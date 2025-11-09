Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (09/11)
ALICE DOS SANTOS PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOSE CARLOS PEREIRA. Filiação: FRANCISCO JOAO DOS SANTOS e MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
AMIL SANTOS DO ROSARIO, 81 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA JOSE PASCOAL DO ROSARIO. Filiação: ARISTIDES DO ROSARIO e AMELIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
ANTONIO CARLOS BIMBATTI, 66 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: CLEUDE TEREZINHA BIMBATTI. Filiação: ANTONIO BIMBATTI e LINA DE ARAUJO BIMBATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
ANTONIO DONIZETE LICHESKI, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE MOMETTO LICHESKI. Filiação: JULIO LICHESKI e JOSEFA XIMENES LICHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
CECILIA CHAIA NADALINI, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARCENIO NADALINI. Filiação: PEDRO CHAIA e MARIA CHAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 9 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
CECILIA GANDIN CHAGAS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO CHAGAS. Filiação: DOMINGOS GANDIN e ANNA MACANEIRO GANDIN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 9 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
EDMAR RODRIGUES DE ARAUJO, 31 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EDIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO e MARLI CONCEICAO RODRIGUES DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
EVERTON MARIANO, 30 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ARNALDO MARIANO e ROSIMARA ALVES BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
FERNANDA APARECIDA FERREIRA, 43 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
FRANCISCO MAURICIO DOS REIS, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FAMILIA NAO SABE INFORMAR. Filiação: SEBASTIAO MAURICIO DOS REIS e MARIA ARACI DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
FRANCISCO OSCAR ARGENTINO MANUEL BRAGONE, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: SANDRA MARA LOURENCO. Filiação: FRANCISCO PASCUAL BRAGONE e MARIA ROSA BRANCA. Sepultamento: DIRETO, domingo, 9 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
GERALDA FUNCHAL CORREA, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO DIRCEU ABRELINO CORREA. Filiação: ADELINO FERREIRA FUNCHAL e CARMELINA FUNCHAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
GRITA BALAS MAX, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMIRO MAX. Filiação: THEODORO BALAS e BRUNISLAVA LIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
IRENE SIMIONI, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAQUIM SIMIONI e MARGARIDA GIACOMITTI SIMIONI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
IVANETE PAULO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMELINDO PAULO DE SOUZA e MARIA AMELIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
JAIR BACHMANN, 72 ano(s). Cônjuge: RITA DE CASSIA ANTONIO. Filiação: VILI BACHMANN e ROSA DA SILVA BACHMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 9 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
JOSE MARIA SOUZA FOGACA, 92 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: LETICIA MELO GUEDES FOGACA. Filiação: DOMINGOS ALVES FOGACA e ELVIDIA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
LEONEL BUENO DA ROCHA, 83 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Filiação: JOAO BUENO DA ROCHA e DEOLINDA RODRIGUES DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
LUIZ GROCHOSKI, 71 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: VADISLAU GROCHOSKI e APOLONIA GROCHOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
NADIR CLAUDIO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO PADILHA e MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
NEIDE LOIOLA DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SEBASTIAO RAMOS DE LIMA. Filiação: APOLINARIO DE SOUZA LOIOLA e EUTALIA ALVES DE LOIOLA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
ROGER COSTA, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: LUEMIR COSTA e CILTE PEDRINI COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 9 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
SANTA MOURA DE BRITO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSUE DA SILVA. Filiação: FERNANDO MOURA DE BRITO e EDVIRGES GERMANA DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
SERGIO SOZZI, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Filiação: ALFIO SOZZI e THEREZINHA SOZZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 9 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
SEVERINO DE ALMEIDA, 97 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: ARACY FERNANDES DE ALMEIDA. Filiação: FELINTO DE ALMEIDA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
VALDEIR PEREIRA LIMA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLARINDO PEREIRA LIMA e ANA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
VERONI MARIA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELMIRIO DOS SANTOS e TEREZINHA STINIESKI DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 9 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
VICTOR GUILHERME FABRIN RIBEIRO, 28 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: SELMA DAS GRACAS RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
WILSON CARDOSO, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DIELE BORGES ARAUJO CARDOSO. Filiação: JOSE MIGUEL CARDOSO e OSMARINA ZUCCO CARDOSO. Sepultamento: (ALTO PARANÁ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
