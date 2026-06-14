Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (14/06)

ABEL DOS SANTOS SILVA, 50 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: CERCINO FERREIRA DA SILVA e MARIA DA GRACA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ADELAIDE CARVALHO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDILIA CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ANA PAULA BORGES DA SILVA FERNANDES, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBSON FAGUNDES FERNANDES. Filiação: EDNALDO BORGES DA SILVA e DONAIDE STANKOSKI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ANA ROSA PELLENS PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: IZAIAS PEREIRA. Filiação: JOSE ESTEVES PELLENS e ZULMIRA PELLENS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ANTONIO MANUEL MEDEIROS BRANCO, 91 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: IARA MORI MEDEIROS BRANCO. Filiação: MANUEL JOSE BRANCO e MARIA MEDEIROS BRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
CELSO MOREIRA, 75 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: LINDAMIR RIFFERT RIBEIRO MOREIRA. Filiação: JOAQUIM MOREIRA FILHO e ROSALINA BARBETTA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
CICERO PEREIRA NUNES, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANGELA PEREIRA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
CLARINDO MARQUES DA CONCEICAO, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA NEIDE DA CONCEICAO. Filiação: FRANCISCO DA CONCEICAO e DELFINA MARQUES DA CONCEICAO. Sepultamento: SAO FRANCISCO DE ASSIS, domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
CLODOALDO DE ASSIS, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO MANOEL DE ASSIS e MARIA ABADIA DE ASSIS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 14 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
DAIANE DA COSTA LEMES, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO DA SILVA LEMES FILHO e ELZA MEREIDA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 14 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
DIRCEU GONCALVES MARTINS, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: DINORA RIBEIRO MARTINS. Filiação: PLINIO GONCALVES MARTINS e MARCILIA PEREIRA MARTINS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
EDSON LUIZ DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: EURIDES DOS SANTOS e SANTINA EVA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO RIO DA VARZEA EM QUITANDINHA PR, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
EDWIN ALVES WENG, 33 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: SERGIO WENG e VALERIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SAGRADA FAMLIA DE GUARITUBA, domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ELVIRA MARIA DOS SANTOS FREITAS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTAVIO DE FREITAS. Filiação: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e FELICIDADE MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 14 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
FATIMA MALVINA ROTH, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: LAURO EUGENIO ROTH e OSMARINA CONCEICAO ROTH. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
HORENCIA MORAIS ANHAIA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR FERNANDES D ANHAIA. Filiação: LUIZA MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
IVANIRA MARIA FABRICIO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DURVAL DOS PASSOS MAIA FABRICIO e BELARMINDA LEAL RIBEIRO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 14 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
IVONE DE OLIVEIRA RAMIRO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DORIVAL RAMIRO. Filiação: OSWALDO OLIVEIRA e CLEUZA PERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
JAIR EDUARDO, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JURACI LOPES EDUARDO. Filiação: JOAQUIM EDUARDO e IDALINA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
JOSE SILVEIRA FRANCO, 81 ano(s). Profissão: GERENTE TRÁFEGO. Cônjuge: EUNICE MARQUES FRANCO. Filiação: JOAQUIM SILVEIRA FRANCO e VIRGINIA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
JUDITH APARECIDA DE MOURA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDEVINO LUIZ DE MOURA e MARIA DOS SANTOS MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
JULIA SIMOES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSORIO SIMOES DE OLIVEIRA e CECILIA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 14 de junho de 2026 às 05:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
LAZARO APARECIDO PEREIRA, 71 ano(s). Cônjuge: ROSALINA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA. Filiação: JOSE GOMES PEREIRA e CLEMENTINA AURORA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
LUCI TURNES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELINTO ROSA e LEONOR SCHULTZ ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
LUIZ CARLOS SCALISSE, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI APARECIDA FERREIRA SCALISSE. Filiação: DOMINGOS LIBERATO SCALISSE e MARIA DA CONCEICAO SOAREA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
