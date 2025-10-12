Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 12/10/2025

ADAO BOTTURA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA DE FATIMA FARIAS BOTTURA. Filiação: ALEICHO BOTTURA e ERMELINDA MIOTTO BOTURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ALCIDES PIRES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ORLANDA ODETI DA COSTA SILVA. Filiação: DINARTE JOSE DA SILVA e ALBINA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ARIETE DE FATIMA ZATTERA, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: BATISTA ZATTERA e MERCEDES RIGONI ZATTERA. Sepultamento: CEMITÉRIO REBOUÇAS / CAMPO LARGO, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
CLAUDIO JOSE WOZNIACK, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALANDIR MACHADO WOZNIACK. Filiação: ANDRE WOZNIACK e IZABEL WOZNIACK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
DARCISA DE JESUS RIBEIRO BLUM, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VALDEMAR DOS SANTOS BLUM. Filiação: JAIME JOSE RIBEIRO e ERMILINA ROSA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – ADRIANOPOLIS / PR, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ERCI ARLINDO NETTO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIDIA DE OLIVEIRA NETTO. Filiação: OSVALDO CONSTANTINO DA SILVA e MARIA LUIZA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
GENI CASTELLO NETTE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTHUR ERNESTO NETTE. Filiação: LUIZ ANGELO CASTELLO e RAMONA BENET DE CASTELLO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
HELENA PERUSSULO, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCISCO AIRTON PERUSSULO. Filiação: MANOEL FERREIRA DE BRITO e MARIA DE SOUZA BRITO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
IRACY PENKAL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PENKAL. Filiação: MARTIN FRANCISCO ENGLER e IANA NOVASKI ENGLER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
IRINEU MATTER CERQUEIRA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA MARIA GIRONDI CERQUEIRA. Filiação: ASEMAR CERQUEIRA e ALMA MATTER CERQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
JOSE AROLDO MATIAS, 58 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ADRIANA ALVES DE AGUIAR. Filiação: JOAO MATIAS e TEREZA SANTOS DE PAULA MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
LOURDES FABRIS CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO CARVALHO. Filiação: GUERINO FABRIS e VICTORIA MARTINI FABRIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
LUCIANA CARDON CORREA, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: WOLMER ROQUE ZANIN. Filiação: LEOPOLDO JORGE CARDON e MARIA DA LUZ PEREIRA CARDON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MAGNO CESAR RODRIGUES, 31 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SOLANGE ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MAICON JOSE FURQUIM, 32 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE FURQUIM e MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA FURQUIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARCIA JOAO, 56 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE JOAO e SIRLEI MARTINS BARBOSA JOAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARIA DE LOURDES MENDES, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: AFONSO MENDES DOS SANTOS e SANTINA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MARIA DO CARMO FRANCA MOREIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO COSTA MOREIRA. Filiação: RAIMUNDO FRANCA DOS SANTOS e MARIA ZUILA FRANCA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MERCIA MARLENE DE OLIVEIRA PADILHA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NELSON DE OLIVEIRA PADILHA. Filiação: GERMANO KARGER e TEREZA LOMBARDI KARGER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
MUNIR ABDO CALIL, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SALMA CALIXTO CALIL. Filiação: ABDO CALIL e RAHADA CALIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
NILMA ALMEIDA DO NASCIMENTO SIMOES, 46 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO e NAZARE ALMEIDA DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
ROSICLE COCENZA KUSTER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME KUSTER. Filiação: VITORIO COCENZA e ALAIDE COCENZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 12/10/2025.
RUBENS FREITAG, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SONIA KATIA FREITAG. Filiação: ALEXANDRE FREITAG e LEONIDIA IRACEMA FREITAG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
VALDOMIRO DE PAULA SOARES, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ROSA DE PAULA SOARES. Filiação: JOSE DE PAULA SOARES e ROZA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
VALMOR DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: OTO ANTONIO DE SOUZA e MARIA SUMARIVA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
VANDA JAGODZINSKI, 99 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: THOMAS JAGODZINSKI e ESTEFANIA JAGODZINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVAN GABRIEL DOS SANTOS e JORACI DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.
VANIO ROGERIO XAVIER, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ILA REGINA SANTI. Filiação: JOSE XAVIER e VIRGINIA ANTUNES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PATO BRANCO, segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2025.