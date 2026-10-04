Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 04/10/2026

ADALZI CATARINA GULIN PAES, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AYRTON DA COSTA PAES. Filiação: FREDERICO DOMINGOS GULIN e PASCHOA BUDEL GULIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: FREDOLIM CARDOSO DOS SANTOS e MANEIDA ALVES BELLEMER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ADI LOPES CHAGAS, 73 ano(s). Filiação: ADY HONORIO CHAGAS e JOSEFINA DOS SANTOS LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ALIRIO BERTOTI, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EVA TEREZINHA DA SILVEIRA BERTOTI. Filiação: AUGUSTO BERTOTI e ANA BAESSO BURATO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ANA MARIA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAE DESCONHECIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ANA PAULA MENDES, 43 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JUSSARA DO SOCORRO MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 4 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ANDERSON JOAQUIM CAMARGO, 30 ano(s). Profissão: ANALISTA INFORMÁTICA. Cônjuge: LARISSA FERNANDA JACOMELLI DA SILVA. Filiação: JOAQUIM CAMARGO e MARIA ISABEL STOCCO CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ANGELICA FILLA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE FILLA. Filiação: AUGUSTO KUPKA e CATARINA KUPKA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ANTONIO CYTRYNOWSKI, 73 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: KLEMENS CYTRYNOWSKI e MINA CYTRYNOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ANTONIO ELIAS DA SILVA, 85 ano(s). Filiação: JOAO ELIAS DA SILVA e MARIA DE JESUS DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ARLINDO EZIDORIO MESSIAS, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALMEZINA DIAS MESSIAS. Filiação: ARLINDO EZIDORIO MESSIAS e MARIA EZIDORIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
CELI ANNE ARAUJO DA SILVA GUSMAO, 44 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: TIAGO XAVIER DE GUSMAO. Filiação: JOSE JULIO DA SILVA e NELCI PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
CLARA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CRISOSTOMO DA SILVA. Filiação: JOSE TOBIAS DO NASCIMENTO e MARCOLINA LOPES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
DEONIZIO WOINAROVICZ, 87 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) VENDAS. Cônjuge: NELCI WOINAROVICZ. Filiação: MIGUEL WOINAROVICZ e JOSEFA WOINAROVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
EGDALIA DEL VALLE GONZALEZ CEDENO, 60 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: DARIO GONZALEZ e MARIA ROSA CEDEÑO DE GONZALEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ELPIDIO DA SILVA CORDEIRO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NORBERTO CORDEIRO e DELZINA CORDEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 4 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ESTANISLAVA ZELINSKI, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANDRE ZELINSKI e MARTA ZELINSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO SERRINHA CONTENDA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
GABRIEL KAIK SILVA DE JESUS, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ODAIR CAMARGO DE JESUS e CRISTIANE DE FATIMA DA SILVA DAMACENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 4 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
GLACI FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ERNESTO SILVANO FERREIRA e ELZA MAJOVISK FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
JOAO CHANEIKO, 88 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LEMIRA NRVES CHANEIKO. Filiação: ANDRE CHANEIKO e LUIZA CHANEIKO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Filiação: LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
LAZARA MARIA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE DA SILVA. Filiação: SALVADOR PIEDADE DE MORAES e MARIA BRAULINA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
LUIZ MANOEL VIEIRA, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO THEOPHILO VIEIRA e LAURINDA RIBEIRO VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 4 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MARIA APARECIDA DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL MOREIRA DA COSTA. Filiação: JOSE BISPO DE SAL e MARIA DE LURDES DE SAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MARIA DO PILAR PESCADOR NAKAI, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIO KEIZO NAKAI. Filiação: LUIZ PESCADOR FILHO e ALZIRA ESTEVES PESCADOR. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARIA ESTELA BILISKI SILVEIRA, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CARLOS ALBERTO SILVEIRA. Filiação: IRINEU BILISKI e ARACY ROSA BILISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MARIA MASSINHA SVISTALSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO ADAO SVISTALSKI. Filiação: ADOLFO MASSINHA e IZAURA BLELLON MASSINHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 4 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MARIA PEREIRA VITOR, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VITOR. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e JOANA TEIXEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MARLENE DAS GRACAS TEIXEIRA SANTANA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BARBOSA TEIXEIRA e MARIA APARECIDA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 4 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
MAURA BERNARDES DE PONTES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VIDOCA ALVES DE PONTES. Filiação: JOAO BATISTA BERNARDES e EDWIRGES BARBOSA BERNARDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
NIVALDO ANDRADE, 72 ano(s). Profissão: CONTRA-MESTRE. Cônjuge: RITA DE CASSIA AMARO ANDRADE. Filiação: JOAO ANDRADE e OLVIA CANDIDA DE JESUS ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
PATRICIA DE MACEDO STOCCO, 33 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: THOMAS MAURILIO DA SILVA. Filiação: CARLOS ALBERTO STOCCO e ANDREA DE MACEDO STOCCO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
POLICARPO ANTONIO WALENGA, 49 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ROSELI SARNIK WALENGA. Filiação: POLICARPO WALENGA e MERCEDES BONASTESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
ROSANGELA APARECIDA CARDOSO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDEMAR DO ROCIO CARDOSO e DJANIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 4 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
SILEIDE MORAIS DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ADELINO DOS SANTOS. Filiação: ZARTINO MORAES DA SILVA e MERCEDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
SIRLEY ALVES DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e OLIVIA DE CAMPOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 4 de outubro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
SONIA ELIZIA DE PAULA SOUZA, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOVAL DE PAULA SOUZA SOBRINHO e FRANCISCA MOLL DE PAULA SOUZA. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE ARAUCARIA, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
SUELI APARECIDA PELENTIER, 54 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ANTONIO PELENTIER e PALMIRA PELENTIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 4 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
VILSON FERNANDO DO CARMO, 64 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: CLEUSA TEREZINHA DO CARMO. Filiação: DINARTE CARLOS SCHLEDER DO CARMO e HEDY TANNENHAUER DO CARMO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 4 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 03/10/2026.
WALDINEY FRANCOSO IZIDORO, 48 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LAURO IZIDORO e SANTINA FRANCOSO IZIDORO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
WALTER PEREIRA DIAS, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DIAS e MARIA DE MELO DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 4 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.