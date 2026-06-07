Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 07/06/2026
APARECIDA HERMINIA CARULLI QUIRINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO JOSE QUIRINO. Filiação: ANTONIO CARULLI e ENCARNACION FUENTES CARULLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
BENEDITA PINHEIRO DE SIQUEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA e CAROLINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 7 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
DANIELE DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE APARECIDO DA SILVA e VERA LUCIA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
DORALINA CORDEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTHUR JORGE CORDEIRO. Filiação: CANTALICIO NASCIMENTO e MARIA DA SILVA NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 7 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
DOROTI DE FATIMA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WALDIR JUAREZ DE OLIVEIRA. Filiação: BERNARDO DUBIELLA SOBRINHO e LAURA DUBIELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
EDI WINTER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAINOLDO KRAMPE e LEDUINA KRAMPE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
ELSA NERY FARIA DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DE SOUZA. Filiação: ISMAEL FARIA e RUTH SANDI FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
FABIANE MACHADO FERREIRA LACERDA, 29 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: LKEANDRO LACERDA BATISTA. Filiação: FABIO DO CARMO FERREIRA e DENISE APARECIDA FREITAS MACHADO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
FABRICIO DALL STELLA MIGUEL, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA MARCELO MAISTRO MIGUEL. Filiação: FELIPPE MIGUEL e EDINETE MARIA DALL STELLA MIGUEL. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
FERNANDO FRANCO FERREIRA, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ACACIO CELIO e LOURDES FRANCO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
FRANCISCA DE LARA ANDRADE, 93 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ROMALINO LEMOS DE ANDRADE. Filiação: MANOEL LOURENCO DE LARA e PAULINA IZIDORA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
GABRIEL ELIOMAR DANTAS DE JESUS, 21 ano(s). Filiação: ELIOMAR DANTAS DE JESUS e EVA ROSMARY DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
GABRIEL JUCA LIMA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAFAEL LIMA MEDEIROS e THAIS SOUTO GUEDES JUCA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TERESINA PIAUI, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
GILSON DE LAZZARI, 46 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: PATRICIA BUENO DE LAZZARI. Filiação: CARLOS MIGUEL DE LAZZARI e CLARICE DE LAZZARI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
IEDA CARON, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LURIVAL CARON. Filiação: JOSE CARRAO e ANA MILANI CARRAO. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO CAPIVARI/COLOMBO/PR, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
IGNACIO BOGANIKA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELENIR DA ROSA BOGANIKA. Filiação: JOSE BOGANIKA NETTO e ANASTACIA BOGANIKA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
IGNES DE CHRISTO, 87 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ROQUE DE CHRISTO e PIERINA DE CHRISTO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
ILOINA NOVITZKI YAMAGUCHI, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: KAZUIOCHI YAMAGUCHI. Filiação: INACIO NOVITZKI e CECILIA MENDES NOVITZKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 7 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JANER MAIA GODOI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DO NASCIMENTO RIBEIRO GODOI. Filiação: NAHIR MAIA e LAVINIA LIDIA MAIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 7 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JOAO PRETO, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LENI APARECIDA DE JESUS PRETO. Filiação: OTAVIO PRETO e MARIA JOSE PRETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JOERSON LUCIO, 60 ano(s). Filiação: SEBASTIAO LUCIO e ZENIR MARIA GOUVEIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JORGE LUIZ SCHWARTZ, 67 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: DEBORA CRISTINA ROSA SCHWARTZ. Filiação: FRANCISCA GOVASKI SCHWARTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JOSE CARLOS LOPES DE MACEDO, 52 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: ARIELE CRISTINA VALUMIM MACEDO. Filiação: ALVIN LOPES DE MACEDO e CACILDA FEREIRA DE MACEDO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
JOSE JAIRO RITZMANN, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ILZA RITZMANN. Filiação: JACOB AUGUSTO RITZMANN e ERNA RITZMANN. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 7 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 07/06/2026
