Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 16/03/2025

ADELAIDE LOBO SALGADO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIZEU RAYMUNDO LOPES SALGADO e IOLANDA LOBO SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de março de 2025 às 16:30h.

AIRTON DO AMARAL, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO DO AMARAL e VALDOMIRA DO AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de março de 2025 às 15:00h.

ALICE LAZARINI DA LUZ, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDMUNDO SANTANA DA LUZ. Filiação: JOAO LAZARINI e CLARINDA LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

ANGELA GILVANETE MARTINS, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JORGE MARTINS. Filiação: ERNESTO THAIS e JULIETA THAIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

ANTONIO DA MAIA, 93 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA DIRCE ALVES. Filiação: JOCELIM JOSE DA MAIA e ADELAIDE JOSE DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

ARISTEU OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SONIA FATIMA DE QUADROS OLIVEIRA. Filiação: ARMANDO VICENTE DE OLIVEIRA e MARIA DELFINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 16 de março de 2025 às 14:30h.

AURORA ANDREATA FERRARINI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESIDIO ANDREATTA e ANGELA STRAPASSON ANDREATTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 16 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ARRUDA DE ALMEIDA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSEMARY HONORATO MENDES DE ALMEIDA. Filiação: JORGE ARRUDA DE ALMEIDA e LUIZA GONCALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 16 de março de 2025.

CONCEICAO DE JESUS ALCANTI MOURA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDES FERREIRA DE MOURA. Filiação: PEDRO SEBASTIAO ALCANTI e AUGUSTA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

ELIMAR FOLTRAN FERREIRA, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELI FOLTRAN e MARLENE FOLTRAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 16 de março de 2025 às 15:00h.

EVA LEONCO CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS LEONCO CARVALHO e MARIA DE JESUS CARVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 16 de março de 2025.

FRANCISCO BATISTA DE JESUS, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS. Filiação: JOSE FRANCISCO DE JESUS e MARIA BATISTA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 16 de março de 2025 às 10:00h.

GILDA GREGORIO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BASTOS e MAFALDA BRUNORI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de março de 2025 às 09:30h.

IVONEL ROSCOCHE, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ZELIA IZABEL BASTOS REZENDE ROSCOCHE. Filiação: AUGUSTO ROSCOCHE e ANGELINA DORADA ROSCOCHE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

JANDIRA MENDES PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: WALDOMIRO MENDES PEREIRA e ROSA CECH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 14:00h.

JOAO BATISTA CORREA DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE SILVERIO DE OLIVEIRA e CELINA CORREA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de março de 2025 às 17:00h.

JOAO MARIA DE TOLEDO, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LEONARDO BELTRAO DE TOLEDO e ZENIR SARUVA DE TOLEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 16 de março de 2025.

JOSE APARECIDO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e BENEDITA MARIA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 16 de março de 2025 às 14:00h.

LAFAIETE VIEIRA DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JULIO VIEIRA DA SILVA e LAURINDA ASTROGILDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 16 de março de 2025 às 11:00h.

LEONDINA TOLEDO DE AZEVEDO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALMERINDO TOLEDO DE AZEVEDO e OTILIA TOLEDO DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 11:00h.

LUIZ CARLOS COLTRO, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SANTINO COLTRO e APARECIDA ZULMIRA ROMAGNOLO COLTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

LUIZ WANDERLEI FERNANDES DE ANDRADE, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ABILIO PEREIRA DE ANDRADE e DORVALINA FERNANDES DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 16 de março de 2025 às 11:30h.

MAGDALENA FANTINATO IURK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FANTINATO e ANNA MANICKA FANTINATO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 15 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA DA LUZ GREIN MOREIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AFONSO MOREIRA. Filiação: PEDRO MIGUEL GREIN e TEREZA PRESTES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA DO ROCIO GROSZEWICZ DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CYRO MARES DE SOUZA. Filiação: DOUGLAS PINHEIRO GROSZEWSKI e STAEL DE ARAUJO GROSZEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA DOS SANTOS LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA LIMA. Filiação: SILVANO FELIX e ALEXANDRINA COUTINHO DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 15 de março de 2025 às 20:00h.

MARIA TEREZA TESTA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUIZ TOMAZ TESTA e ANA MICIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de março de 2025 às 16:30h.

MARIA ZAIDE RADACHENSKI CRUZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO RADACHENSKI e PORCINA DA CRUZ RADACHENSKI. Sepultamento: DO CAMPESTRE FAXINA SÃO JOSE DOS PINHAIS PR, domingo, 16 de março de 2025.

MARIO LUIZ ARANA BATISTA, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: DJALMA BATISTA e ISABEL ARANA GONCALVES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 16 de março de 2025 às 16:30h.

MARTHA MARQUES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO KRVIATOVSKI e MARIA WASOIZVIK KRIVIATOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 12:00h.

MERCIA NOELY DE ANDRADE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ARBUS DOS SANTOS e ESCOLASTICA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 16 de março de 2025 às 16:30h.

NELSON NONATO RODRIGUES, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLEONICE DOS SANTOS SILVA RODRIGUES. Filiação: ANTONIO JOSE RODRIGUES e FLAUSINA MENDES RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 16 de março de 2025 às 09:00h.

OCTAVIO KAZEKER, 90 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: JOSE KAZEKER e MARIA JOANA DA SILVEIRA KAZEKER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 16 de março de 2025 às 10:00h.

OSIEL LINO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: LUIZ LINO DA SILVA e JURACI VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de março de 2025 às 10:00h.

RUBENS SEBASTIAO RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ODILON SEBASTIAO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE TOMAZINA – PR, domingo, 16 de março de 2025 às 16:00h.

THEREZA KOCH CAVALCANTI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO STENGHEL CAVALCANTI. Filiação: JOSE RICARDO KOCH e EMMA KOCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 16 de março de 2025 às 14:30h.

VICENTINA DA SILVA BERNARDES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL BERNARDES. Filiação: LUIZ GUEDES DA SILVA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 16 de março de 2025 às 10:00h.