ZAMPIERI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 16 de junho de 2024.

OCTAVIO ALEXANDRE ZANIOLO, 91 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CECILIA KOSLOUSKI. Filiação: JOSE ZANIOLO e MARIA ZANIOLO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 15 de junho de 2024 às 17:00h.

PAULO FERNANDO MARTINS, 33 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CHEINE DANIELE DE PAULA MARTINS. Filiação: VALDECIR MARTINS e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

REMY DA COSTA VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LETICIA SABIM DA COSTA VIEIRA. Filiação: LAUDEMIRO DA COSTA VIEIRA e IZOLINA DE MELO COSTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, sábado, 15 de junho de 2024 às 16:00h.

ROBERTO ANGIOLETTI, 75 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Cônjuge: MARIA CRISTINA RUPP. Filiação: ERNESTO ANGIOLETTI e JUREMA ANGIOLETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de junho de 2024 às 15:00h.

RODOLFO MACHADO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: OLIVIA BATISTA MACHADO. Filiação: MANOEL MORAES MACHADO e GERALDINA MORAES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 15 de junho de 2024 às 15:00h.

RONALDO GOMES DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEVERINO GOMES DA SILVA e FATIMA NUNES DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 15 de junho de 2024 às 16:30h.

SANTINO FRANCISCO MARQUES, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE TORCATO MARQUES e INACIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

SONIA MARIA DE MORAIS BITENCOURT, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BELMIRO BITENCOURT. Filiação: JOAO MARIA DE MORAIS e ZORAIDE BUSMAYER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA PEREIRA ESTEVAM, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO ESTEVAM. Filiação: EDUARDO PEREIRA e SEBASTIANA BENEDITA NUNES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de junho de 2024 às 11:00h.

THEREZINHA SILVA DRUMOND, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTENOR COELHO DRUMOND. Filiação: WALDEMAR SILVA e ONDINA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 16 de junho de 2024 às 11:00h.

VILMA DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DORIVAL TIOSSI. Filiação: JOAQUIM AMERICO DE OLIVEIRA e ANA RITA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de junho de 2024 às 13:00h.