LEONOR RODRIGUES DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE VENANCIO DE SOUZA. Filiação: JESUINO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JAPIRA, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
LIDIA FARION CAVALCANTE, 90 ano(s). Cônjuge: LUIZ CARDOSO CAVALCANTE. Filiação: BASILIO FARION e JULIA FARION. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
LIRA CHAVES DUTRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANQUELIM CHAVES DUTRA e ZULMIRA OLIVEIRA DUTRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
LUIZ CARLOS PORTELLA DA COSTA, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARLENE TEREZINHA DA COSTA. Filiação: OSVALDO COSTA e UNIVERSINA PORTELLA DA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
MABEL GISELI DE MELO BUENO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO LUIZ DAL NEGRO. Filiação: JOAO HENRIQUE DE MELO e MARIA CONCEICAO MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MAIROBIS JOSEFINA AZUAJE LARA, 66 ano(s). Filiação: JOSE GREGORIO ANZUAJE e RAMONA DE LARA DE AZUAJE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 7 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA ALVARES LOURENCO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIANO ALVARES e FRANCISCA TORRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORVANDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 7 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA DA SOLEDADE NORATO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL SEBASTIAOMNORATO. Filiação: NAO CONSTA e GERTRUDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA DALVA ALVES PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTA ALVES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA IDE DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO PAULO DOS SANTOS. Filiação: VERONICA BUENO DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIA MADALENA RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: VALDENIR RODRIGUES. Filiação: AMERICO PINTO DE CARCALHO e LAZARINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARIO RIBASKI, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ESTANISLAU RIBASKI e ESTANISLAVA STANULA RIBASKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
MARLI TEREZINHA LANDOSKI DA CUNHA, 72 ano(s). Cônjuge: JOSE CLAUDINO CUNHA SOBRINHO. Filiação: VICENTE LANDOSKI e MARIA SANCAO LANDOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
NERLI AMARO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SIDERLEI AMARO. Filiação: ANTONIO LAIO CABRAL e MARIA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
NICOLAU HNEDA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IZABEL CRISTINA KRUGER DE SIQUEIRA HNEDA. Filiação: BASILIO HNEDA e IZIDORA HNEDA. Sepultamento: MUNICIPAL DE IVAI PR, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
NILZA SOARES DE GUSMAO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO DE SOUZA NUNES. Filiação: BENEDITO SOARES GUSMAO e MARIA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/06/2026.
NOELY MUNHOZ GLEICH TAVARES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARINOS XAVIER TAVARES. Filiação: WALDEMAR GLEICH e ILZA LOPES MUNHOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 7 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
OSMAR ANTONIO DE PAULA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ZAIRA SPRADA. Filiação: ZACARIAS DE PAULA CORDEIRO e LEONTINA SUBTIL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 7 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
OSVALDO VIANA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO VIANA e OLIVIA GERONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
PAULO GUILHERME HOFF, 63 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE PAULO HOFF e MARIA ENILDA HOFF. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 7 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
RUAN RIBEIRO RODRIGUES, 21 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES e JANAINA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 7 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
SEBASTIAO ANTONIO MACHADO, 74 ano(s). Cônjuge: AUREA GOULART MACHADO. Filiação: ANTONIO MACHADO e ODILIA DE PAULA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
TERCILIA REIS TAKIGUCHI, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SEGETARO TAKIGUCHI. Filiação: GALDINO BENTO DOS SANTOS e MARIA REIS MUNHAO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 7 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
VERA LUCIA ALVES GERALDO, 58 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: REGINALDO GERALDO. Filiação: LUIZA ALVES. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE POMPEIA SP, segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
VIRGINIA MARINHO VIANA DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO VIANA DA SILVA. Filiação: JOSIBIAS FIALHO MARINHO e MARIA DE LOURDES SILVA MNARINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 7 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
ZENO DOMANN, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VICENTE DOMANN e LEONARDA DOMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 07/06/2026