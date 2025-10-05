Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (05/10)
ABIMAEL FAGUNDES, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JOANITA FAGUNDES. Filiação: JOSE RODRIGUES FAGUNDES e HILDA MARIA DE BORDA FAGUNDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
ANA ADIR COSTA, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO RIBEIRO. Filiação: ANTONIO SERAFIM e ALCIDIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 11:00h.
ANANIAS FERREIRA DE ALMEIDA, 87 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA. Filiação: ADOLFO MACIEL DE ALMEIDA e FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 15:00h.
ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CELIA SIQUEIRA FERNANDES. Filiação: JOAQUIM GOMES DA SILVA e ALCINA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 10:00h.
BENTO HONORATO DA SILVA, 87 ano(s). Cônjuge: DEJANIRA HONORATO DA SILVA. Filiação: ZELINDRO HONORATO DA SILVA e SEVERINA HONORATO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 16:00h.
CELIA REGINA BREMER CALAZANS, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE CALAZANS. Filiação: FRANCELINO BREMER e CLARA DRUSH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de outubro de 2025 às 15:00h.
CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES, 64 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: EDSON SILVA DE MENEZES e ADALCI FERREIRA DE MENEZES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de outubro de 2025 às 16:00h.
CILINA PERUSSI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE ACHEMAGER. Filiação: CARLOS PERUSSI e ROSA JAMBISKI PERUSSI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de outubro de 2025.
CORYNTHO DE AQUINO SANTOS, 89 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: EUNICE DA SILVA VIANA. Filiação: MARIO ALCIDES DOS SANTOS e ERNESTINA DE A SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 5 de outubro de 2025.
DARIU BARCELOS BICA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANDA APARECIDA DE PAULA. Filiação: GERCY DIAS BARCELOS BICA e ADELIA BARCELOS BICA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 09:30h.
ELIMAR DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SILVANIRA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: DAMASIO SIQUEIRA e GABRIELA OLIVEIRA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 5 de outubro de 2025.
ELZA BORGES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRENO BORGES. Filiação: BORTOLO PERAZZOLI e CATARINA BALSANELA PARAZZOLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 09:00h.
ESVALDE CORREA, 95 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: DOMINGOS SILLOS CORREA e MARIA DAS DORES CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
FELIPPE NOLL, 89 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARIA JOSE BARBOSA NOLL. Filiação: PEDRO NOLL e MARGARIDA SCHIMIDT. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SP, domingo, 5 de outubro de 2025.
FRANCISCO MOROSKI, 86 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: RUTH RODRIGUES MOROSKI. Filiação: CARLOS MOROSKI e PALMIRA LEAL MOROSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
HEITOR FABRI, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES FABRI. Filiação: NATAL FABRI e ANGELINA FABRI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 5 de outubro de 2025.
HELENA URBANO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ URBANO. Filiação: FLAVIO CAVALIN DE CARVALHO e DORINHA SCHUEDA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 5 de outubro de 2025.
HENRIQUE ANTONIO CREDIDIO, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIANE GUGLIELMI CREDIDIO. Filiação: HERMINIO CREDIDIO e MARIA JOSE FRANCA GOMES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de outubro de 2025 às 11:30h.
ILDA WOSNIAK, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO WOSNIAK e ANNA WOSNIAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de outubro de 2025 às 19:00h.
JANE BEATRIZ LUVIZOTTE, 69 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: PEDRO EGMAR LUVIZOTTE e ZENI OLIVEIRA LUVIZOTTE. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de outubro de 2025.
JANETE TEREZINHA COSTA BRISOLA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MEZAQUE REIS DA SILVA. Filiação: BONIFACIO COSTA e JULIA ALVES COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 5 de outubro de 2025 às 10:00h.
JEAN PIERRE LE BOURLEGAT, 97 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELLY KOPP LE BOURLEGAT. Filiação: MAURICE LE BOURLEGAT e IRENE MOLINES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 5 de outubro de 2025.
JOAO CARLOS SILVA ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA DOROTI MARCIANO DE FIGUEIREDO. Filiação: EMILIO ARAUJO e VALDELIICE SILVA ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 5 de outubro de 2025 às 16:45h.
LEANDRO FERNANDES DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PEDRO NOLASCO e GEYSA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
MAIZA DA SILVA FERNANDES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CERCILIO FERNANDES e ALZIRA DA SILVA FERNANDES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ASTORGA, domingo, 5 de outubro de 2025.
