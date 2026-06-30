Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 30/06/2026

ADEMAR AUGUSTINHO, 85 ano(s). Cônjuge: IRENE FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZA AUGUSTINHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
AIRTON HAUS, 89 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: ANA JURACI BOBATO HAUS. Filiação: LUIZ HAUS e CELMIRA HAUS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ALBERTINO RODRIGUES PIPA, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA ANTONIETA PIPA. Filiação: JOSE SIMOES PIPA e ROSARIA JOAQUINA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ALCIDES LINO, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: BENEDITA APARECIDA RAIMUNDO LINO. Filiação: VERGILIO LINO e GENOEFA ANCINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ALISSON RENAN LASCOSKI, 24 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALMIR AMARILDO LASKOSKI e ROSINELI DO SOCORRO MONTEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ALMERINDA BLOK, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: OSORIO COSTA e DOMENICA CHRISTINA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ANA TEREZA DA MATA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO ROBERTO PEREIRA e MARIA JOANA LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ANTONIO FERNANDO BORGES MANZAN, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO BORGES e HELENA MANZAN BORGES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ANTONIO TADEU FRANCA, 64 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: NILSON FRANCA e HORTENCIA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
CARLIN FERNANDES, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EURIDES FERNANDES e JANDIRA FERNANDES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
CIRLENE REGINA LEAL BERTAO, 47 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: RENATO ANTONIO BERTAO e SUELI DA CRUZ LEAL BERTAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
CLAITO TIEPPO, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA SALETE CAXAMBU TIEPPO. Filiação: JORGE TIEPPO e LAURA MARLEY TIEPPO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
CRISTIANO ROGERIO GUIRALDELLI, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRIS APARECIDA FELIPE DOS RAMOS. Filiação: FLORISVALDO GUIRALDELLI e MARIA VIRGINIA RAMOS GUIRALDELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
DANIEL SOUZA SOARES, 28 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ARI SOUZA SOARES e LORI NUNES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
DOLORES RIBEIRO DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO KOCZKODAN e MERCEDES KOCZKODAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 30/06/2026.
EDESIO FRANCISCHINI, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURDES APARECIDA FRANCISCHINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ELISABETE SIQUEIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: WALDOMIRO SIQUEIRA e FRANCISCA NOGUEIRA SIQUEIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ELZA PERALTA CRAVEIROS, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO MAEQUES CRAVEIROS FILHO e DOLORES PERALTA MARQUES CRAVEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ESTEFANIA BUBNIAK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO BUBNIAK. Filiação: JERZY GOLEMBIUK e TEKLA GOLEMBIUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
EVANDRO FRANCO, 83 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: IVANY DE BARROS FRANCO. Filiação: DARIO FRANCO e TEREZA BRAYN FRANCO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
FABIO TEIXEIRA BERTAGI, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NIVALDO JOSE BERTAGI e ROSELY BERTAGI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
FAUSTINO MATUCHESKI, 93 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE MATUCHESKI e VERONICA LICESKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
GEFERSON LUIZ GRONCOSKI, 54 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: JOAO DAVI GRONCOSKI e MARIA DE LOURDES GRONCOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
GENNY PORCINA BELO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JAIR ALVES VIEIRA. Filiação: BENEDITO FERREIRA BELO e LAVINIA WANSON BELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
GHEORGE GUILHERME COLERA DA CRUZ, 18 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELIAS TEIXEIRA DA CRUZ e ELIANE CRISTINA COLERA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
GILMAR VALENTIM RODRIGUES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARINES FILIPPI TOME DA SILVA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e CATARINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
GISELE SLIVINSKI, 46 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: ANTONIO SLIVINSKI e JOANA DARC SLIVINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
IRAPUAM VARGAS DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO VARGAS DE OLIVEIRA e ARGENTINA VARGAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
IRINEU DA SILVA PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ADELAIDE PALMA PEREIRA. Filiação: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA e CATARINA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
IZALITA MARTINS GOMES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELSIO GOMES. Filiação: WALDOMIRO ALVES MARTINS e ERNESTA DE OLIVEIRA MRTINS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
JOAO CLEBER MARTINS, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS. Filiação: CLENIO FIGUEIREDO MARTINS e VARLENE MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
