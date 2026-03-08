Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 08/03/2026

AFONSO VIEGA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TERESA EVARISTO DE SOUSA SILVA. Filiação: ANA VIEGA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
ALBERTO ATET BRITOS, 78 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) PSIQUIATRA. Cônjuge: NELY STASIAK ATET. Filiação: HASSAN ATET e PETRONA ALODIA BRITOS DE ATET. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: IRENE VILARINO VIEIRA. Filiação: ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS e CONCEICAO DE JESUS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 8 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
BENEDITO HERMANDE FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: MARIA LUIZA FERREIRA. Filiação: JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA e AVANI BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 8 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
CLEA APPARECIDA VILLELA MIGUEL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABIDE MIGUEL. Filiação: ALVARO GUIMARAES VILLELA e JURANDY DE ARAUJO VILLELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 8 de março de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
DERVINA PEREIRA LOPES, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PAULO LOPES. Filiação: EPHIGENIO LOURIVAL PEREIRA e MERQUIAS SOARES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 8 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
EDUARDO DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LORENI PADILHA DE SOUZA. Filiação: JOAO BATISTA DE SOUZA e MARIA MADALENA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 8 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ELISANGELA MARQUES DE FREITAS, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDVAL DE FREITAS e EVA DOS SANTOS MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ELISIA LURDES GADOTTI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ASCLEPIADES DE OLIVEIRA. Filiação: VALENTIM GADOTTI e CRISTINA GADOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ELVIRA MARTINS DE OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CASSEMIRO DE OLIVEIRA. Filiação: JUVINO MARTINS DA SILVA e ROSALINA PRETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
JOAQUIM CRUZ, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: TEOFILO CRUZ e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
LAMIHA ASSAD, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABED ASSAD. Filiação: FAHD e THAMRA THAMRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
LAUDELINA PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE BUENO PEREIRA e EURIDIA RIBEIRO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
LAURA REZENDE ESTEVAN, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALDEVINO JOSE ESTEVAM. Filiação: SEBASTIAO QUINTINO DE REZENDE e MARIA NOGUEIRA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 8 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
LUCAS SANTOS CAVALCANTI, 36 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: HELOISA STALCHIMIDT MARQUES. Filiação: ALCIDES RIBAS CAVALCANTI e MAGALI TEREZINHA SANTOS CAVALCANTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
LUCIANO GIUGLIANO MESCHINO, 82 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: DOMENICO GIUGLIANO MESCHINO e ANGELA GIUGLIANO MESCHINO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 8 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
LUIZ GOBI, 81 ano(s). Cônjuge: SIRLEY DOMINGOS GOBI. Filiação: DANIEL GOBI e MARIA ROSA GOBI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
MARIA APARECIDA DE LEMOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VENCESLAO DE LEMOS. Filiação: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA CAMARGO e MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA CAMARGO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
MAURO FABRICIO CORREIA DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CORREIA DE SOUZA e CARMEN VIANA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 8 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
NIXON DOS SANTOS BENITES, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA PAULA DA ROCHA ALFREDO. Filiação: NARDE BENITES e EUNICE DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
PEDRINA BORGES IWANAGA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MITIRO YWANAGA. Filiação: ABALIO MARCONDES DE ALMEIDA e JUVINA BORGES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 07/03/2026.
REGINA PILINSKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU PILINSKI FILHO. Filiação: ANTONIO DOMALEWSKI e OPACKA WLADISLAWA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 8 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ROGERIO PEREIRA, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERILENE GOMES BEZERRA. Filiação: JOSE CARLOS PEREIRA e TEREZINHA INACIO DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 8 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ROSANA DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LOURIVAL ALFREDO DE OLIVEIRA. Filiação: LAURO DA SILVEIRA COELHO e NEUSA MARIA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 8 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
RYAN DA ROCHA ALFREDO BENITES, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NIXON DOS SANTOS BENITES e ANA PAULA DA ROCHA ALFREDO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 8 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
VALDEVINO BORMANN, 67 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: VALDETE MARIA LAVES BORMANN. Filiação: ALFREDO BORMANN e ROSA FERREIRA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 8 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/03/2026.
VALDIR DIAS DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JAIR GERONIMO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 8 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
VILMAR PENTEADO, 40 ano(s). Filiação: ALDIVINO PENTEADO e MARIA DO ROSARIO FLORENCO PENTEADO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 8 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
VITALINO PINTO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA LUCIA MENDES DA SILVA. Filiação: ANTONIO PINTO DA SILVA e MATILDE TASCHECK DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
ZALI HAMILTON FADANNI, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GISELDA MARTINS FADANNI. Filiação: ANTENORE LUIZ FADANNI e NAIR WAHL MARINS FADANNI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 8 de março de 2026. Data do Falecimento: 08/03/2026.