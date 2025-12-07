Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (07/12)
ADEMOCIR SEQUINEL, 86 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: MONICA LUIZA SEQUINEL. Filiação: FAUSTINO SEQUINEL e AMALIA MORES SEQUINEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ALISSON LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA, 26 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA e VERA LUCIA LINO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ANGELA MARIA PALMEIRA DE AGUERO, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: FELIX AGUERO. Filiação: JOAQUIM ANTUNES PALMEIRA e HONORINA ACIOLY PALMEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ARY ALVES DE LIZ, 101 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ORANDINA RIBEIRO DE LIZ. Filiação: VERGILIO DEMINICIANO DE LIZ e MARIA ALVES DE LIZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – BORDA DO CAMPO/PR, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
CLARICE RIBEIRO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: ESCREVENTE. Filiação: VALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e TEREZINHA BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
CLAUDECIR COSTA LIMA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSEMARI FOGASA CARDOSO. Filiação: LEANDRO COSTA LIMA e CLARICE DE JESUS LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 7 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 06/12/2025.
DILCENIO DO NASCIMENTO, 50 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Filiação: DEOCLECIO JOSE DE SALES e EIONICE CAMARGO DE SALES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
DURVALINA SOARES CARDOSO SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SILVA. Filiação: JERONIMO SOARES CARDOSO e GABRIELA BARBARA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
DURVALINO WALLENDORF, 84 ano(s). Filiação: ARTUR EMILIO WALLENDORF e MARIA DE JESUS WALLENDORF. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
EUCLIDES BATISTA BIZUTTI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALBERTO BIZUTTI e MARIA BATISTA BIZUTTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
EUDONIA SENDERSKI, 91 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO SENDERSKI. Filiação: GREGORIO PETRANSKI e ANA PETRANSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
FELIPE WILLYAN CARDOSO, 17 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CLAUDECIR COSTA LIMA e ROSIMARI FOGACA CARDOSO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 7 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 06/12/2025.
FRANCISCO WILSON PIRES, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADOLFO LINO PIRES e PALMIRA FERREIRA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 06/12/2025.
GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA, 26 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA e ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
JOAQUIM ALMEIDA DE ABREU, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARMELINDO ALMEIDA DE ABREU e VIRGINIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO ALEMOA – MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
JOSE FAUSTO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO FAUSTO DA SILVA e MARIA ALICE DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
JUVELINA SANTOS DA SILVA, 78 ano(s). Cônjuge: ALCEU DA SILVA. Filiação: AFONSO VENTURA DOS SANTOS e DERCILIANA MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LOTI KRIEGER, 87 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: RAUL KRIEGER e EDITH KRIEGER. Sepultamento: PARQUE ALAMANAS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
LUCIANO GUSSO, 58 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: DENISE GHISLAINE RODRIGUES GUSSO. Filiação: IZALTINO JOSE GUSSO e CARMEM LUCIA TEIXEIRA GUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
LUIZ CARLOS GARCIA, 82 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ROSEMARI APARECIDA GARCIA. Filiação: JOSE GARCIA DOMENE e ETELVINA GARCIA EVIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 7 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MAGALI CLAUDETE KRETZSCHMAR, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON KRETZSCHMAR e ODETE KRETZSCHMAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
MARIA FERREIRA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, 81 ano(s). Cônjuge: LEONIDAS ALVES DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e PLACIDINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MATHEUS AFONSO PALHANO, 22 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: CAROLINE PALHANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MATHILDE SCHINEIDER, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FORTUNATO ROSSA. Filiação: MATHIAS DE DEUS BAPTISTA e ROSALINA FERREIRA BAPTISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
MILTON STANCZYK, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: MARLI STANCZYK. Filiação: MIECESLAU STANCZYK e MARIA STANCZYK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
NEUSA MARIA ALVES, 85 ano(s). Filiação: BENJAMIM ALVES e MARIA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
NILTON DE PAULA FILHO, 62 ano(s). Profissão: OFFICE BOY. Filiação: NILTON DE PAULA e ZULMA MARIA DE PAULA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
PAULO CESAR URBANO, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DAYSON RODRIGUES URBANO e ALINE RIBEIRO LEMOS URBANO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/12/2025.
ROBERTO APARECIDO BARBOSA DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA SATURNINO DE FREITAS LIMA. Filiação: HILARIO BARBOSA DE LIMA e DOMINGAS MELO DO ROSARIO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
ROGERIO GRANDE, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CLEYVES FARIAS VIEIRA. Filiação: ILDO DOMINGOS GRANDE e IVONE MANOSSO GRANDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/12/2025.
THEO RAVI DE MELO, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: FABIANO DA CRUZ MELO e ROLAINE DE LIMA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, domingo, 7 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 06/12/2025.
VERA LUCIA CABRAL DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ISRAEL RODRIGUES DA SILVA. Filiação: BENEDITO BATISTA CABRAL e MARIA JOSINA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 07/12/2025.