JORGE DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ESTANISLAU DOS SANTOS e ANACLETA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
JUCELIA JACINTO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE JACINTO e MARGARIDA ALVES JACINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LAURA HOFFMAM, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CAMILO HOFFMAM. Filiação: PEDRO ALAIKO e MARGARIDA ALAIKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LAURO SCHMITZ, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALOISIO SCHMITZ e APOLONIA LOCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LOURDES ESPERANCA BASSO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO BASSO. Filiação: NAPOLEAO SARTORI e MARIA PAVAN. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LUCILA LOURDES VIER ENGERS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO CARLITO ENGERS. Filiação: ALOYSIO PEDRO VIER e EL FRIEDE VIER. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LUZIA BUENO DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CALDEIRA DA SILVA e QUIRINA LOPES BUENO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
LUZINETI DA SILVA OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ISAQUE SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: GERALDO FRANCISCO DA SILVA e FRANCISCA SEVERINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
MARIA DE LURDES CARNEIRO PEREIRA WOISKI, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LUCIANO ROCHA WOISKI. Filiação: ORTULINO CARNEIRO PEREIRA e LAURINDA DA SILVA CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
MARIA JOSE LOPES DA COSTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERREIRA DA COSTA. Filiação: JOAO LOPES e CONCEICAO EUFRASIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
MIGUEL ARCANJO DE ARAUJO, 95 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ANA DEMORA ARAUJO. Filiação: JOSE ANTONIO DE ARAUJO e CANDIDA HENRIQUE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
NELSO KLAINA, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ESTANISLAU KLAINA e HELENA KLAINA. Sepultamento: SAO MIGUEL, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
NEUSA DE CAMARGO PINTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMANOEL DE CAMARGO PINTO. Filiação: VALERIA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
NILO CORREA, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ CORREA e MARIA BOGIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
NILSON ANTONIO COSTA, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HELIO COSTA e LUZIA SOARES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
OSVALDO FELACIO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ANTONIO FELACIO e ADILIA IDALINA FELACIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
PAULO ADRIANO LUCIANO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO MANOEL LUCIANO e CONCEICAO ADRIANO DE FREITAS. Sepultamento: ADEFINIR, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
PEDRO CHAVES, 81 ano(s). Cônjuge: LOURDES DA APARECIDA RAMOS CHAVES. Filiação: MANOEL DOMINGOS DE CHAVES e MARIA DE LOURDES BARBIOT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
PLINIO ANTONIO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CLADIS ROSSETTO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e FELICIA ROSA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
RAFAEL TREVISAN, 45 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: OSMAR TREVISAN e LINDAMIR PARIZE TREVISAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ROSELI LOURENCO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA LOURENCO e BERNADETE LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
ROZITA LUCIA MOCELIM ERCOLE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ERCOLE. Filiação: JACOB MOCELIM e EMILIA GULIM MOCELIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
RUTE ALVES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: PAULO FABRIN e JOSEFA FABRIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/06/2026.
SERGIO MAURO PINHEIRO DA COSTA, 63 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: DIRCE DA LUZ. Filiação: DARCY PINHEIRO DA COSTA e ESMERALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
SILVIA FATIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: SEBASTIAO BARROSO DE OLIVEIRA. Filiação: MARINO SPARES DOS SANTOS e NADIR TEREZINHA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
SIVALDO DE OLIVEIRA LOVATO, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARQUIMEDES LOVATO e MARIA APARECIDA OLIVEIRA LOVATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
TARCIZO PIMENTEL, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA IRACI GODOI PIMENTEL. Filiação: JOSE MARCELINO PIMENTEL e OLIVINA CESAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
URSULINA VILALTA SCARELLI, 102 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO SCARELLI. Filiação: SILVIO VILALTA e URSULINA MUCHUITTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de junho de 2026. Data do Falecimento: 29/06/2026.
VALDEVINO GARCEZ, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NAIR TEREZA DOS SANTOS GARCEZ. Filiação: RAMIRO GARCEZ e LIDIA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
VICENTE ALVES RAMOS, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CELIZIA AMELIA AMADOR RAMOS. Filiação: FRANCISCO ALVES RAMOS e EFIGENIA COSTA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
YOLANDA MORALES HERNANDEZ, 73 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: VICTOR ALBERTO MORALES RODRIGUEZ e MARIA LUISA HERNANDEZ HERNANDEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/06/2026.