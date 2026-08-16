Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (16/08)

ADILIO SANT ANA, 88 ano(s). Filiação: SEBASTIAO SANT ANA e MAGDALENA SANT ANA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
ADRIANO DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e SANDRA DA APARECIDA CHAVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
ALDA VIANNA NICOLAU DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RAUL CESAR NICOLAU DOS SANTOS. Filiação: ALZIRA DE BRITO VIANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
AMANDA ROMINA MUJICA TORRES, 3 mes(es). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONY ALEXANDER MUJICA FARFAN e SORAYA AURISMAR TORRES PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
ANTONIO CANDIDO CORREIA, 82 ano(s). Filiação: OLIVERIO DA CRUZ CORREIA e MERCEDES CANDIDO BANDEIRA CORREIA. Sepultamento: COLONIA FARIA, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ERNESTO SOARES MAGALHAES e EFIGENIA MENDES MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
CATARINA MIAZAKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KENJI MIAZAKI. Filiação: TADASHI TAKAKI e HATSUE TAKAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
CELIA MARIA DE PAULA DE LIMA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS VIEIRA DE LIMA. Filiação: JUVENAL DE PAULA e BENVINDA MONTEIRO DE PAULA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
CRISTINA BECKER TOREZIN, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERCONDINO TOREZIN. Filiação: JOSE DAVET BECKER e JULIA DE SOUZA PRESTES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
DELFINA FERNANDES RETCHESKI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR RUBY RETCHESKI. Filiação: FRANCISCO FERNANDES e ERNESTINA MARIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 16 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
DIEGO WELLINGTON MARINOSO, 42 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CRISTIANE FERREIRA SANTA CLARA MARINOSO. Filiação: CELSO JOAO MARINOSO e TANIA MARA BRAGANHOLO MARINOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 16 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
DULCE MARIA JOSE WEISER, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERVINO RAUL WEISER. Filiação: FERDINANDO SELBMANN NETTO e NAIR HEYN SELBMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 16 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
EDITE CATARINA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERMIANO CATARINA e ANA MARTENDAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
FLAVIO JOSE ANTONIO, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MANOEL JOSE ANTONIO e APARECIDA MACHADO ANTONIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
GENIVAL BARBALHO BENEDITO, 67 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DRANCKA. Filiação: JOSE BENEDITO e JOSEFA BARBALHO BENEDITO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
HILDEBRANDO GALVAO, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ARACI GALVAO. Filiação: ELVIRA LIEBL. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (16/08)
INES MUCHENSKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME MUCHENSKI. Filiação: FELIX HOINACKI e MADALENA HOINACKI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
IVONETE ALVES OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RIOLANDO AMERICO DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO FRANCISCO ALVES e VANIRA GONCALVES SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUAIRA, segunda-feira, 17 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JOAO DA SILVA SOBRINHO, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DINARTE ANTUNES DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL PALMEIRINHA, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JORGE ALBERTO RETAMOSO DORNELLES, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GILBERTO OLEA DORNELLES e MARIA SUELY RETAMOSO DORNELLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JORGE LUIZ GONCALVES ORSIDA, 65 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANGELA MARIA ORSIDA. Filiação: DEALMEIDA GONCALVES e DEALMEIDA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JOSEFA DE MEDEIROS NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE QUIRINO DE MEDEIROS e NATALIA CARNEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JULIO LERNER, 91 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ESTER SOIBELMANN LERNER. Filiação: FEIWSCH LERNER e BINE ETEL LERNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, domingo, 16 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
JURANDY GONCALVES DE LIMA, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADELAIDE IONE DE LIMA. Filiação: JOSE GONCALVES DE LIMA e MARIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
LEDA MARIA DE SOUZA LIMA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: GERALDO DE SOUZA LIMA e DEOLINDA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
LEONIDES MACHADO MOLETTA, 65 ano(s). Filiação: JOAO FERREIRA MOLETTA e ILIDIA MACHADO MOLETTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
LINDA MARCHIORO ZINK, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AIRES ZINK. Filiação: LUIZ MARCHIORO e MATILDE LOGATO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
LORENA FARIA SANTOS, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO FELIPE PRUDENCIO SSANTOS e SIMONE DE ALMEIDA FARIA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
LUIZ GOMES DE ARAUJO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE APRIGIO DE ARAUJO e MARIA GOMES DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
MARGARIDA COSTA DIAS, 95 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SILVERIO DIAS. Filiação: ANTONIO LUIZ DA COSTA e JUSTINA GARCIA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/08/2026.
MARIA DA LUZ LOURENCO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERVULO BUENO e JARDELINA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
MARIA DARCY CIDRAL NICOLAU, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO NICOLAU. Filiação: JOAO DOMINGOS CIDRAL e FRANCISCA CIDRAL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 15 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
MARIA DE LOURDES ZATTA, 78 ano(s). Filiação: JOSE SESTREN e BRIGIDA SCHELLER SESTREN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (16/08)
MARILIS ANGELINA BINI, 56 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: LUIZ VALDECIR BINI. Filiação: ROBERTO JOSE FERREIRA e ANGELINA DE FREITAS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
NEI JOSE FRANCO DE BARROS, 66 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: LUZIA GONCALVES RAMOS. Filiação: VITORINO DE OLIVEIRA BARROS e JUVENTINA FRANCO DE BARROS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 16 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
NELSON JOSE DE FREITAS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GENEROSO VIEIRA DE FREITAS e IIDELZINA FREITAS DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
NEUSA MARIA MACHADO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CASIMIRO MACHADO e MARTHA LIMA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
NEUZA KUSDRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR CORDEIRO DA LUZ. Filiação: ERNESTO KUSDRA e MARIA DA LUZ MACHADO KUSDRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 16 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
NILZO CERQUEIRA DE ASSIS PEREIRA, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE ALVES DE ASSIS PEREIRA e ANTONIETA CERQUEIRA ASSIS PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
OTAVIO DE JESUS CORREA, 65 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES CORREA. Filiação: MANOEL DE JESUS CORREA e MARIA DAS DORES CORREA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, domingo, 16 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
RENEE WILLIAM RODRIGUES, 35 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: REINALDO ANTONIO RODRIGUES e SILVANA LOURENCO RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
SABRINA MAIARA CASTILHOS DOS SANTOS, 21 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: HELIO JOSE CASTILHOS DOS SANTOS e DAIANE DE FATIMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
SOELI DE FATIMA DELGADO, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JERSON DOS SANTOS e TERESINHA ALVES DELGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 16 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/08/2026.
SONIA COZER DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TEODORO FERREIRA DE SPUZA. Filiação: APARECIDO COZER e APARECIDA MOREIRA COZER. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 16 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 15/08/2026.
WALDEMIR WILLE DO AMARAL, 77 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOSE MATHEUS DO AMARAL e HILDA MATHEUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 16 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/08/2026.