Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (31)

Acir Amilto do Prado, 86 anos. Profissão: dentista. Filiação: Anna Padilha do Prado e Anna Padilha do Prado. Sepultamento ontem.

Adir Gonçalves Ferreira, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Alves Ferreira e Rosa Gonçalves Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Aglacir Arli Franca, 78 anos. Filiação: Cirilo Fernandes Franca e Judith Rodrigues Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 02 São Francisco de Paula.

Alice Lopes Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olegário Lopes e Donaria Borges Lopes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Benedita Eva de Góes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves de Araújo e Lazara Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Carla de Fátima Gonçalves dos Santos Fermino, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Fermino Neto e Jorgina Goncalve dos Santos. Sepultamento ontem.

Carlos Mauri Torques, 73 anos. Filiação: Bartholomeu Nicolau Torques e Thereza Gueno Torques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Colônia Faria ColomboPR.

Claudete Ferreira de Souza, 42 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Ari Ferreira de Souza e Iraci Preilipper de Souza. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Ederson Menezes Ferreira, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Batista Ferreira e Maria Quitéria Menezes Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Paranavai PR.

Fernando Luiz Homann, 70 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Edmundo Homann e Delourdes Zilio Homann. Sepultamento ontem.

Francisco Dantas Cândido, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Cândido Neto e Maria de Lurdes Cândido. Sepultamento hoje, A Definr, saindo de local a ser designado.

Gilson Lino Félix Júnior, 33 anos. Filiação: Gilson Lino Félix e Roseli Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Glaci Aparecida de Brito, 74 anos. Profissão: impermeabilizador(a). Filiação: João Pinheiro da Silva e Maria Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Irineu Ciro Zakaluk, 78 anos. Filiação: Nicolau Zakaluk e Cecília Maria Zakaluk. Sepultamento ontem.

Jersonita de Moraes Brito, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jonas P de Moraes e Aida C de Moraes. Sepultamento ontem.

João Batista Cláudio, 60 anos. Filiação: José Cláudio e Maria Cândido de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de local a ser designado.

João Eduardo Batista de Souza, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Edward Batista de Souza e Cacilda Santos de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

João Soares de Oliveira, 81 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Soares de Oliveira Sobrinho e Ana Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Júlia Ferreira Figueiro, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Antônio Ferreira e Sebastiana Rocha dos Santos. Sepultamento ontem.

Júlia Zambeyro de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Zambeyro e Maria Szabo. Sepultamento ontem.

Leo César Schermax, 71 anos. Filiação: José Schermak e Maria Augusta Schermak. Sepultamento ontem.

Leonilda Maestrelli Roda, 86 anos. Filiação: José Maestrelli e Regina Daru Maestrelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Lindamir Mendes da Luz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aquiles Mendes de Oliveira e Anorina Mendes Domingues. Sepultamento ontem.

Manoel Edmundo de Lima, 64 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Lindamir de Lima. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Semokovicz, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Semokovicz e Leocadia Semokovicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria José Orreda Berno, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Orreda e Ondina Bassani Orreda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Agau Verde.

Maria do Nascimento Pereira, 96 anos. Filiação: Júlio Izidoro do Nascimento e Cecília Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Cemitério Nossa Senhora do Rosário.

Marta Madalena Hensler Damaceno, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Hensler e Martalena Hensler. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Marylina de Medeiros D Amico, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joraci de Medeiros e Nair Weinhardt de Medeiros. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus Curtiba.

Melissa Cristina Machado, 2 anos. Filiação: Vanderleia Cristina de Mello Machado. Sepultamento ontem.

Miguel Rodrigues de Andrade, 60 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Rodrigues Andrade e Catarina Lemes de Andrade. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Campo do Santana CurtibaPR.

Nizair Pinheiro Francisco, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pinheiro Júnior e Nair Trautwein Pinheiro. Sepultamento sexta-feira, 3 de novembro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CurtibaPR.

Ossamu Hirotaki, 85 anos. Filiação: Massaji Hirotaki e Sumi Hirotaki. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Vilma Fonseca Heyn, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aida Fonseca. Sepultamento ontem.

Zeli Terezinha Ponchom de Quadros, 71 anos. Filiação: Raul Ronchom e Maria Gertrudes Ponchom. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Ass. Liberdade.

Zenaide Santana, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vidal Antônio Pinto Neves e Alina Alves das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Dom Bosco.

