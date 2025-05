Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (11)

ALCIDES RODRIGUES FRANCA JUNIOR, 48 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: SIMONE MARIA DOS SANTOS. Filiação: ALCIDES RODRIGUES FRANCA e LINDAURA DA SILVA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:00h.

ALEIXO SMOKOVICZ, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIA SMOKOVICZ. Filiação: INACIO SMOKOVICZ e VALERIA SMOKOVICZ. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

ALICE GABARDO, 84 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JACINTO GABARDO e CECILIA GABARDO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

ALZIRA DE SOUZA SANTOS, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: PALMIRO BENTO DE SOUZA SANTOS e EMILIA MACHADO DE SOUSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 11 de maio de 2025.

ARI ESPINDOLA, 95 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: MARIA DE JESUS DA SILVA ESPINDOLA. Filiação: INACIO MANOEL DE ESPINDOLA e CLEMENTINA FRANCISCA DE ESPINDOLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 16:00h.

BETANIA CALEGARI DE FRANCA, 4 mes(es). Filiação: FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA e ENAILE CALEGARI DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 11 de maio de 2025.

CELIA REGINA PEREIRA, 68 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE LEMOS PEREIRA. Filiação: MARINHO BRAND DOS SANTOS e ROSELI BRANDAO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 11 de maio de 2025 às 17:00h.

CIRO RICCI, 98 ano(s). Filiação: LUIZ RICCI e RITA RICCI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:00h.

CLAUDINEIA FRANCA DE PAULA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TIAGO GUSTAVO DE PAULA. Filiação: MARIA DE JESUS FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

DELMIRO OLIVEIRA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA. Filiação: JOAO OLIVEIRA DA SILVA e LAZARA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

DULCE MIRIAN SANTOS, 59 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: OSNI JOSE VIEIRA DOS SANTOS e IRENE MARIA MULLER SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

ELENA LOPES COELHO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TERENCIO LOPES e BENVINDA RODRIGUES LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 11 de maio de 2025.

ELENIR LEONTINA ANTONIO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSVALDO ANTONIO e PERCILHA LEONTINA MOZER ANTONIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

ELZA BHER GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL GONCALVES. Filiação: GEREMIAS BHER e ANA NEGOZZEKI BHER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

FABIO JUNIOR DOS SANTOS PRIMO, 33 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MANOEL ANTONIO DA COSTA PRIMO e ILZA MARIA CARLOS DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SALINAS -MG, terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:00h.

FELIPE PIRARD BASSO, 37 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: WANESSA DE OLIVEIRA MIMATO BASSO. Filiação: RUBENS BASSO e NILSA MARIA PIRARD BASSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

FERNANDA KELLY MARTINS, 34 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MARIA BENEDITA MARTINS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 11 de maio de 2025 às 13:00h.

GLECI ROSALIA LEDUC MAZUREK, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SIGISMUNDO MAZUREK. Filiação: VICTORIO LEDUC e GISELA MERLIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de maio de 2025 às 20:30h.

IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGE MACHADO e CANDIDA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 11 de maio de 2025 às 17:00h.

IZALTINA SANTANA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BELL DOS SANTOS. Filiação: VICENTE SANTANA e ANAIR NOLA. Sepultamento: CEMITÉRIO VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:00h.

JORGE CESAR SCHEEFFER GALVAO, 69 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) EXPEDIÇÃO. Cônjuge: EVANI FAGUNDES GALVAO. Filiação: RUY ALVES GALVAO e TAVANIA SCHEEFFER GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANOAS RS, segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE DURVAL BRAGATIN, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA VIEIRA. Filiação: ANGELO BAGATIN e MARIA DE DE PAULA BRGATIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 11 de maio de 2025.

JOSIANE KRASNIAKI, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PAULO KRASNIAK e CECILIA KRASNIAKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 14:00h.

JULINDA ALVES ROSA, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE ALVES ROSA e QUIRINA CHAVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de maio de 2025.

JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: ANA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS. Filiação: JULIO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA ELENIR DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

KAIQUE CARMELINDO DOS SANTOS, 31 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: OSMAR CARMELINDO DE CHAGAS e ZILDA MARIA CARLOS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:00h.

LAUDELINO NUNES DE AGUIAR, 83 ano(s). Filiação: JOSE NUNES DE AGUIAR e BRANDINA CORDEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 11 de maio de 2025.

