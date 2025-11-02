Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 02/11/2025

ALCINDO CAETANO, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: APARECIDA RODRIGUES CAETANO. Filiação: JOSE CAETANO DE OLIVEIRA e VICENTINA MENDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 2 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ALTIMIR DE JESUS LINS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENTO GASPAR LINS e ANA ROSA LINS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ANA MARIA BOCCHESE ROSA BOFF, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SADY BOFF. Filiação: FERNANDO ROSA e ILDEGONDA LUIZA BOCCHESE ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 2 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ANGELICA DE MOURA MENDES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA MENDES. Filiação: OSMINDO FERNANDES DE MOURA e NAIR LAURINDO DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 2 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ANISIO BUENO, 79 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: APARECIDA DE SOUZA BUENO. Filiação: OLIVERIO ANTONIO BUENO e MARIA DE JESUS DA SILVA BUENO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 2 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
ANTONIO ANACLETO DAS NEVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO ALEXANDRE DAS NEVES e DOLORES MARIA DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ANTONIO CARLOS ROSA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DIRLENE MARIA POLIDOROROSA. Filiação: SEBASTIAO VENTURA DA ROSA e MARIA MACHADO DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 2 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 01/11/2025.
CLARICE ZANON CARANDINA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PRIMO CAETANO CARANDINA. Filiação: FLORINDO ZANON e ANNA FARCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
DIRCINEIA FERREIRA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: ADENILSON LOT DA SILVA. Filiação: LOURENCO FERREIRA DA SILVA e GERALDA MENDES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PIETA EM CASCAVEL/PR, domingo, 2 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ERNECILIA DA COSTA LIMA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO SABINO DE LIMA e MARIA DA COSTA LINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 2 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
FELLYPE ANTONIO DE FREITAS, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ADEMIR RODRIGUES DE FREITAS e JUNILDA MARIA TESKE DE FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO Nª Sª DE ASSUNÇAO NA COLÔNIA SANTA MARIA EM PIRAQU, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 02/11/2025.
FRANCISCO CUSTODIO, 83 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ALICE CUSTODIO. Filiação: BENEDITO CUSTODIO e BENEDITA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
GILKA MARYLUZ DE CASTILHO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NORBERTO FRANCHI FELICIANO DE CASTILHO. Filiação: FELIX MAICHROVICZ e NAIR BURDA MAICHROVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 2 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
IARA DE LOURDES MONTEIRO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO FERNANDES MONTEIRO e CELINA DE LOURDES MONTEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 2 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ISMAR DE FREITAS LEMES, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO BATISTA LEMES e ELENIR DE FREITAS LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 2 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
JOAO MARIA DE LIMA, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JUVENAL SATIRO DE LIMA e TEREZA DE PAULA SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO LAGOINHA EM TIJUCAS DO SUL PR, domingo, 2 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
JOSE TELMO MORALES DA PORCIUNCULA, 76 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LEDA PEREIRA MORALES DA PORCIUNCULA. Filiação: NEDY PINHEIRO DA PORCIUNCULA e BLANCA MORALES DA PORCIUNCULA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 2 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 01/11/2025.
LEA WASILEWSKI PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CEZAR PEREIRA. Filiação: ESTANISLAU WASILEWSKI e MARGARIDA WASILEWSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
LUCIANO APARECIDO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA. Filiação: JOSE AUGUSTO DA SILVA e MARIA DAS DORES DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
LUIZ RAIZER EMERENCIANO, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: DANIEL EMERENCIANO e CLARA EMERENCIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 2 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 01/11/2025.
MARCIA CRISPIM DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDER JUNIOR DOS SANTOS. Filiação: APARECIDA CRISPIM e APARECIDA CRISPIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
MARCOS VINICIUS DE BRITO, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLAUDIA STTENBOCK DE BRITO. Filiação: VITOR FERREIRA DE BRITO e EUNICE POLLI DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
OSNEY NUNES, 72 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: MARIA TERESA NUNES. Filiação: NAO CONSTA e MERCEDES NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/11/2025.
ZILDA GONCALVES BRANDAO, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE OSMAR BRANDAO. Filiação: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO e EUCLIDES GONCALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 2 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/11/2025.