Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (05/04)
ANA COZLIK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEMETRIO COZLIK e MARTA CHENREK COZLIK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 5 de abril de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ANDERSON MACHADO LOPES, 44 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: EDVALDO LOPES e LIDIA MACHADO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ANTONIO DE SOUZA FREITAS, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DE JESUS FREITAS. Filiação: JOSE DE SOUZA FREITAS e MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ANTONIO MARIANO STENGLER, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSEMARI STENGLER. Filiação: JOAO BAPTISTA SILVA STENGLER e ILDA DA SILVA STENGLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ARTHUR FERREIRA PORTELA, 94 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA FERREIRA PORTELA. Filiação: HONORATO DOMINGUES FERREIRA e ALICE PORTELA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
CASTORINA BOMFIM SCHELEIDER, 79 ano(s). Profissão: DANÇA. Cônjuge: GENOR SCHELEIDER. Filiação: PEDRO BOMFIM e DOLORES PIRES. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
CLEUSA DE SOUZA ALVES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO ALVES. Filiação: PEDRO PIRES DE SOUZA e JUVELINA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 4 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
CLOVIS PEDRO BELIVACQUA, 93 ano(s). Profissão: TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DAISY FERREIRA DE REZENDE BEVILACQUA. Filiação: RITO BEVILACQUA e ANESIA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
DARCI CALIARI, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALICI SAVION DE O CALIARI. Filiação: JOAO AGOSTINHO CALIARI e ROZA PERUCI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
DIRCE GUEDES CERVI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ACACIO ANTONIO CERVI. Filiação: JOAQUIM GUEDES e DOLORES GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
DIVA EDITH CELESTINO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUISA PARECIDO DE SOUSA. Filiação: JOSE CELESTINO FILHO e MARIA JOANNA CORREA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ECLAIR TERESINHA MULLER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO JOSE BELOTTO. Filiação: EVARISTO MULLER e ERNESTINA MULLER. Sepultamento: sábado, 4 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
EDI CARLOS MARCONDES BARBOSA, 55 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: EMERI RODRIGUES BARBOSA e SUELI TEREZINHA MARCONDES BARBOSA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
EDWIN ALOYS OTTO, 88 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Cônjuge: IOLANDA NEDOCHETKO OTTO. Filiação: JOAO OTTO JUNIOR e LADISLAWA OTTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO PR, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ELIANE MARIA ALVES, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE RENATO GOCH ALVES. Filiação: MARIO SENTER e MERCE SENTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 5 de abril de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
FLAVIO PASCOAL DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: MONITOR(A). Filiação: ONOFRE PASCOAL DE SOUZA e OSCARLINA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 5 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (05/04)
GERALDINO DUDEK, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUCIA DUDEK. Filiação: MIGUEL DUDEK e BARBARA DUDEK. Sepultamento: CATANDUVAS DO SUL, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
HAROLD MARANHO, 91 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: DIRCE GROX MARANHO. Filiação: JOAO MARANHO e ANTONIETA MARANHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 4 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
HEROS FABIANO MORAIS, 37 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO CARLOS MORAIS e LOURDES SILVA MORAIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
HILDA TEIXEIRA, 61 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: PEDRO PINTO TEIXEIRA e IRENE CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
IBANEZIA LIMA TIEPOLO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDGARD CARLOS TIEPOLO. Filiação: ANTENOR DOS SANTOS LIMA e FAINE LEGAT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 5 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
INES JOSE MARIA ROCHA CORDEIRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO ROCHA CORDEIRO. Filiação: MANUEL JOSE MARIA e ISABEL MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 5 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
IZABEL FRANCISCO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: HORACIO FRANCISCO e JUDITE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JAMEL ABDO EL ASSAD, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MUNIRA ABBOUD EL ASSAD. Filiação: ABDO GEORGES ASSAD e MARIA DE LOURDES EL ASSAD. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
