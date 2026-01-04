Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (04/01)
ALTIVIR ANTONIO PARIZ DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: ETELVINA DE CASTRO DO NASCIMENTO. Filiação: FLAVIANO DE OLIVEIRA e ANTONIA PARIZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ANTONIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MANOEL ZEFERINO DA SILVA e MARIA ANA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARINGA – PR, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE ALMEIDA e LAZARA MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
EDVANDE FRANCISCO DE ASSUNCAO, 56 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: GUILHERME FRANCISCO DE ASSUNCAO e OTAVIA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
EVERLI MARI CAPELLI GREIFFO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PERI MAFRA GREIFFO. Filiação: JOAO CAPELLI e ELVIRA CAPELLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
HAYSLAN MARTINS SOUZA, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: WILLIAM DE CASTRO SOUZA e ELISANDRA DO ROCIO MARTINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
HELIO DOS SANTOS LACERDA, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: BERNADETE FERREIRA LACERDA. Filiação: MILTON LACERDA e ROSA DO SANTOS LACERDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ISABELLE FERREIRA BATISTA LUBIAN, 52 ano(s). Profissão: DESIGNER. Cônjuge: MARCELO ALBERTO LUBIAN. Filiação: AVELINO BATISTA e MARLENE ANGELICA FERREIRA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ISMAEL IURCK, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: EURICO IURCK e MARIA DA GRACA FERNANDES IURCK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
JULIANA AMARAL ROCHA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO DOS SANTOS e LIDIA DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
LEONOR AUGUSTA FUSCZCZYNSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZBYSZKO FUSZCZYNSKI. Filiação: ANGELO GAI e IZABEL BERTON GAI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (04/01)
MARIA IZAURA DUFFECK, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LEONARDO DUFFECK e LUIZA IZABEL RUTHES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
MARIO ADAIR ALVES DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: FLORINAL ALVES DE LIMA e MARIA SOARES DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
MONIQUE VITORIA BRASIL, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: FLAVIO DE ALMEIDA BRASIL e GESSIKA PIRES RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
OSMILDES BORGES DE PAIVA, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JOZINA ROZALINA DE PAIVA. Filiação: ANGELO BORGES DE PAIVA e MARIA PEREIRA VITORIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
VERONICA WITCOSKI PETZEN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO PETZEN. Filiação: LEONARDO WITCOSCKI e FRANCISCA WITCOSCKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
WANDA WOSNIACKI, 103 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VICENTE WOSNIAK. Filiação: FRANCISCO KARPINSKI e PAULINA KARPINSKI. Sepultamento: CEMITERIO DO RIBEIRAO VERMELHO – QUITANDINHA – PR, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (04/01)