LOURIVAL GUIMARAES DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SONIA DE MATOS DE OLIVEIRA. Filiação: GENTIL MARTINHO DE OLIVEIRA e MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:30h.

LUIZ FERNANDO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA e EDNA NERES DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

MARIA APARECIDA DO AMARAL DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO MATRINDALE. Filiação: ABILIO MENDES DO AMARAL e BALBINA CANDIDA DO AMARAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 11 de maio de 2025 às 17:00h.

MARIA DA LUZ FAGUNDES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO DE PAULA FAGUNDES e EDILIA MARIA DA LUZ FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 10:00h.

MARIANA PEREIRA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE GOMES DE SOUZA. Filiação: VICENTE PEREIRA DA SILVA e BENEDITA FERMINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:30h.

NELSON ALVES DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEUSI VENERANDA DE OLIVEIRA. Filiação: NATALIBIO DE OLIVEIRA e ROSA ALVES DE LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:30h.

NELSON GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DIVA TEREZINHA GONCALVES. Filiação: OZORIO GONCALVES e MERCEDES CANDIDO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

NILDA RODRIGUES NOGUEIRA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OVILSE NOGUEIRA. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DOS PASSOS e MARIA RICARDO DOS PASSOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, domingo, 11 de maio de 2025 às 17:00h.

NILSON COELHO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NORMA LOPES DE SOUZA. Filiação: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA e ANALSIRA COELHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de maio de 2025.

ORBELA SOARES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO MENDES SOARES. Filiação: ELIPIDIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA MADALENA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de maio de 2025 às 13:00h.

PAULINA MARCINIUK, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: TEODOSIO MARCINIUK. Filiação: JOSE LOPATIUK e JULIA LOPATIUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

PAULO HENRIQUE LORDANI, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MIRIAN TAMAIS. Filiação: PAULO JAUREZ LORDANI e MARIA DE FATIMA MALUTA LORDANI. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE SANTA AMELIA – PR, segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 10:00h.

PAULO KAIS, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANIR VIEIRA KAIS. Filiação: ESTANISLAU KAIS e ANA KAIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

PAULO NANTES, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: CARLOS NANTES e AMELIA JOVELINA NANTES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:00h.

PEDRO JOAQUIM PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAQUIM JOSE PEREIRA FILHO e GERTRUDES MARIA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 11 de maio de 2025 às 13:30h.

ROSALIA DIOMIRA KASPRZAK, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI KASPRZAK. Filiação: GIOVANNI CORSO e EMILIA MANTOANI CORSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:30h.

ROSE MARI MEASSI, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: ETELVINO MEASSI e AURIA FERREIRA MEASSI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de maio de 2025 às 17:30h.

SALMA BORGES SANTANA, 58 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MANOEL JOAQUIM SANTANA PINTO e MARILENE BORGES SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:00h.

SANDRA APARECIDA CARDOSO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ DARCI SKROCH e TERESINHA DE JESUS SKROCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 11 de maio de 2025 às 13:30h.

SERGE ANDRE TUMEO, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURDES TUMEO e LOURDES TUMEO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 11 de maio de 2025.

SOFIA RIBEIRO DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO RIBEIRO DE JESUS. Filiação: JOAO FERREIRA DE LIMA e MARINA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, domingo, 11 de maio de 2025 às 16:30h.

TELMO BOEIRA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CATARINA HUCAILUK BOEIRA. Filiação: JOAO RODRIGUES BOEIRA e IOLANDA BOLSONI BOEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de maio de 2025 às 10:00h.

TERESA VOS DE PAULA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SEVERINO DE PAULA. Filiação: ALEXANDRE VOS e HELENA VOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de maio de 2025 às 10:00h.

TEREZINHA PEIXOTO DE BARROS, 83 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Filiação: JACINTO TEODORO PEIXOTO e MARCELINA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de maio de 2025 às 11:00h.

WILMA TERESINHA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO EUGENIO DE OLIVEIRA e LAIDES TERESINHA NERY DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

YUGI TAKII, 87 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: MASSAIE NOGUTI TAKII. Filiação: MASSAGIRO TAKII e SHITE TAKII. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 11 de maio de 2025 às 15:00h.

