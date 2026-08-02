Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 02/08/2026

AFONSO PEDRO, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARI PEDRO e OTILIA PEDRO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ALEX MATEUS DO NASCIMENTO, 31 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: JOSE CAETANO DO NASCIMENTO e MARIA JOANA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ALFONSO EDUARDO ENGELHARDT, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA LUIZA VICENTE ENGELHARDT. Filiação: EVALDO ERNESTO ENGELHARDT e LIDIA KOHLS ENGELHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 1 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
AMAURI RIPKA, 62 ano(s). Filiação: FRANCISCO RIPKA e MARIA CAVALHEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 2 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ANA MARIA ABI SAAB SELBACH, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JULIO ANTONIO SELBACH. Filiação: MAURIO ABI SAAB e ALEXANDRA ABI SAAB. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
ARI FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO DOMINGUES FERREIRA e FRANCISCA ERNIDIA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
AVELINO MINATTI, 82 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: LINDACIR MINATTI. Filiação: OTILIA MINATTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
CECILIA CHIMELLI IMTHURN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILKENS IMTHURN. Filiação: RAYMUNDO CHIMELLI e NATALINA CHIMELLI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 2 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
CRISTINA MACHADO PINTO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POMPEO PINTO. Filiação: ANTONIO MACHADO e MARIA ASSUNCAO MACHADO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
DILBAR FERREIRA KASIMOFF, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALI KASIMOFF e MARIA FERREIRA KASIMOFF. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 2 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
DIRCIO CORREA, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCISCA DOMINGUES CORREA. Filiação: DOMINGOS PATRICIO CORREA e LUIZA VEIGA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
DORIVAL CELSO RODRIGUES, 74 ano(s). Filiação: JOAO RODRIGUES e ROSA DUDA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
EDUARDO SOTTO BONCOSKI, 3 mes(es). Filiação: CRISTIANO RODRIGUES BONCOSKI e MARILEI WEBER SOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 2 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ELDA GOMES DE FREITAS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADILIO MOREIRA DE OLIVEIDA e EDELMINDA GOMES DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ELIZABETE MOURA GUARIDO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Filiação: PAULINO DOS SANTOS GUARIDO e CELIA DE MOURA GUARIDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
EROTIDES DOS SANTOS DE ALMEIDA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONILSON DE ALMEIDA. Filiação: JOAO PEDRO DOS SANTOS e JOSEFINA DURANTE DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
EUGENIO FAGUNDES DOS REIS, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO DIESEL. Cônjuge: MARIA MIRANDA FAGUNDES DOS REIS. Filiação: PEDRO FAGUNDES DOS REIS e FRANCISCA BERNABE MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 2 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
EVERTON LUIGI TREVISAN, 33 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: AIRTON AGOSTINHO TREVISAN e EVA RIBEIRO TREVISAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
FIDELIA MARIA BASSOTTO PALUDO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO PALUDO. Filiação: REYNALDO BASSOTTO e MARIA REGINA BASSOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
GENI APARECIDA FELICIO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS. Filiação: LUISA APARECIDA FELICIO e LUISA APARECIDA FELICIO. Sepultamento: SÃO ROQUE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
GERALDO MARINS, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANGELA DE FATIMA PINHEIRO MARINS. Filiação: BENEDITO CANDIDO SOBRAL e LOURAIR CORREIA MARINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 2 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/08/2026.
HERMINIA MONTEIRO CARMO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELISBINO MONTEIRO e PERPETUA MONTEIRO. Sepultamento: CEMITERIO DA PAZ, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
IVANILDA RIFFERT ZANETTI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ZANETTI. Filiação: ADAO RIFFERT e IDALINA HARTMANN RIFFERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JARBAS MALFATTI, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SUZANA DOS REIS MALFATTI. Filiação: ALFREDO MALFATTI e GUARACIABA MALFATTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JOAO LOURENCO MARTINS, 91 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: BARBINA FERREIRA MARTINS. Filiação: JONAS LOURENCO MARTINS e LEONTINA DONATO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 2 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JOAQUIM FRANCISCO DUTRA FILHO, 94 ano(s). Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DUTRA e ANTONIA FRANCISCA DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JOSE DO COUTO FILHO, 82 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSA PLACIDO DO COUTO. Filiação: JOSE ANDRE DO COUTO e SEBASTIANA MOREIRA DO COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JOZE MELNIK, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LUCIA KOHUT MELNIK. Filiação: JOAO MELNIK e MARIA SCHINKOVICZ MELNIK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JURACI HOLM DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENDICTO DE SOUZA. Filiação: ALFREDO HOLM e EMILIA HOLM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
JUVENTINA LIMA FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ FERREIRA e MARIA NUNES DE LIMA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 2 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LAURO NATAL, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLETE SANTINA BRUSKI NATAL. Filiação: PAULO NATAL e EMMA FONTANA NATAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LOIVA RODRIGUES, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CELIO RODRIGUES. Filiação: RAYMUNDO DIAN e ADELINA SASSI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LUIZ MORAS, 83 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARILZA TEIXEIRA MORAS. Filiação: FERMINO MORAS e THERESA MAROSO MORAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
LUIZ SILVERIO DE MEIRA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: KALINCA PASSOS ALVES. Filiação: ANTONIO MEIRA e MARIA SILVERIO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MARGARITA JOSEFINA RUIZ CONQUISTA, 70 ano(s). Filiação: JOSE RAMON RUIZ BARBERI e CARMEN MARIA CONQUISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MARIA ALICE DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: JOSE BENEDITO DA SILVA e MARIA FRANCISCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 2 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Filiação: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ZILDA ALVES TIMOTIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MARIA MATUMOTO YASSAKI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TERASI MATUMOTO e IZALTINA MRTINS MATUMOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MAURO SERGIO FRANKIEWICZ, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ADAO LUCIANO FRANKIEWICZ e LEONOR LEONIR FRANKIEWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
MAX TONY AZEVEDO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA. Filiação: JOSE VANDERLAN OLIVEIRA DA SILVA e MARLUCIA AZEVEDO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 2 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
NELSON MENEGUINE, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NORBERTA XIMENES MENEGUINE. Filiação: JACI MENEGUINE e ROSALINA BATISTA MENEGUINE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 1 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ODETE VALERIO BATISTA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VALERIO e ELIZA FERREIRA VALERIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 01/08/2026.
OSMARIO ROSA, 97 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: BRONILDA GRESIK ROSA. Filiação: ANTONIO ROSA e PAULINA FANINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
OZILDO GONCALVES, 80 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: APARECIDA NOGUEIRA GONCALVES. Filiação: AGENOR GONCALVES e MARIA BENEDITA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
PAULO DA LUZ FREITAS, 65 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE LIMA. Filiação: BENEDITO DA LUZ FREITAS e SENHORINHA DA LUZ FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
PEDRO GOVATISKI, 70 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: RITA DE FATIMA SCHWANKA GOVATISKI. Filiação: JOSE ANTONIO GOVATISKI e CLARA GOVATISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
ROSELI MARIA DE SOUZA JANATA, 75 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: LUIZ ROBERTO JANATA. Filiação: RENOR DE SOUZA e EMILIA LENTZ DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 2 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
TERESA LASKAWSKI DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVALINO NOGUEIRA DE LIMA. Filiação: VITORIO LASKAWSKI e FRANCISCA PERCIAK LASKAWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 01/08/2026.
WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, 21 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JURANDIR DOS SANTOS SILVA e ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 2 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/08/2026.