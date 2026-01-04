Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (04/01)
ADAO ALBINO RODRIGUES, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JUSSARA DE FATIMA DE LIMA RODRIGUES. Filiação: JOAO RODRIGUES e MARIA ELKIS COSTA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ALLEX SCHIRMANN, 21 ano(s). Filiação: FLAVIO SCHIRMANN e JOSELAINE SCHIRMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ANA LAURA GROSSI MORAES, 21 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIS GUSTAVO DE CARVALHO MORAES e FRANCINE GROSSI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO, 41 ano(s). Filiação: CASTORINA TOME DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 03/01/2026.
DAIANE MARCELE STRESSER, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIRCEU STRESSER e LILIAN OLIVEIRA STRESSER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ILENIR CATARINA ZAGO BRAGANHOL, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ELIAS BRAGANHOL. Filiação: ALBINO AGOSTINO ZAGO e IDALINA ZAGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
IRENE GUSSO DE SIQUEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LARA DE SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO PASCOAL GUSSO e MARIA MARTA GUSSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
JANDIRA BATISTA PEPES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LORI BATISTA PEPES. Filiação: ALGEU FERRAZ e SEBASTIANA THEODORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 4 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
JOSE CARLOS DA CUNHA CASTRO, 97 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: NELLI MARIA VALENTE CASTRO. Filiação: CARLOS DA CUNHA CASTRO e IZAURA CORREA CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 02:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
LEIDE SERAPIO FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MANOEL SERAPIO FERREIRA. Filiação: JOSE KAHEL e ANTONIA KAHEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
NOEL TIBURCIO BARBOSA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA. Filiação: JORGE TIBURCIO BARBOSA e CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
OVIDIO MEM, 87 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: NEIDE TREVIZAN MEM. Filiação: FLORINDO MEM e AMELIA CARRARO. Sepultamento: CEMITERIO ANGELOS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 04/01/2026.
PEDRO ERALDO CAMARGO, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ROSANGELA GONCALVES CAMARGO. Filiação: PEDRO ERALDO CAMARGO e HELENA CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
RENATO WOELLNER, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OLGA WOELLNER. Filiação: ALBANO NILO WOELLNER e OLGA HALUCH WOELLNER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
ROBERTO COSTA DE MENEZES, 54 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO COSTA DE MENEZES e MARIA VICENTE DE MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
ROSEMARI FONSECA, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: RUBENS AYRES FONSECA e MARIA DAS DORES FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
SEBASTIAO GALDINO DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: BENDITA PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JOAO GALDINO DA SILVA e MARCILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
SOPHIA PUGSLEY, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: HENRIQUE PUGSLEY MACHADO e BRUNA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/01/2026.
WELLITHON COSTA DE LIMA, 36 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ROSELI DE FATIMA LIMA COSTA. Filiação: AMARILDO DE LIMA e IONICE DA COSTA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 04/01/2026.
