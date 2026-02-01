Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (01/02)
ALEXSANDRO FREITAS GONCALVES, 31 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: AGNALDO FREITAS GONCALVES e SANDREA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
ANTONIO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: HILDA DO PRADO DA SILVA. Filiação: ANA JULIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
CILENE MARIA DA SILVA LEITE, 67 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: JOAQUIM DA SILVA LEITE e JANDIRA DA SILVA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
CREUSA FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/02/2026.
DELFINA FERREIRA, 91 ano(s). Filiação: MARIA OLIMPIA FERREIRA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 1 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 31/01/2026.
DENISE FATIMA DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO FRANCISCO BRITO VIEIRA. Filiação: JOAO DOS SANTOS e CELIA DE FATIMA SANTANA DO PRADO SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
EDUARDO BATISTA DA ROCHA, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAQUIM BATISTA DA ROCHA e JULIA MARIA BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO TABATILGA, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
ENEDINA MACHADO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRSANCISCO MACHADO e BENEDITA MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
IZAEL FERREIRA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO FERREIRA DA SILVA e MARIA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JONY TEOFELO WINTER, 59 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: GERHARD WINTER e HELLA ADIERS WINTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JOSE APARECIDO COSTA, 76 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: TEREZA MARIA DOS SANTOS COSTA. Filiação: GERALDO DA COSTA FILHO e MARIA DE LURDES MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JOSE ROBERTO RAMOS, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LEOPOLDINO FRANCISCO RAMOS e JACIRA CRUZ RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
JOSILENE APARECIDA DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MARCOS CARDOSO DE SOUZA. Filiação: LADISLAU BENEDITO DOS SANTOS e TEREZINHA DE FATIMA CIRILO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
KALEBE EDUARDO CALAZANS DA SILVA, 2 ano(s). Filiação: ELIETE CALAZANS PINHEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
LISIS CAMPESTRINI COOPER, 39 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: JOAO ALFREDO COOPER e ROSICLEIA CAMPESTRINI COOPER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
MARIA IZAIR FERREIRA COROL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL COROL NETO. Filiação: PEDRO FERREIRA e RAMIRA DE ABREU FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO PASSO AMARELO, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
MAX PRIETO Y VELOSO, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA ELY SCHILIRO BRUNELLI. Filiação: IGNACIO PRIETO VIDAL e MARGARITA VELOSO Y NIETO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
NOEMIA PINHEIRO DAS NEVES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GOMES DAS NEVES. Filiação: ANTONIO PINHEIRO JUNIOR e ROSA FRANCISCA PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
OSMAR ADAO ALVES, 76 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: OLGA ADAO ALVES. Filiação: HORLANDO CANDIDO ALVES e AMELIA RIBEIRO MARTINS ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
PAULO CEZAR STRESSER, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALERIA MARIA PAES JOVINSKI STRESSER. Filiação: PEDRO STRESSER e ANA VAZ STRESSER. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HELENA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
ROGERIO SOARES DE LIMA, 49 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: LUIZ SOARES DE LIMA e MARIA JOSE NEVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
SUELI MARIA DIAS FELIZARI, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDOCIR FELIZARI. Filiação: ROZEMARIA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
TANIA MARA LOPES, 66 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Filiação: MARIO ANTONIO LOPES e GUIOMAR DA SILVA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/01/2026.
