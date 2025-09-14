Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 14/09/2025

ADILSON CARDOSO DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARIZA DE BARROS CARDOSO DE LIMA. Filiação: JOAQUIM CARDOSO DE LIMA e DEVAIR RIOS DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025.
ALICE FERREIRA BEZERRA, 1 ano(s). Filiação: ADRIANO RODRIGUES BEZERRA e REGIANE CARMEN FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO – CAMPO VERDE – MT, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 17:00h.
ARLINDO RAYMUNDO RUHMKE, 89 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: PEDRINHA RUHMKE. Filiação: FREDERICO RUHMKE e ERNA PAULINA RUHMKE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:00h.
ARMECINDA TETTO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ALEXANDRE CARDOSO e OLIMPIA GONCALVES CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de setembro de 2025 às 09:00h.
AURORA SANCHES GOMES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMINIO JACINTO DA SILVA. Filiação: CANDIDO SANCHES PERES e MARIA GOMES SANCHES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de setembro de 2025 às 11:00h.
BENILDE FAGUNDES MIRANDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACYR LAERTES MIRANDA. Filiação: OLIMPIO FERREIRA FAGUNDES e IBRANTINA PASSOS FAGUNDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de setembro de 2025 às 10:00h.
CAMARGO JOSE DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: CAMARGO PAULO DA SILVA e LOURDES PAULO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
DALTON ANTONIO SCHULTZ GABARDO, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: REGINA LUCIA ARAUJO GABARDO. Filiação: BELMIRO GABARDO e ALICE CECILIA SCHULTZ GABARDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de setembro de 2025 às 11:00h.
DELPHINA KUZAVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO WILCZEC e MARIA LEOCADIA WILCZEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 14 de setembro de 2025.
DENISE MARIA KENDRICKI DE MORAES, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ULYSSES KENDRICKI DE MORAES e ROSA LAURA KENDRICKI DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIA DA SAUDADE CORUPA/SC, domingo, 14 de setembro de 2025.
ELI SANDMANN FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: HELINA STORRER SANDMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, domingo, 14 de setembro de 2025 às 10:00h.
GERSON BARBALHO BENEDITO, 60 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: SONALI ALVES BENEDITO. Filiação: JOSE BENEDITO e JOSEFA BARBALHO BENEDITO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 11:00h.
GESSE PIRES DE CARVALHO, 68 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ZELIA NASCIMENTO DE CAMPOS. Filiação: GETER PIRES DE CAMPOS e ADONELES HONORATO DE CAMPOS. Sepultamento: JARDIM ETERNO – PARANAGUÁ/PR., domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:00h.
HILSONI KREUSCH, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TEOBALDO KREUSCH e MELITA JUNGKLAUS KREUSCH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOAO JATIR DE CONTO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JULIA IGNES DE CONTO. Filiação: JOSE DE CONTO e SANTA DE CONTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
JONATHAN CORDEIRO DA COSTA, 35 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: IZAIAS JOSMIL DA COSTA e LUCIANE APARECIDA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 09:00h.
JOSE VALSANIR GAUER, 68 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: LUIZ ALDINO GAUER e HORTENCIA TEREZINHA CORDOVA GAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:30h.
JOSE VASCONCELOS, 66 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: FIRMINO SOARES DE VASCONCELOS e MARIA DO AMPARO VASCONCELOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.
JULIA DOS SANTOS CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTHUR DE OLIVEIRA CORDEIRO. Filiação: MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS e ELIDIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 14:00h.
LEO KOCHINSKI, 90 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Cônjuge: NOEMIA KOCHINSKI. Filiação: JOAO KOCHINSKI e ANNA KOCHINSKI. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE PALMEIRA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:00h.
LEONILDA VIEIRA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DORALINO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: MOISES VIEIRA DE LARA e MARIA DA LUZ VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
LINO YOSHIAKI MIYAZAKI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DARCI MIYOKO TERAJIMA MIYAZAKI. Filiação: TOSHIO MIYAZAKI e YURIKO NAGATA MIYAZAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:30h.
LUCIANO VEIGA RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GABRIEL VEGA RIBEIRO e OPHELIA VELOSO RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 11:00h.
LUIZ MARTINS TEIXEIRA, 86 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: APARECIDA VALERIO MARTINS TEIXEIRA. Filiação: JOAO MARTINS TEIXEIRA e LAURA MARIA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASCAVEL PR, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARGARIDA SLOMPO GUIMARAES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO RODRIGUES GUIMARAES. Filiação: FRANCISCO SLOMPO e MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:30h.
MARIA ELISABETE MARTINS REQUENA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAERCIO GARCIA REQUENA. Filiação: JOAQUIM FERREIRA MARTINS e ANA PADILHA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA NEO SAO MARCOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ASCLEPIADES CID NEO SAO MARCOS. Filiação: MELQUIADES M DE FREDERICO e BENVINDA Z DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA PEDRINHA FIORESE BUZATO, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCO ALCEU BUZATO. Filiação: GUERINO FIORESE e SUNTA GEMA GASPARIN FIORESE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 14 de setembro de 2025 às 10:00h.
MARIA VOLANICK GENERO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TIO LELTO GENERO. Filiação: MIGUEL VOLANICK e ALEXANDRA VOLANICK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de setembro de 2025 às 16:30h.
NANCI DE FATIMA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE DOS SANTOS e ANA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de setembro de 2025.
NEWTON FRIESEN, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: BERNHARD FRIESEN e BRUNHILDE HORT FRIESEN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de setembro de 2025 às 14:30h.
NILSON EMIDIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: EVA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: HELIO MORAES DA SILVA e MADALENA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:00h.
OLIVIA BASSI PAVIM, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUIZ ROQUE PAVIM. Filiação: JOAO BASSI e AUREA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 14 de setembro de 2025 às 16:30h.
ORLANDO FERREIRA FILHO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DE FATIMA VAZ FERREIRA. Filiação: ORLANDO FERREIRA e ZELOAH QUARTAROLLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de setembro de 2025 às 10:00h.
PEDRO TEIXEIRA, 88 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA MARQUES TEIXEIRA. Filiação: EDUARDO BONIFACIO e CLOTILDE TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:00h.
REGINA OTEKA, 54 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO OTEKA e TEREZINHA OTEKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSA DE OLIVEIRA TAVARES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR TAVARES OUTEIRO FILHO. Filiação: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e DELMINDA ROCHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de setembro de 2025 às 15:30h.
ROSIMERI APARECIDA DE FARIAS, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Filiação: ARLINDO DE FARIAS e ENI MARIA DE FARIAS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, domingo, 14 de setembro de 2025.
SIRLEI NERI DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: ANTENOR NERI e MARIA AUGUSTA NERY. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 14:00h.
SONIA DE OLIVEIRA MONTEIRO, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO LUCIO MONTEIRO. Filiação: CLEMENTE DE OLIVEIRA e DOLORES KORMANN DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 14 de setembro de 2025 às 17:00h.
VICENTE DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: MESTRE. Cônjuge: MARIA DOS SANTOS MARTINS. Filiação: JOAO DA CRUZ e BENEDITA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de setembro de 2025 às 10:00h.
YOLANDA DA CUNHA THOMAZ, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO FAUSTINO DA CUNHA e ZULMIRA ADELINA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de setembro de 2025 às 11:00h.