Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (07/12)
ALDO GUT JAHR, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ERGA SPREDEMANN GUT JAHR. Filiação: ROBERTO GUT JAHR e HEGA GUT JAHR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
APARECIDA MARIA DI OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSAFA ANTONIO DE OLIVEIRA e LUZIA MARIA DE MOURA. Sepultamento: BATEIAS/PR, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
DOMINGO PEDRO MEZZOMO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSALINA LUIZA MAZZOMO. Filiação: JOAO MEZZOMO e MARIA M M MEZZOMO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
EUNICE MARQUES DE GODOI DE CARVALHO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID CHRISTINO DE CARVALHO. Filiação: LEODORO MARQUES DE GODOI e REGINA CHENOSKI DE GODOI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
GABRIELLA SANTOS WUNDER RINALDI, 24 ano(s). Filiação: FABIO MARCELO RINALDI e JULIANA SANTOS WUNDER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
HELENA BIELEN VIANNA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VIANNA. Filiação: MIGUEL BIELEN e BRONISLAVA BIELEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
HUGO SIQUEIRA, 69 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ALCIDIA SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
ISMAILISSON PONTES DE SOUZA, 24 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: ISMAEL GONCALVES DE SOUZA e DEVANIRA FLORENCIO DE PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO SP, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
JOAO GARCIA FILHO, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO GARCIA e IVONE ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
JOSE DE PAULA, 96 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANUNCIA MOREIRA DE PAULA. Filiação: MARIA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
LEONEL DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DELOURDES DE FREITAS DA CRUZ. Filiação: BONIFACIO DA CRUZ e ANGELICA STIVAL DA CRUZ. Sepultamento: MARMELEIRO, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
MARIA ENI TOMAZ SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: MANOEL TOMAZ e MARIA APARECIDA TOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
MARIA MACHADO GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADOLFA AUGUSTO MACHADO e MARIA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
MARILZA DO ROCIO ALVES DALKE, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICIERI BENEDITO DALKE. Filiação: JOAO FRANCISCO ALVES e MARIA ALICE ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
MICHEL DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO DA SILVA e ANITA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MOACIR DOS SANTOS PINHEIRO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: ABREU PINHEIRO. Filiação: ABREU PINHEIRO e ERANDINA DOS SANTOS PINHEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
PAULO CESAR ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SILVANA CAVALCANTE ARAUJO. Filiação: NESTOR PEREIRA ARAUJO e NADIR GOMES VALENCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
ROBERTO JOSE GUIZ, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MILZI HELENA DIGIOVANNI GUIZ. Filiação: JOSE GUIZ e LIDIA ANA GUIZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
ROSELINE BIELINSKI DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUIS DILNEI QUADROS DA SILVA e ROSALIA BIELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
SEBASTIAO BARAUSSE, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OLINDA BARAUSSE. Filiação: PEDRO BARAUSSE e GERTRUDES SANSON BARAUSSE. Sepultamento: PALMEIRA, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
SEVERO NATANIEL MOSKO, 69 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: NEUSA MARIA JOLY. Filiação: VADISLAU MOSKO e GENOVEVA MOSKO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
SOFIA VITORIA ARAUJO PRADO, 8 mes(es). Filiação: SILVANEI DA SILVA PRADO e PAULA FRANCIELLI BARBOSA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
SUELI MARIA DEL RE FERNANDES, 68 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: WANIO DE SOUSA FERNANDES. Filiação: ALVIRA DEL RE e ALVIRA DEL RE. Sepultamento: MUNICIPAL DE IBICARE SC, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
THEREZINHA MARIA PRESTINI JOSE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO JOSE. Filiação: HORACIO PRESTINI e VIRGINIA PRESTINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 10:40h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
VALDECIR JOSE APARECIDO, 43 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: TATIANE DAS GRACAS DE LARA APARECIDO. Filiação: BENEDITO DONIZETTI APARECIDO e JULIETA DE FATIMA APARECIDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
VALENTINA SOFIA DA SILVA, 3 dia(s). Filiação: FAYSON THOMAS DA SILVA e PRISCILA FRANCIELE VALENGA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
