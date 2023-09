Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste domingo (03)

Ana Maria de Alencar, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Batista de Arruda e Terezinha Glória de Alencar. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Água Verde.

Ari Griebeler, 70 anos. Profissão: médico(a). Filiação: José Waldemar Griebeler e Theresinha Griebeler. Sepultamento hoje, em local a definir.

Arthur Ramonis Iede Nascimento Cox, 1 anos. Filiação: Welingtonramonis Nascimento Cox e Daniela Iede. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Calvi Conceição dos Santos, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Acrisio Alves dos Santos e Olivia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto da Silva Calado, 81 anos. Filiação: José da Silva Calado e Hilda da Silva Calado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Carlos Ambrosio Maggi, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Nadyr Maggi e Laura Smidt Maggi. Sepultamento ontem.

Carmelina Francisca da Conceição, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Francisco Firmino e Balbina Avelina da Conceição. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul PR.

Cerilo Mateus, 65 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Geraldino Mateus e Maria Eufrásia Mateus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Cleonice da Silva Rosa, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Edgar Gomes da Silva e Marta Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Morretes -PR.

Cristina Leal Ferreira, 60 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joana de Oliveira Pires. Sepultamento ontem.

Darci Vasselai, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Hioppe e Julieta Hioppe. Sepultamento ontem.

Dayane Kaminski Tavares de Lira, 36 anos. Profissão: caixa. Filiação: João Tavares de Lira e Ana Kaminski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Dorcelina Rodrigues Alves, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rodrigues Alves e Maria Rodrigues Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eloy Farias, 79 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Aparício Farias e Sara Palma Farias. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Fredalvina Naumann Ferreira Dias, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Naumann e Ansia Gomes Naumann. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Gentilia Bechi Dalpra, 80 anos. Filiação: Ângelo João Dalpra e Maria Bechi Dalpra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Idia Lídia Tavares, 82 anos. Filiação: Dario João Tavares e Maria Guollo Tavares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal de 4 Barras.

Ismael do Nascimento Faria, 55 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Manoel Faria e Valdivia do Nascimento Faria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

James Lucas da Silva, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Lucas da Silva e Eva Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

João Minelli, 80 anos. Filiação: Domingos Minelli e Jovina Vieira Minelli. Sepultamento ontem.

João Przezdziecki, 78 anos. Profissão: taxista. Filiação: Segismundo Przezdziecki e Clara Araújo Przezdziecki. Sepultamento ontem.

Joaquim Rodrigues de Melo, 59 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Rodrigues de Melo e Vitória Lopes Rodrigues de Melo. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim das Flores, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Jorge Daniel Abrahão, 59 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Mário Abrahão e Maria Stela Abrahão. Sepultamento ontem.

José Biernaski, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Estanislau Biernaski e Guinoepha Jarek Biernaski. Sepultamento ontem.

José Lemos da Silva Filho, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Lemos da Silva e Maria Helena Rodrigues da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Mike Cardoso, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Osvaldo Cardoso e Eliane Lopes de Lima da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Borda do Campo, saindo da Capela da Borda.

Juvenal Ramin Collaco, 97 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Manoel Collaco e Anna Ramin dos Santos. Sepultamento ontem.

Kazuo Nakai Tamaro, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tamatsu Nakai e Shigueko Nakai. Sepultamento ontem.

Laurindo Costa, 98 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Costa e Amália Costa. Sepultamento ontem.

Lavínia Vitória Soares Voigt, 1 mes(es). Filiação: Rovenson Davies Voigt e Tais Soares Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Livercina Ribeiro de Siqueira, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Campolim Ribeiro Pinto e Maria Luíza Ribeiro Pinto. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Marcon, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arlindo Pedro Marcon e Mariana Teixeira Marcon. Sepultamento ontem.

Luiz José Stefani, 75 anos. Filiação: José Stefani e Angelina Stievano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de UmuaramaPR, saindo da Capela Cemitgerio Municipal de UmuaramaPR.

Manoelly Marinho Ramos, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Idemar Antônio Froldi Ramos e Maria Tereza Luz Marinho Ramos. Sepultamento ontem.

Maria Jaremtchuk, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Naconeski e Ana Naconeski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Marisa Graça Siqueira, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sílvio Furtado de Siqueira e Arlete Graça Siqueira. Sepultamento ontem.

Mariza Oliveira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira e Leonor Moreira Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Moacir de Paula Mendes, 73 anos. Filiação: José de Paula Mendes e Ana Maria de Jesus Mendes. Sepultamento ontem.

Moira de Toledo, 68 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Roberto Gonçalves de Toledo e Norma Monteiro e Silva de Toledo. Sepultamento ontem.

Odete Koteski Leal, 83 anos. Filiação: Leopoldo Koteski e Helena Gadunski Koteski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela da Paz – Boqueirão.

Odnayr Conforto, 83 anos. Filiação: Oswaldo Conforto e Maria Luíza Comunello Conforto. Sepultamento ontem.

Olinda Alves de Paula, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vicente de Souza e Ambelina Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Osmar José Volanski, 56 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Basílio Volanski e Maria Eli Correia de Oliveira Volanski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Osvaldo Glinski, 88 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Luiz Glinski e Apolônia Glinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Paulo Billo, 70 anos. Filiação: João Billo e Uzira Zacarin Billo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Cordeiro, 71 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Virgilo Cordeiro e Maria Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Pedro Vidal Riske, 80 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Eduardo Francisco Riske e Maria Izabel Vidal Riske. Sepultamento ontem.

Rafael Machado de Jesus, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Mahado de Jesus e Célia Mohr Machado de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Rafaelle Vitória dos Santos Barros, 1 anos. Filiação: Antero Pereira de Barros Neto e Patricia dos Santos Silva de Barros. Sepultamento ontem.

Roberto Aparecido Augusto, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Augusto e Zilda Maria Augusto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Graziela Almirante Tamandaré (PR).

Roque Amauri Medeiros, 76 anos. Filiação: Silvadavio de Almeida Medeiros e Maria da Luz de Paula Medeiros. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rozeli Aparecida do Nascimento Padilha, 42 anos. Filiação: João Natal do Nascimento e Jacira de Fátima de Oliveira Inglês do Nascimento. Sepultamento ontem.

Satsuki Mima Watanabe, 91 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Sadae Mima e Komeji Mima. Sepultamento ontem.

Sérgio José Alves, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Reinaldo Alves e Elza Jornali Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Teresinha de Jesus Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Alquino Santos e Otília Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Thereza de Paschoa da Hora, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacinto Pereira e Maria Cândida Pinheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valtair Oliveira Silva, 50 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Lourival Pedro da Silva e Maria do Carmo de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Vanessa Regina Pensak Saling, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Pensak e Glaci Cortiano Pensak. Sepultamento ontem.

