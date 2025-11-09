Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (09/11)
ASDRUBAL LAURETH, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARINA SALETE LAURETH. Filiação: GABRIEL LAURETH e JOSEFINA MICHELS LAURETH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
CEZIA SCHUEDA VISKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL VISKI. Filiação: MATHEUS BERNARDO SHUEDA e FLORENTINA PISSAIA SCHUEDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
CLEUZA REGINA RIBEIRO BUENO, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AURIO PINTO BUENO. Filiação: ELIZA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
DORVALINA FERNANDES DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ABILIO PEREIRA DE ANDRADE. Filiação: CALORINDA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
GODOFREDO JOSE KOHLER, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LOURDES SCHOEPPING KOHLER. Filiação: JOSE KOHLER e PAULINA REGINA KOHLER. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNIVCIPAL DE TIMBO/ SANTA CATARINA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
GUILHERME DA LOZZO GARBELINI, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: REYNALDO PENTEADO GARBELINI e MARIA CECILIA DA LOZZO GARBELINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
JAYME CORDEIRO DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLENI SERPA REI DE LIMA. Filiação: CANDIDO CORDEIRO DE LIMA e JANINA CORDEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
JOAO EUGENIO BAPTISTA FILHO, 97 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: HILDA BAPTISTA. Filiação: JOAO EUGENIO BAPTISTA e IPHIGENIA PEDROBOM BAPTISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 9 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
JOAO UBIRAJARA SCHLUSEN, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CARLOS SCHLUSEN e LUZIA MARCONDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
JOSE MARIA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e GENI BERNARDES DA SILVA. Sepultamento: RIO DA VARZIA QUITANDINHA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
MARIA ROMALINA PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AJIO OTACILIO PEREIRA e ROZALINA TABORDA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
MOACIR EICHENBERG MOTTA, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MOACIR MOTTA e NORMA EICHENBERG MOTTA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 9 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ODETTE PRADO CUNICO, 95 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO CUNICO. Filiação: ANDRE PRADO e MONICA PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ODILON ALVES MOREIRA, 88 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: LEONTINA ALVES PINHEIRO MOREIRA. Filiação: SERGIO ALVES MOREIRA e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
OEDES GONCALVES MAIA, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA AIDIL LOPES JUCA GRANJA. Filiação: JOSE FERREIRA MAIA e CONCEICAO G MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (09/11)
PEDRO MARIO DA SILVEIRA ALVES, 55 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: ANTONIO DA SILVA ALVES e IRACEMA NUNES DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 9 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
PEDRO RODRIGUES CABRAL, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NILDA SENN CABRAL. Filiação: JOAO RODRIGUES CABRAL e ELEONORA RODRIGUES CABRAL. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
REGINA RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILMAR ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO e VICENTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
RITA DE CASSIA ALVES, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: NAO CONSTA e ANNA TEREZINHA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA, 43 ano(s). Filiação: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e TEREZA RIOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 9 de novembro de 2025 às 17:45h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ROBERTO CARLOS DA SILVA CANHA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ODETE REGINA VILLA CANHA. Filiação: HERMINIO MAXIMO CANHA e ELISA DA SILVA CANHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ROGER WILLIANS MORAIS FERREIRA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADEMAR FERREIRA e IRMA DE MORAIS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SELMA VIEIRA DOS SANTOS, 51 ano(s). Cônjuge: AMAURI DA ROCHA. Filiação: GERSINO JOSE DOS SANTOS e ESTROGILDA MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
SILVIO RICARDO PATRICIO DA HORA, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELIANE DOS SANTOS PATRICIO DA HORA. Filiação: ARICLES BARBOSA DA HORA e MARINEVE PATRICIO DA HORA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
TEREZINHA CANDIDO DA COSTA SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JOSE CANDIDO COSTA e MARIA APOLINARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
VALMOR SCHREIBER, 59 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUCIA INES KORB SCHREIBER. Filiação: JOSE SCHREIBER e ERONDINA CECILIA SCHREIBER. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
VILSON DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRACI SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e VERONICA BALDO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
ZILAH PEREIRA DA ROZA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FIRMO PEREIRA DA ROZA e PALMYRA DE OLIVEIRA DA ROZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (09/11)