Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (13)

ADIR GONCALVES DE FARIA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VANIA ALVES DE FARIA. Filiação: JUVENAL HONORATO DE FARIA e PASQUALINA GONCALVES DE FARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 13 de julho de 2025.

AMABILE AUGUSTO PINTO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AUGUSTO PINTO. Filiação: ANTONIO FUCINA e BEATRIZ BITTARELLO. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA EM TIJUCAS DO SUL PR, domingo, 13 de julho de 2025 às 15:00h.

ANESIO GOMES DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JUSTINA APARECIDA FRANQUELA DOS SANTOS. Filiação: ROQUE GOMES DOS SANTOS e LUIZA CREMONEZE GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 13 de julho de 2025 às 12:00h.

ANTONIO AUGUSTO DITTRICH, 85 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: CONRADO DITTRICH e OLGA RENAUD DITTRICH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 13 de julho de 2025 às 11:30h.

ANTONIO LOPES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JUSTINO MARTINS DOS SANTOS e ANALICE LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

ARIETE MULLER DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AFFONSO DOS SANTOS e MARLY MULLER DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de julho de 2025 às 17:30h.

ARTHUR BURKAT, 99 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: VALDIMIRA PEREIRA DE CAMARGO. Filiação: TERTULIANO JOSE DOS SANTOS e ZULMIRA DA SILVEIRA BURKAT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de julho de 2025 às 11:00h.

AZIOLE THEREZA DA COSTA, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EDGAR ALVARO DA COSTA. Filiação: JOAQUIM AMARO FURTADO e MARIETA MAZURANA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 13 de julho de 2025 às 14:00h.

DARIO WALTER ROLAO, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA LUIZA DIAS ROLAO. Filiação: DORIVAL GABRIEL ROLAO e CUSTODIA WALTER ROLAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 09:00h.

DIVINO FRANCISCO DA MAIA, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: VALDEMIRA RIBEIRO DA MAIA. Filiação: ALAFREDO TIAGO DA MAIA e MARIA ABADIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 12 de julho de 2025 às 17:00h.

EDSON JANUARIO DAS NEVES, 74 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: OLIMPIO JANUARIO DAS NEVES e ROSALIA PEREIRA NEVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 16:30h.

EDUARDO ARTUR KREUTZER, 67 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: ALEC SANDRA DE OLIVEIRA KREUTZER. Filiação: ARTHUR SANSON KREUTZER e ANADIR RODRIGUES KREUTZER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 12 de julho de 2025 às 17:30h.

EMA PANCIER BAGGIO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HOLIER BAGGIO. Filiação: JOSE PANCIER e REGINA JULIANA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

EUZEBIO FIORENZA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANALIDE BENVENUTA FIORENZA. Filiação: VITORIO FIORENZA e ADELINA SARTORI FIORENZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de julho de 2025 às 13:00h.

FRANCISCA RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM GREGORIO DE QUEIROZ. Filiação: ERNESTO RIBEIRO DA SILVA e ANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, domingo, 13 de julho de 2025 às 14:00h.

FUMICO AEBARA HAYASHI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CHOKU HAYASHI. Filiação: ROHITORO AEBARA e FUZI AEBARA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 13 de julho de 2025.

GILBERTO FABIANO BOSCARDIN, 46 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: GILBERTO BOSCARDIN e ROSA RODRIGUES BOSCARDIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 13 de julho de 2025 às 13:45h.

HELIO RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANGELA MARIA MEDEIROS RIBEIRO. Filiação: DOMINGOS RIBEIRO e MARINA BARCELO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de julho de 2025 às 16:30h.

HENRIQUE ANASTACIO, 69 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: BENEDITO ANASTACIO FILHO e MARIA ALVES ANASTACIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 13 de julho de 2025 às 17:00h.

ISIDORO KERNESKI, 70 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: HILDA DO CARMO KERNESKI. Filiação: JOSE KERNESKI e MARIA RETKVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:30h.

IVAN GONCALVES DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: FUNDIDOR(A). Cônjuge: VIVIANE RIBEIRO DAS DORES. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA e ZENIR GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 10:30h.

IVO BEVILACQUA, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZIELY MARIA GUIBES BEVILACQUA. Filiação: IVON BEVILACQUA e HILDA BEVILACQUA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:00h.

IZAURA PADILHA PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO PADILHA MARTINS e ROSA DE OLIVEIRA MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO / GUARAPUAVA, domingo, 13 de julho de 2025.

JACINTA PEREIRA CARDOSO, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LUIZ DE JESUS CARDOSO. Filiação: OSCAR PEREIRA e OTILIA PEREIRA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 13 de julho de 2025 às 10:00h.

JOCILENE MARIA TIEPO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSEFINA TIEPO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, domingo, 13 de julho de 2025.

JORGE BARQUET AYUB FILHO, 42 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JORGE BARQUET AYUB e TERESINHA TOLEDO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, domingo, 13 de julho de 2025.

JOSE MARCONDES GONCALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLEONICE BATISTA DE JESUS. Filiação: LEOCAIO GONCALVES DOS SANTOS e MARIA ELIZA MARCONDES GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:00h.