JENI MITSUE FONTANETTO, 75 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: DAUTO JEFERSON FONTANETTO. Filiação: TOKIOSHI ENDO e TERUKO KUROKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 5 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JOAO BOSCO LUGNANI, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: APARECIDA EUNIDES GALLI LUGNANI. Filiação: JOSE LUGNANI e MARIA BERNARDINO LEGNANI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JOAO CORDEIRO DE ANDRADE VIEIRA, 72 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: CICERA RODRIGUES VIEIRA DE ANDRADE. Filiação: JACIRO CORDEIRO DE ANDRADE e CECILIA CARVALHO CORDEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 5 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JOAO EDUARDO BORGES PEREIRA, 36 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: RONALDO BORGES PEREIRA e ELIZABETE BORGES PEREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JORGE HILARIO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NILZA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: BENEDITO HILARIO DA SILVA e MARIA PINTO DE OLVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JULIO CESAR SCHMIDT, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AQUILES SCHMIDT e FLORINDA SCHMIDT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
JURACI LEANDRO MONTEIRO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRAZ CLEMENTE FERREIRA. Filiação: FRANCISCO LEANDRO MONTEIRO e AUSTRILIA BUENO FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
LINCOLN SANTIAGO BRANDAO, 92 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: PAULINA DA SILVEIRA BRANDAO. Filiação: JULIO SANTIAGO BRANDAO e MERCEDES SANTIAGO BRANDAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
LIRIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZAURA SONCELA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA e CONCEICAO MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 5 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
LOURIVAL JOSE CORNELIO, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE CORNELIO e BELINHA FELISBERTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 4 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
LUCIA VILMA PAN CHELA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO CHELA. Filiação: DOMINGOS PAN e ANTONIA PAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
LURI CECCON RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: MARILES TODECHI RIBEIRO. Filiação: JOAO LAVES RIBEIRO e VITORIA CECCON RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/04/2026.
MANUEL OSVALDO VIANA, 81 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIANA. Filiação: ROBERTO DE OLIVEIRA FAUSTINO e MARIA INACIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
MARIA CECILIA MENDES, 63 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO MENDES e FRANCISCA DE AZEVEDO MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 5 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
MARIA LOURDES ALVES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA ALVES DE MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 5 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
MAURO LUIZ MORETTI, 71 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ROSANGELA VIOL MORETTI. Filiação: MAURO MORETTI e ANACLETA DA LUZ MORETTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
NILSON RIBEIRO, 54 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: ARI NEVES RIBEIRO e ANAZIR VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
NILTON CESAR RIBEIRO DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: APARECIDA HERMANN. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA e LOURENCA CASSILHA DOS SANTOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ODETE D ALMEIDA PAULA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALCIDES NADOLNY. Filiação: OLIVERTO D ALMEIDA PAULA e AUGUSTA NASCIMENTO PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 5 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
OLIVEIRA VIEIRA LOPES, 92 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: AURORA ESTEVAM LOPES. Filiação: JOSE LOPES DE OLIVEIRA e MARIA EUZEBIA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
ORLANDO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE VAZ DOS SANTOS e ADELIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
OSVALDO FERREIRA DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ZILDEON FERREIRA DA SILVA e MARIA DAS DORES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
OTAVIO OLIMPIO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: OLIMPIO JOSE DA SILVA e JOANA CAROLINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 5 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
RENE AMARAL, 75 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: RENATO AMARAL e VALDOMIRA MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 5 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
SONIA TERESINHA LOPES, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DIAMANTINO LOPES DE MIRANDA e MARIA LOPES DE MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 5 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
TEREZA STOCLOSA GAULOSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO GAULOSKI. Filiação: LADISLAU STOCLOSA e CATARINA ZAPOTOSKI STOCLOSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
TEREZINHA VEZARO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RUDINEI VEZZARO. Filiação: AUGUSTO PISSETTI e MARIA BRANDALIZE PISSETTI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 5 de abril de 2026. Data do Falecimento: 04/04/2026.
VERA LUCIA UADI GOMES, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TARSIS PREUSS. Filiação: EURICO MAINARDES GOMES e NORMIRIA UADI GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/04/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (05/04)