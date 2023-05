Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (14)

Adailton Manoel Lopes, 50 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Benedita Eugenia Lopes. Sepultamento ontem.

Agenor Michels Piva, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Piva e Maria Michels Piva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Albanita de Lima Correia, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alzira Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Analzira Alves de Oliveira Fernandes Góes, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Alves de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Cap 04 Cmav.

Antônio Carlos Izidoro, 73 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Paulo Izidoro e Terezinha de Jesus Antunes Izidoro. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Aparecido dos Santos Lima, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Medeiros de Lima e Clara Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Ari Fernandes, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Iracema Fernandes. Sepultamento ontem.

Ayme Maria dos Santos, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Lisboa dos Santos e Julinha Maria Lima. Sepultamento ontem.

Bruno Alexandre dos Santos, 24 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alexandre Oliveira Ds Santos e Rosângela Almeida dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Castorina Ribeiro dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Ribeiro do Bonfim e Maria Ferreira do Bonfim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Batista Centenario Rua Antonina, 500 Centenario CuritibaPR.

Claudete Salete Ferri Turbay, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Attilio Ferri e Clementina Ferri. Sepultamento ontem.

Diego Bento Sanches, 27 anos. Profissão: servente. Filiação: Tereza Bento. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Dora Barboza Patinho, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Barboza e Candelaria Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Jacaranda.

Eliz César Santos Albuquerque, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ewaldo César e Olga Bornemann César. Sepultamento ontem.

Francisco Carlos Martins, 67 anos. Filiação: Carlos Martins e Maria Teresinha Martins. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Geni Dias da Silva Santos, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lucilia Dias da Silva. Sepultamento ontem.

Gersio Soares, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Augusto Severiano Soares e Maria Jurema Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Hypolito Nogoceke, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Nogoceke e Matilde Kowalskz Nogoceke. Sepultamento ontem.

Idinaldo Ferreira Lima, 39 anos. Profissão: soldador. Filiação: Izaias Ferreira Lima e Odete de Fátima Costa Lima. Sepultamento ontem.

João Carlos Duarte, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Duarte e Idalina Tereza Duarte. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

João José Monteiro, 78 anos. Filiação: Bento José Monteiro e Rosa Monteiro Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Ferraria Campo Largo.

João Lázaro de Oliveira, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Higino Cardoso de Oliveira e Maria Olímpia Subtil. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Laura Bordignon, 68 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Sebastião Bordignon e Libera David. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Lauro do Espírito Santo, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião do Espírito Santo e Maria Mendes de Freitas. Sepultamento ontem.

Leila da Silva Azamor de Oliveira, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovino Nunes de Azamor e Doralice da Silva Azamor. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Leonardo Vinícius de Oliveira Cardoso, 20 anos. Filiação: Ismair da Silva Rosa Cardoso e Simone Dinarte de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lindolfo Gonçalves Viana, 72 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antônio Eduardo dos Santos e Mercina Gonçalves Viana. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Neves de Oliveira, 52 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Neves Deoliveira e Maria de Paula Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Ivani Mendes Correa de Souza, 56 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Aníbal de Mattos Leão e Catarina Mendes Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria José da Silva, 41 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Amaro João da Silva e Maria Lúcia da Silva. Sepultamento ontem.

Marlene Machnicki, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Albino Machnicki e Vitalina Guiach Machnicki. Sepultamento ontem.

Melita Jungklaus Kreusch, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Jungklaus e Verônica Berkenbrocke Jungklaus. Sepultamento ontem.

Moacir Train, 73 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Paulino Train e Elvira Train. Sepultamento ontem.

Neide Velloso Mueller, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Velloso Duarte Júnior e Darcy Pinto Duarte. Sepultamento ontem.

Osmar Gonçalves Correa, 84 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Gonçalves Correa e Corina do Prado Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Osni Bosi, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nelson José Bosi e Gentilia Subtier Bosi. Sepultamento ontem.

Pedro Aroldo Girardello, 90 anos. Filiação: Pedro Girardello e Floresbella Mendes. Sepultamento ontem.

Pedro dos Santos Rodrigues, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Faustino Mendes Rodrigues e Francisca dos Santos Batista. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério São Gabriel ColomboPR.

Rafaela Garcia, 26 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olivina Chaves Garcia. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo de Municipal Almirante Tamandaré.

Reinaldo Senco, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Moro Senco e Maria Bernardina Calhari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal de Tijucas do Sul.

Roberto de Meira Ferreira Santos, 29 anos. Profissão: garçom. Filiação: Cláudio Ferreira dos Santos e Rosilene Gonçalves de Meira. Sepultamento segunda-feira, 15 de maio de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Ginasio de Esporte Bairro Tijucal.

Salete Lopes Santana Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Lopes Santana e Marcelina Lopes Santana. Sepultamento ontem.

Salomão Miranda Thomaz, 60 anos. Filiação: David Thomaz e Erondina Miranda Thomaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ulisses Teodoro, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Teodoro e Augusta Teodoro. Sepultamento ontem.

Wally Ritzmann Erbe, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ritzmann e Emma Ritzmann. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Waltraut Klemtz, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Klemtz e Maria Klemtz. Sepultamento ontem.

Wesley Daniel de Carvalho de Souza, 26 anos. Filiação: João Marcelo Santos de Souza e Célia Aparecida de Carvalho. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Zenirde Fernandes dos Santos, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Fernades e Rozalina Capera. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo de Residencia Travessa Libano, 51 Naçoes Fazenda Rio Grande.