JULIO PAVELSKI, 74 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: SONIA REGINA PAVELSKI. Filiação: PEDRO PAVELSKI e MIQUELINA PAVELSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:30h.

JUPIRA RAMOS, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO BATISTA RAMOS e MARIA DE LOURDES RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de julho de 2025 às 11:30h.

LEONALDINA MARIA DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL DE SOUZA. Filiação: GERALDO DE SOUZA e PALMIRA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 13:30h.

LUCELIA DO ROCIO GRAUNKE, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LACIR GRAUNKE e LIDIA FERNANDES GRAUNKE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 13 de julho de 2025.

LUIZ ALBERTO GAVOTTI, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ALICIA ALCIRA COMINOTTI. Filiação: EMILIO ANGEL GAVOTTI e JOSEFINA ESPERANZA MASSETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 14:00h.

LUIZ RIBEIRO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRACILDA RISSARDI DA SILVA. Filiação: JUVENAL RIBEIRO DA SILVA e FELISBINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 13 de julho de 2025.

LUIZA RUMIKO CHIKAZAWA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Filiação: MASAYUKI CHIKAZAWA e CHIE CHIKAZAWA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:00h.

MADALENA RODRIGUES DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE SOUZA. Filiação: JOSE RODRIGUES FILHO e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de julho de 2025.

MARIA APARECIDA FARIA, 90 ano(s). Filiação: BASILIO FARIA e MARIA DE GOIS MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 13 de julho de 2025 às 12:00h.

MARIA BERNADETE MACIEL SOLINZUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABRAO JOSE SOLINZUES. Filiação: SEVERINO GONCALVES MACIEL e MARIA APARECIDA MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA DA PENHA GARCIA DE MORAES, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JULIO GARCIA DE MORAES e TERCILIA AUGUSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 13 de julho de 2025 às 15:30h.

MARIA JOSE BALTAZAR, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE SEBASTIAO BALTAZAR e ALVARINA DOMINGUES BALTAZAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 13 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA JOSE DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL GABRIEL DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO DE FARIAS TORRES e ALAIDE INACIA TORRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 01:00h.

MARIA RITA MARTINS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDE DANIEL LOURENZO. Filiação: FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS e ELIZIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 10:00h.

MIGUEL KLEINA POLAK, 67 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: ADRIANA ANTUNES POLAK. Filiação: FLORENTINO POLAK e ANTONIA KLEINA POLAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 13 de julho de 2025 às 10:30h.

NELSON BAUER ANDRADE, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZIRA DA SILVA. Filiação: CASEMIRO SADOSKI DE ANDRADE e JUDITE BAUER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 13 de julho de 2025 às 15:00h.

NEUZA BARBOZA DE ALMEIDA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO BATISTA DE ALMEIDA. Filiação: VERSIONIL BARBOZA DE SOUZA e MARIA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 13 de julho de 2025 às 14:00h.

NIROKU HERAI, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SETSU HERAI. Filiação: ZENICHI HERAI e SHINO HERAI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 13 de julho de 2025.

OLIBIA PEREIRA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORICO EROTIDES DA SILVA. Filiação: LIVERIO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA ANGELLA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE COLOMBO, domingo, 13 de julho de 2025 às 15:00h.

OLIMPIA DA SILVA DOS SANTOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: JOAO ANACLETO DA SILVA e PROSSIDONIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 12 de julho de 2025 às 18:00h.

OLIVER MEROTTO KEMMER, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: CRISTIANO CROTI KEMMER e ARIANE CAROLINE MEROTTO KEMMER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, sábado, 12 de julho de 2025 às 17:00h.

OSMAIR CARVALHO DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Filiação: ARISTIDES CARVALHO DE SOUZA e FRANCISCA FIGUEIREDO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 12 de julho de 2025 às 17:00h.

PATRICIA CARLA CASSITAS CARDOSO, 57 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: LUIZ CARDOSO DA COSTA FILHO. Filiação: OSCAR CASSITAS DE MORAES e ADELAIDE DEL FRANCO CASSITAS DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 12 de julho de 2025.

SANDRA CARDOSO DE SOUZA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO DE SOUZA RAMOS e MARIZA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 13 de julho de 2025 às 11:00h.

SILVANA DO ROCIO MARTINS RIEKE, 70 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: MAURO MARTINS e IDOLVINA LIZETTE MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

TERESA CRISTINA FRAGELLI SENFF, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE ALBERTO ACCIOLY FRAGELLI e MARIA BEATRIZ ACCIOLY FRAGELLI. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NO RIO DE JANEIRO RJ, segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 15:00h.

TEREZA JUBLANSKI LIMA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SANTOS LIMA. Filiação: JOAO JUBLANSKI e ROSALINA PAITRA JUBLANSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 13 de julho de 2025 às 10:30h.

VERA LUCIA GUIMARAES SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL PILAR DA SILVA. Filiação: GERALDO ALVES GUIMARAES e ERCILIA PORTO GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de julho de 2025 às 11:00h.

ZENI CASAGRANDE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CASA GRANDE. Filiação: IZIDIO COLARE e FLORA PEDRONI COLERE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de julho de 2025 às 11:00h.