MARCIA APARECIDA DE LIMA, 50 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOAQUIM MOREIRA DE LIMA e MARIA ESPIRITO SANTO DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RESERVA, domingo, 5 de outubro de 2025.
MARIA DAS DORES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: EURIDES RAIMUNDO DOS SANTOS. Filiação: LEOPOLDO IZIDORO DE MATOS e IDALINA GOMES DEMATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:30h.
MARIA DE LOURDES DO AMARAL, 105 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NELSON DO AMARAL. Filiação: JOAQUIM LOURENCO DE LIMA e MARIA TRISTAO DE GODOY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:30h.
MARIA FRUTUOSA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: JOAO ANTONIO DOS SANTOS e ESMERALDINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 5 de outubro de 2025 às 17:00h.
MARIA LAUDELINA COELHO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM GOMES COELHO. Filiação: GERALDO MEDONCA e LEONTINA LAUDELINA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 5 de outubro de 2025 às 10:00h.
MARIA ROSA MOREIRA RODRIGUES, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE JOAQUIM RODRIGUES. Filiação: AMANDIO MOREIRA e ADELINA GALEGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de outubro de 2025 às 12:00h.
MARLINA BOESEL LAMBACH, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS. Filiação: JOAO CARLOS DE SOUZA LAMBACH e IRENE BOESEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de outubro de 2025 às 11:00h.
NELSON LUIZ MARCONDES BETTEGA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA HELENA POLI BETTEGA. Filiação: NELSON BETTEGA e DEUSCELIA MARCONDES BETTEGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de outubro de 2025.
NIKOLAOS KARAGEORGIADIS, 88 ano(s). Filiação: STRAVROS KARAGEORGIADIS e MARIA KARAGEORGIADIS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de outubro de 2025.
PEDRO WERGENSKI NETO, 74 ano(s). Cônjuge: MARIA WERNSKI. Filiação: ANDRE ERGENSKI e ANA WERGENSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 5 de outubro de 2025 às 10:00h.
SALETE GONCALVES DOS PASSOS DOS REIS, 53 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ALDMIRO DOS REIS. Filiação: AGUINELO GONCALVES DOS PASSOS e LOURDES DOS PASSOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 5 de outubro de 2025 às 16:00h.
SEVERINO ANSELMO, 92 ano(s). Cônjuge: SOLANGE CAVALCANTI GONCALVES ANSELMO. Filiação: MANOEL ANSELMO e TEREZA ANSELMO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de outubro de 2025.
SUELI TEREZINHA DE AGOSTINHO MACHADO, 66 ano(s). Cônjuge: ELCIO JOSE BIM. Filiação: JOAO MARIA DE AGOSTINHO MACHADO e ANA MARIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de outubro de 2025 às 14:00h.
TEREZINHA IRACEMA SCHMIDT, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: HENRIQUE ARTUR SCHMIDT e PAULINA TONDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de outubro de 2025 às 11:30h.
THEREZA CHRISTINA PEREIRA DE LACERDA, 72 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: FAUSTO PEREIRA DE LACERDA e LUCY PINHEIRO DE LACERDA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de outubro de 2025.
VALDILENE DA ROSA, 48 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: SEBASTIAO CASTORINO DA ROSA e DERCI DE FATIMA TEIXEIRA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 5 de outubro de 2025.
VALDINOR ANTONIO GUIOTTO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VARDILEI TERESINHA VITAL GUIOTTO. Filiação: ALGACIR LUIZ GUIOTTO e NELI MARIA GUIOTTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 5 de outubro de 2025 às 14:00h.
VANESCA RAGAZZI BRANDI, 50 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JORGE LUIZ BALTOR. Filiação: JOSE LUIZ BRANDI e MARIA HELENA RAGAZZI BRANDI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de outubro de 2025.
VICENTE PADILHA DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BEMAIR PADILHA DE OLIVEIRA. Filiação: LEONIZ PADILHA DE OLIVEIRA e ETELVINA RIBEIRO PADILHA. Sepultamento: CEMITÉRIO CATANDUVAS DO SUL CONTENDA PR, domingo, 5 de outubro de 2025 às 13:00h.
VITO SILVA, 75 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: EDITE ALVES DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA e ROSARIA SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 5 de outubro de 2025 às 15:00h.
