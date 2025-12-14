Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 14/12/2025

AFONSO FERREIRA DE LARA, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SOFIA ZARLOCKI DE LARA. Filiação: MANOEL FERREIRA DE LARA e ANA PETRUCHE DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
AGADIR RODRIGUES, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RITA DE CASSIA GONCALVES PEREIRA RODRIGUES. Filiação: SALUSTINA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ALLISON RODRIGO RIBEIRO, 36 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: LINDOMAR VELOSO RIBEIRO e MARLI APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, 103 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ALMIRA CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS e SALUSTIANA DAS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ANISIO ALVES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LUCINDA VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS e MARIA ALVES CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ANTENOR CUSTODIO DA SILVA, 72 ano(s). Filiação: ATILIO CUSTODIO DA SILVA e ANGELINA KINGESKI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ANTONIO JOSE MOREIRA JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO JOSE MOREIRA e SALETE TEREZINHA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
BEATRIZ DE ESPINDULA ADRIANO, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALDIR GREGORIO ADRIANO. Filiação: IVO SERGIO DE ESPINDULA e INGRACIA DA SILVA ESPINDULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
CARLOS ALBERTO DE CASTRO SARTORI, 91 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: VERA TEREZINHA GERHARDT SARTORI. Filiação: GUSTAVO SARTORI e CECY DE CASTRO SARTORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
CASIMIRO GALARDA FILHO, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: CASIMIRO GALARDA e LIDIA GALARDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
CELIA LEITE DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE ANTONIO DE LIMA. Filiação: JOSE CORREIA LEITE e EMILIA ALMEIDA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
CELIA REGINA ZANINI, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERNESTO ZANINI FILHO. Filiação: JOSE PEDRO GONCALVES DOS SANTOS e VITORIA VITORIA MALINOAKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
DIONEIA KARALENSKI FARIAS, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARLINDO FARIAS e GENI KARALENSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 14 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 13/12/2025.
DURIVAL SOPPA LUIZ, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE PEREIRA LUIZ. Filiação: MANOEL LUIZ e ROSA SOPPA LUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
FRANCISCO ARAUJO LEITE, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ENELI FRANCISCA GOULART LEITE. Filiação: MARINHO PANTALEAO LEITE e CAROLINA MARIA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
HELCIAS SILMANN, 71 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: GERACINA FERREIRA LEITE SILMANN. Filiação: OSWALDO SILMANN e DELEMIR BAPTISTA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
IOLANDA GRASSI, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMAURI GRASSI. Filiação: RICIERI MECANHA e CARMEM MACANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
JEFFERSON LIMA DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NELSON DOS SANTOS e SORAIA NEVES DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATORIO ROMA – GUARAPUAVA/PR, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
JOAO ALCIONE FERREIRA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IDALINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
JOSE BRUNO SIMOES, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SELESTINA SOARES SILVA SIMOES. Filiação: BENTO BRUNO SIMOES e MARIA JOAQUINA SIMOES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
JOSE SIMAO DA SILVA NETO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA MARIA ROSA DE JESUS DA SILVA. Filiação: JOSE SIMAO DA SILVA e TEREZA MARIA ROSA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LAERCIO DE ARAUJO, 62 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARINEZ ZANIVAN DE ARAUJO. Filiação: MIGUEL ARCANJO DE ARAUJO e ANA DEMORA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LEILA APARECIDA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JORGE DOMINGOS DA SILVA. Filiação: LAURINDO DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LINDACIR MARIA DA CONCEICAO, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAIMUNDO DA CONCEICAO. Filiação: DAVI BANNACH e ERNESTINA HARTINGEN BANNACH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LOIDEMAR TOZO CEZIMBRA, 64 ano(s). Profissão: AGENTE SEGURANÇA. Cônjuge: VALDETE SALETE DE SA. Filiação: DEOLINDA TOZO CEZIMBRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LUCAS JOSE DE JESUS, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DE JESUS e CLAUDETE GONCALVES. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 14 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LUIZA VITORIA BREHULA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BREHULA. Filiação: MANOEL GARCIA VALENTIM e FIRMINA ANTUNES ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
LUZIA LOPES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LOPES. Filiação: CONSTANTINO BOIKO e IGNES BOIKO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
MARIA ALVARENGA DE AGUIAR REZENDE, 93 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: APRIGIO FERNANDES DE REZENDE. Filiação: JERONIMO MADEIRA DE ALVARENGA e ALICE MARIA DE AGUIAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
MARIA EDMEI PEQUENO PEREIRA DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JOSE GOMES DA FONSECA. Filiação: ANTONIO PEQUENO PEREIRA e MARIA DAS DORES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
PEDRO STANSKI, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA IVETE STANSKI. Filiação: FLORIANO STANSKI e JOSEFA STANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
ROBERT FRANCISCO GONCALVES DIAS, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: OSMAR GEMBER GONCALVES DIAS e EVA JANINE GONCALVES DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
TEREZINHA ROCHA DE SOUZA, 73 ano(s). Cônjuge: CIRILO PINTO DE SOUZA. Filiação: BRAZILINO FERREIRA ROCHA e JULINDA RITA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.