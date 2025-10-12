Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 12/10/2025

ADILIA PINTO DA SILVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE PINTO DA SILVEIRA. Filiação: LYSANDRO JOSE PINTO e ALFREDINA FERREIRA PINTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ANAEL DANIEL DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: RAIMUNDO DANIEL DOS SANTOS e TERESA MERCE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: NEUZA DOMINGOS DE SOUZA. Filiação: VITORINO PINHEIRO DE SOUZA e MARIA JOSE DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ELIS VALDIVINO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ILAIR DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: FREDERICO JOAO DA SILVA e BENEDITA ROSA DA SILVA. Sepultamento: CONCEIÇÃO – REBOUÇAS/PR., domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ELISA MOURA, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EVANDRO DE MOURA e TAINA DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL DE IPIRANGA PR, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
HENRIQUE KUSMA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MONICA OLECH KUSMA. Filiação: PEDRO KUSMA SOBRINHO e FLORA KUSMA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
HORACIO RIBEIRO MARTINS, 97 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: THEREZA GARCIA MARTINS. Filiação: JOSE RIBEIRO MARTINS e ALZIRA S ALVES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
JEANINNE ROCHA MIQUELISSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAMIS MIQUELISSA. Filiação: OSWALDO ROCHA e ADELINA PISANTE ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
JOAO DOS REIS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ENI DE JESUS DOS REIS. Filiação: DOMINGOS DOS REIS e ROSALINA DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
JOSE CARLOS CARDOSO DE LARA, 61 ano(s). Filiação: BENTO CARDOSO DE LARA NETO e TIBURCIA DOS SANTOS LARA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
LENIR SALETE VIEIRA, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO EROCI SCHUASTZ AUPT. Filiação: VERGILHANO LUIZ VIEIRA e VALENTINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 12 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MANOEL SOUZA DE ARAUJO, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANESIA DE ANDRADE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO SOUZA ARAUJO e LAZARA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARIA SANTA DOMINGUES DE FARIA, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: AQUILES ELIAS DE FARIA. Filiação: LINDOLFO DOMINGUES DE ALMEIDA e MARIA EUGENIA LIMA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MATHEUS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JODEMAR PEREIRA DA SILVA e SIRLEI ANTONIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 12 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MAXIMO ZACARIAS, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ROZA ZACARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MICKEYAS BRUGNARA DOS REIS, 52 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: RAPHA FRANCA DOS REIS e GELTRUDE MARIA BRUGNARA DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
NEUSA MARIA BAHR, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON BAHR. Filiação: VICTORIO PAMPUCHE e ISALTINA PAMPUCHE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
PEDRO ALVES, 78 ano(s). Profissão: GERENTE MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA SANTINHA ALVES. Filiação: TEODORO ALVES e MARIA MAGDALENA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
PLACIDA MARCELINA DE MATOS, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ANTIDIO ONORIO DEMATOS e MARIA MARCELINA DA PAIXAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
RUBENS NOGUEIRA, 66 ano(s). Profissão: COMPRADOR(A). Cônjuge: ELIANE NOGUEIRA. Filiação: SILVIO NOGUEIRA e EDEL TRAUT SIEVERT NOGUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 12 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IRACEMA CAVALHEIRO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e OLIMPIA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
SIUCLEIA MENDES FONTOURA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ALCEU MENDES FONTOURA e MARIA LUIZ FONTOURA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
SOLANGE COLNAGHI RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: CONSERVADOR(A). Filiação: ENERI RIBEIRO e ALCINDA COLNAGHI RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de outubro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
VALDENIR SANTANA DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAQUIM SANTANA DA CRUZ e LAURA DOS SANTOS DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
VINICIUS DAHMER SANTOS, 22 ano(s). Profissão: AUXILIAR RECEBIMENTO. Filiação: AGNALDO BANHATO SANTOS e MARCIA MARLI DAHMER SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.