LYDIA ANNA GOTZ MICHELS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMINDO JOSE MICHELS. Filiação: EDMUNDO GOTZ e MARIA ROSA GOTZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MARIA CATARINA DE PAULA, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JAIR VERISSIMO DE PAULA e MARIA DAS DORES DOMINGUES DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL JUNDIAI DO SUL /PR, domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO GOMES e JULIETA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MARIA DE LOURDES DOBEGINSKI FARIA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIO COSTA FARIA. Filiação: GERONIMO DOBEGINSKI e IZABEL ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MARIA DOLORES SUQUEBSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO VALERIO SUQUEBSKI. Filiação: GUILHERME BORGO e MARIA BORGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MATTEO DOS SANTOS ALVES, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOSIAS DA FONSECA ALVES e JESSICA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JANE GONCALVCES PINHEIRO. Filiação: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MIRELY FIGUEIREDO DO CARMO RIGONI, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TIAGO GERALDO RIGONI. Filiação: EDDY JORGE DO CARMO e WILMA FIGUEIREDO DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MIRNA LEDA SCHOENBERGER LEVY, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: NOEL MASSINHAN LEVY. Filiação: LAURO SCHOENBERGER LEVY e OLIVIA DE OLIVEIRA SCHOENBERGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
MOISES AGUIAR DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CRECENCIO PINTO DA SILVA e CATHARINA AGUIAR DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
NAIR APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: EUCLIDES PEREIRA e NADIR SALLES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
NELSON PERES HERNANDES, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: VANESSA HELENA BASTOS PERES HERNANDES. Filiação: BARNABE PERES HERNANDES e NEIDE GUERREIRO HERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ODETE GOMES QUARESMA, 86 ano(s). Filiação: ALOIZO GOMES e JOAQUINA QUARESMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
OSMAR BATISTA DE LIMA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO VAZ DE LIMA e ALZIRA BATISTA DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
PAULA REGINA GONCALVES DE ARAUJO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MESSIAS TRAVASSOS DE ARAUJO. Filiação: DURVALINO CASTORINO GONCALVES e HELENA DE SOUZA GONCALVES. Sepultamento: A DEFNIRI, segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
PAULO SERGIO MEDEIROS BORBA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DALMIR LUIZ BORBA e CENIRA MEDEIROS BORBA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 14 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
PEDRO RODRIGUES DO SANTOS, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: BELMIRA ANA MATOS DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DOS SAANTOS e JUDITE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
ROSINHA CELESTE BEVERVANSO, 90 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ANTONIO BEVERVANSO e ELIA SCHUHLI BEVERVANSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
RUBENS GABRIEL PIEKARSKI, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSELI CARMEN LEANDRO PIEKARSKI. Filiação: JOAO PIEKARSKI e ANGELA PERACETTA PIEKARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/06/2026.
SEBASTIANA APARECIDA DA COSTA, 98 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO ALVES DA COSTA. Filiação: PEDRO ALVES DA COSTA e FRANCELINA DE FREITAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SERGIO SILBEL SOARES REIS, 87 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: ANA EUNICE CARUSO REIS. Filiação: SILAS BRAGA REIS e IZABEL SOARES REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SIMONE DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: MANOEL DA SILVA e MARIA DAS GRACAS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SOPHIA MARCHALECK WLADIKA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO WLADIKA. Filiação: VICENTE MARCHALECK e IZABEL MARCHALECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SUELI FOGGEATTO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NATHALINO FOGGEATTO e OLGA ROMANZUK FOGGEATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SYLVIO BORGES DE AGUIAR, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: DULCE MARLENE GOMES. Filiação: CLARIMUNDO DE AGUIAR e MARGARIDA BORGES DE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
TABAJARA NASCIMENTO DOMIT, 87 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: TAMIN DOMIT e DIRCE NASCIMENTO DOMIT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
TEREZA DE SOUZA MACHADO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL PIRES DE SOUZA e UBALDINA BATISTA PORTES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 14 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
TEREZINHA HENCKMAIER DONATE, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUCIO DONATE GARCIA. Filiação: MANOEL LEOPOLDO HENCKMAIER e MARIA ELVIRA COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 14 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
VELOMAR STASIAK, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SONIA APARECIDA ROSA STASIAK. Filiação: SZCZEPAN MAXIMILIANO STASIAK e JOANINA GARDOLINSKI STASIAK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.