Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (07)
AGUINALDO VIEIRA, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: NEUSA FERREIRA DE ANDRADE VIEIRA. Filiação: ABILIO VIEIRA CASSILHA e ERMELINA MEREM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:00h.
ALCEU YUPANQUI SCHULTZ, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HELGA TEREZINHA SCHULTZ. Filiação: LEO CESAR SCHULTZ e TACIANA PETERS SCHULTZ. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 7 de setembro de 2025.
ALCIDES MARTINS, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUIZA SOFIA MANSSILA MARTINS. Filiação: SALVADOR MARTINS RICO e MARIANA GONCALVES MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:30h.
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA RAMOS, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NOZOR RAMOS e ENOE DE OLIVEIRA LEITE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de setembro de 2025 às 10:00h.
AMELIA APARECIDA NORBERTO ALVES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JANGUTA NORBERTO e ANA PEREIRA NORBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de setembro de 2025 às 11:00h.
APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS ARCANJO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e JOSEFA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.
ARMANDO MARONDES DE LIMA, 66 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: LAZARO MARONDES DE LIMA e PAULINA MARONDES DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 7 de setembro de 2025.
CARLOS DE SOUZA DE PAULA, 47 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO MACIEL DE PAULA e ALAIDE CARDOZO DE SOUZA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:30h.
CECILIA ALVES SEIXAS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JULIA ALVES SEIXAS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 7 de setembro de 2025.
EUGENIA WYPYCH, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO WYPYCH. Filiação: ESTANILAU DRUZIK LINDEMBERG e ANNA DRUZIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 7 de setembro de 2025 às 11:00h.
FABIO BULSING, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANA MARIA TELLES BULSING. Filiação: JOSE ANTONIO BULSING e ALSIRA GEHRKE BULSING. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 21:00h.
GENOVEVA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MIGUEL LEVINDO DOS SANTOS. Filiação: LUIZ STABACH e ANA STABACH. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE DOS PAULAS, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:00h.
IDI DOS SANTOS DIAS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IONES JOSE DIAS. Filiação: MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de setembro de 2025.
JOAO OLINTO, 83 ano(s). Cônjuge: FLORILDA OLINTO. Filiação: MANOEL NATIVIDADE OLINTO e MADALENA LUCIANO OLINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOSE RENATO MORCH, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NILVIA MORCH. Filiação: ARTHUR MORCH e MARIA LUCIA MORCH. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
LAURA GRABOWSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IGNACIO GRABOWSKI. Filiação: VERGILIO SEVERO DA CUNHA e TEREZA DA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:30h.
LIDIA BOHUM, 88 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: BASILIO BOHUM e MARIA BOHUM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUCIANA REBELLO DA COSTA, 53 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: WALMIR REBELLO DA COSTA e MARIA DE LOURDES REBELLO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 10:00h.
MANOEL CELIO DZIEDZICK, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARLI BLUM DZIEDZICK. Filiação: CARLOS STOL DZIEDZICK e ANALIA DE OLIVEIRA DZIEDZICK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARGARIDA LUCIA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO. Filiação: SEVERINO ZEZO CARDOSO e JOANA DA CONCEICAO CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:30h.
MARIA DE LOURDES LIMA ULANDOVSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE ULANDOVSKI. Filiação: ALCEBIADES DE LIMA e MARIA JOSE DA SILVA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 13:00h.
MARIA LUIZA MAIDL, 98 ano(s). Cônjuge: ROMUALDO MAIDL. Filiação: LUIZ DELFRAT e OTHILIA DE MACEDO DELFRAT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA MADALENA FOQUES STIVAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA STIVAL. Filiação: JOAO FOQUES e LUIZA PARIZE FOQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 6 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA SILVANA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Filiação: NOEL ALVES DA SILVA e ANTONIA DO BELEM SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 7 de setembro de 2025 às 10:30h.
NELLY JOSEFINA MEDINA BERIA, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MAXIMILIANO MEDINA GARCIA e CARMEN BERIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 7 de setembro de 2025.
NELSON PEREIRA PISKE, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CANDIDA RODRIGUES. Filiação: RAIMUNDO PEREIRA PISKE e ANTONIA DA ROCHA PISKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:00h.
NIVALDO VERNIZI, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VERA LUCIA ELIAS VERNIZI. Filiação: NICOLAU VERNIZI e ROSINA VERNIZI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de setembro de 2025 às 11:00h.
OSVALDO MARCELINO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO MARCELINO e MARIA FRANCISCA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 11:30h.
RODRIGO BARBOSA CALDEIRA, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VANIR CALDEIRA e GELMA BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de setembro de 2025 às 09:00h.
ROMANNIY SILVERIO DE FARIAS, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDEMOR SILVERIO DE FARIAS e SIRLEY CAUST SILVERIO DE FARIAS. Sepultamento: CEM. SAO JOAO BATISTA, domingo, 7 de setembro de 2025.
SIDNEI DE ALMEIDA SOARES, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE DE ALMEIDA SOARES e ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.
TERESA CARDOZO DE PAULA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES CARDOZO DE PAULA e MARIA CARDOZO DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de setembro de 2025 às 14:00h.
URSULA ERHARDT BREZINSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIDMAR BREZINSKI. Filiação: VENDELIN ERHARDT e PAULINA AUERBACH ERHARDT. Sepultamento: CANOINHAS/SC, sábado, 6 de setembro de 2025 às 17:00h.
VICTOR GUILHERME TULLIO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JEANETE MURAD TULLIO. Filiação: ANGELO TULLIO e PEDRINA RIBEIRO TULLIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 15:00h.
