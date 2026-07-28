Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 28/07/2026

ADAO DOMAREDZKI, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SEBASTIANA BUENO DOMAREDZKI. Filiação: ESTEFANO DOMAREDZKI e MARIA DOMAREDZKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ALBERTO GASPAR FRANTORES, 81 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: BENEDITA FRANTORES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ALICE MARIA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE SENE e SIMIONA MARIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ALOIZ ANTOCHEVIS, 66 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: TOMAZ ANTOCHEVIS e HELENA NALEPA ANTOCHEVIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ANTONIO CALISTO DE CARVALHO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANGELA DE CARVALHO. Filiação: PEDRO CALISTO DE CARVALHO e ROSALINA CALISTO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ANTONIO CHAVES FILHO, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO CHAVES FILHO e JULIETA DA CUNHA CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ANTONIO FERREIRA DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VERA REGINA PIANARO. Filiação: MARIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
APARECIDA SALUSTIANO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO DE SOUSA. Filiação: CACILDO SALUSTIANO DA SILVA e GLORIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
DARCI DOS SANTOS MUDRY, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARINDO RODRIGUES DOS SANTOS e AMELIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ELIANA NOVO DE OLIVEIRA, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO MARTINS BUENO. Filiação: ADILSON LOPES DE OLIVEIRA e LUCELENA DE LIMA NOVO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 3 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
GILBERTO CARLOS CIOLA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OLIVIO CIOLA e GLORIA BANDEIRA CIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
HELENA RIBEIRO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO PERES RIBEIRO. Filiação: LUIZ ZEPECHOUKA SOBRINHO e FRANCISCA ZEPECHOUKA. Sepultamento: CEMITÉRIO CAMPESTRE DOS PAULAS EM MANDIRITUBA – PR, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ISABELA MACANHAN SARAI, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDRE MARCIO SARAI e REGIANE MACANHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
JOANNA DA SILVEIRA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WALDEMIRO DA SILVEIRA. Filiação: JOSE SKROBOT e ECILIA AMARO DA LUZ SKROBOT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
JOAO BATISTA GONDRO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AFONSO LEONARDO GONDRO e ANA MARIA GONDRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
JOSE ANTONIO FABRI, 57 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA ADRIANA DE MOURA FABRI. Filiação: ANTONIO FABRI e IDALINA FABRI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
JOSE RIBEIRO DA SILVA, 83 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES SILCA. Filiação: LAZARO GABRIEL DA SILVA e GERALDA JOANA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/07/2026.
JOSEMARY RODRIGUES, 45 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: LUIZ RODRIGUES e JOANA BARBOSA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
LUIZ FERNANDO SCARPIN, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: PAULO SCARPIN e LEONI SCHENEKEMBERG SCARPIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
LUIZ REINALDO MARTINS, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: STELA MARIS SCHUTZ MARTINS. Filiação: OROZIMBO MARTINS e NELDE RUWER MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARCELO ALVES BLITZKOW, 60 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: AMANTINA DE LARAS ALVES. Filiação: GERMANO BLITZKOW FILHO e IDA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARCOS VINICIUS FONTENELE DO NASCIMENTO CHAGAS, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO CHAGAS e MARIA EDVANIA FERNANDES FONTENELE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARGARIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO ALVES DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO CALIXTO DOS SANTOS e MARIA DO CARMO ALEXANDRINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARIA APARECIDA FRON, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME DOS SANTOS e CLARINDA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARIA LEDA CAVALCANTE, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO NORONHA MOTA e MARIA NORONHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARILY TERESINHA KLOSS PIENTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASEMIRO UKACHENSKI PIENTA. Filiação: ARGEMIRO KLOSS e ALICE DE BRITO KLOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARIO ASSIS LEMES, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VERA LUCIA LEMES. Filiação: JOSERINO MARINS LEMES e ANTONIA MENDES LEMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MAURICIO VITOR DE SOUZA NETO, 41 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA e ANDREA ELIAS DE PAULA SOUZA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
NEIDE SANTINHA RAMON, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AYRTON VERA RAMON. Filiação: LUIZ KUINCEL e NAIR DE BARROS KUINCEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
NELSON UWE JUCKSCH, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ELYSIO JUCKSCH e ANA ELISABETH JUCKSCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
NEYDE FIANI DE ASSIS BAPTISTA, 86 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Cônjuge: HAROLDO DE ASSIS BAPTISTA. Filiação: ALFREDO FIANI e LEONOR FIANI. Sepultamento: CEMITERIO DE PALMEIRA, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ORLANDO RODRIGUES DE SOUZA, 48 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARJORIE GUTOWSKI DOS SANTOS DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e IDALINA MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
PATRICK GABRIEL CAVALHEIRO, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ADIR CAVALHEIRO e DAIANA DO ROCIO OLIVEIRA TABORDA CAVALHEIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
PEDRO PAULO SCROBOT, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SCROBOT e TEREZA GAPSKI SCROBOT. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
REGINA FUGIE MORIOKA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TSUTOMU MORIOKA e EIKO MORIOKA. Sepultamento: SAO PEDRO, terça-feira, 28 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
REINALDO MARIANO DIAS, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DELMIRO MARIANO DIAS e JOANA BATISTA GUIMARAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ROBERTO BISPO DE SOUSA, 56 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSA MARIA LEAL DE SOUSA. Filiação: HERMES SOARES DE SOUSA e MARIA DE LOURDES BISPO DE SOUSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DORVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA e FLORESTINA JOSE DO PRADO. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
SOLANGE APARECIDA CADENA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR CADENA e ABIGAIL MILINOF. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
TEREZINHA CASTRO FERREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AQUILES BORGES FERREIRA. Filiação: HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO e IZAURA NUPUMOCEMO CASTRO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEONIDAS MARQUES, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
TEREZINHA DE JESUS GOMES GRABOSKI, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE GRABOSKI. Filiação: JORGE JOSE GOMES e IRACEMA MARTINS GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
WILMA DA SILVA TEODORO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.