Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (16)

ABGAIL ALVES TEIXEIRA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AVELINO ALVES TEIXEIRA e IZAUR ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ADARILIO CANDIDO MENDES, 63 ano(s). Filiação: JORDINA NICOLETTI MENDES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ADEL YOUSSEIF, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: KAMEL YOUSSEIF e IRACEMA DE SOUZA YOUSSEIF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 12:00h.

ALDA BEZERRA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: JORGE VITALINO DA SILVA. Filiação: GABRIEL BEZERRA e AULTA DA SILVA BEZERRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ANGELA MARIA DE PAULA, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO PEDRO DE PAULA e ERCILIA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JOAO ANDRADE, 75 ano(s). Cônjuge: MARIA LUIZA ANDRADE. Filiação: JOAO VITORINO ANDRADE e ALMERINDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

BENEDITO RODRIGUES BISCAIA NETO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA DE JESUS RODRIGUES BISCAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de fevereiro de 2025.

CARMEM LUCIA ANDREATA, 59 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: ROMARIO DE CASTRO ANDREATA e DORLY TEREZINHA ANDREATA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

CELIA SCHIFFER BACILA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: METRY BACILA. Filiação: FRANCISCO SCHIFFER e HELENA SCHIFFER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

CLAYTON BATAGINI, 66 ano(s). Cônjuge: MARLI MARLENE DE SOUZA BATAGINI. Filiação: OLIVIO JOSE BATAGINI e MARIA APARECIDA RODRIGUES BATAGINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

EDSON TALAMINI JUNIOR, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: EDSON TALAMINI e JANDIRA TALAMINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

ELFRIDA MARGARIDA GRUNHAGEN, 88 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CARL HEINZGRUNHAGEN. Filiação: OTTO WEISS e HILDA WEISS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

ELIZABETE JUSTO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO SOARES JUSTO e TEREZINHA DAS DORES LEME JUSTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ELOIR HUMBLE, 55 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALCEU OCTAVIO HUMBLE e ANNA TOTZKI HUMBLE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

FUMIO HIRABAYASHI, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FUMIETA TANAKA HIRABAYASHI. Filiação: AKIKO HIRABAYASHI e SHIGUEO HIRABAYASHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ILDA MAGRI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTO BERNARDELLI. Filiação: VALDEMAR MAGRI e CLARINDA PEREIRA MARQUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

IRAN JOSE MOREIRA, 84 ano(s). Cônjuge: ISADIR MOREIRA. Filiação: JORGE MOREIRA e ZILA CORDEIRO DOS SANTOS MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de fevereiro de 2025.

IRENI JULIANO PERES, 69 ano(s). Filiação: GENOR JULIANO e LUIZA BEASAO JULIANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

JOAO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IVONETE LOPES CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: ESMAEL LOURENCA DOS SANTOS e BENEDITA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE BARRA DO TURVO – SP, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOAO FELIPE TEIXEIRA VIDAL, 46 ano(s). Filiação: JOAO CARLOS VIDAL e MAGALI TEIXEIRA VIDAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:30h.

JOSE AMERICO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ANA MARIA DE SOUZA. Filiação: JESUINO BITTENCOURT DE SOUZA e MARIA LINHARES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:45h.

JOSE BATISTA MACHADO, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE MARIA MACHADO e MARIA DO CARMO ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

JOSE JOAREIS DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES VIDAL DE OLIVEIRA. Filiação: OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA e DAVINA MORAIS LACERDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 21:00h.

LAUZINA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES DE SOUZA e LEONOR RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

LEOSDETE MARQUES DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: RITA MARQUES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMILA EM PIRAQUARA, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

LUCAS FERREIRA DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUIS CLAUDIR FERREIRA DA SILVA e DULCINEIA RODRIGUES CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

LUCIANO DOS SANTOS FERNANDES, 38 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUZIMAR FERNANDES e MARIA HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

LUIS MICHEL RIBEIRO, 39 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: LUIZ JOEL RIBEIRO e IVANIR DE LOURDES PUGAS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

MARCIA TEREZINHA DAMBROZ PEIXER, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALEXANDRE ROBERTO PEIXER. Filiação: OLAVIO DAMBROZ e IOLANDA THEREZINHA DAMBROZ. Sepultamento: CREMAÇAO A DEFINIR, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

MARIA DA GRACA GHISI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ITALICO GHISI e OTILIA FRETTA GHISI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

MARIA DAS GRACAS FELISBERTO RODRIGUES, 73 ano(s). Cônjuge: SEBASTIAO RODRIGUES. Filiação: JOVELINO FELISBERTO e MARIA DA CONCEICAO RAMOS FELISBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

MARIA GENI CAMARGO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVALINO MAGHALHAES DE CAMARGO e AMALIA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 12:00h.

MARIA JULIA KRICHESKI, 42 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ELOIR ANTONIO KRICHESKI e MARIA BERNADETE DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PALMEIRA – PR, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

NAIR SILVA EMMEL, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ELY KUNIBERTO EMMEL. Filiação: ALCIDIO SILVA e ELZA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

RECIERI MANFRON FILHO, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RECIERI MANFRON e CECILIA MANFRON. Sepultamento: DOM PEDRO, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

ROSA MARIA DO ROCIO DE BORBA GARCIA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ALMIR LUIZ GARCIA. Filiação: MANOEL SEBASTIAO DE BORBA e LEONTINA PEREIRA BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ROSICLER DO CARMO MATIAS LUIZ DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOEL SANTOS DA SILVA. Filiação: JUDITH MATIAS LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

RUDI SCHUTZ, 72 ano(s). Filiação: ARTUR SCHULTZ e ODILA SCHUTZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

RUDOLF KULEK BROCKELT, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SUZANA C R TABORDA. Filiação: RONALD JOSE BROCKELT e ISABEL CRISTINA KULEK BROCKELT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

SAMIRA ASSAD SILVA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRACLIDES SILVA. Filiação: ANIS ASSAD e MARIA ASSAD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU FERREIRA. Filiação: MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

SANDRA MARIA RIBEIRO, 74 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE ORLANDO RIBEIRO e ANGELINA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

VALDIVE MAURICIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ABRAAO MAURICIO DA SILVA e MARIA JOAQUINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

VANESSA BUENO, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALESSANDRO JOSE BERLESZ. Filiação: OLINDA BUENO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 12:00h.

VERA LUCIA SILVA MOTA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO MOTA. Filiação: FRANCISDCO DA SILVA e CACILDA DEMETRIO SILVA MOTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

VICENTE SZYDULOVICZ, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LIDIA VALESKI SZYDULOVICZ. Filiação: JACO SZYDULOVICZ e VITORIA SZYDULOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

WALCKIRIA LOPES DA SILVA SANTOS, 35 ano(s). Profissão: AGENTE VIAGEM. Cônjuge: DIODO DA DILVA SANTOS. Filiação: LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA e MARIA LINDAMIR LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

WILMAR SILVIO MENONCIN, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALBINO EUGENIO MENONCIN e JOANA LUIZ MENONCIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 18:00h.

WILSON DE MORAES, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DE MORAES. Filiação: LEOPOLDO BENEDITO DE MORAES e MADALENA MONTEIRO DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de fevereiro de 2025 às 17:30h.

