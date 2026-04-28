Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 28/04/2026

ADAO ANTONIO PADILHA, 80 ano(s). Filiação: AMAZONAS ANTONIO PADILHA e LUIZA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
AGENOR CARDOSO MOREIRA, 85 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARLENE CASSI MOREIRA. Filiação: JOVINO CARDOSO MOREIRA e ANA VALENTE DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ALGACYR DA COSTA CARDOSO, 86 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: MARIA DA ROCIO CORDEIRO. Filiação: PEDRO BAPISTA CARDOSO e MARIA EMILIA DA COSTA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
AMILTON FERREIRA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS e ERMINIA MORDIZIM. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 28 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ANA CLARA DA ROSA, 4 ano(s). Filiação: BRUNA MILESI DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ANDERSON DOMICIANO DE AZEVEDO, 44 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: JOVAIR DOMICIANO DE AZEVEDO e MARIA DA GRACA DA SILVA DOMICIANO DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ANTONIO PEREIRA SANTIAGO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA BENEDITA SANTIAGO. Filiação: MANOEL PEREIRA SANTIAGO e MARA GUILHERMINA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
APARECIDA LEMOS, 92 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE JUSTINO DE LEMOS e ANTONIA MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
CLEA PEREIRA LAHRA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARCY BUSTO LAHRA. Filiação: ANNIBAL PEREIRA DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO BASILIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
DANIEL AUGUSTO TRESSO DE ANGELO, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CRISTIANE LONGHI DE ANGELO. Filiação: JOSE AUGUSTO DE ANGELO e ELIDE TRESSO DE ANGELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
DARIO FERREIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: OZEIAS FERREIRA DA SILVA e ROSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
DINO SANI MENDES, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JEANE MICHALOWSKI MENDES. Filiação: CELSO MENDES e ADELAIDE MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
DONIVIR SILVEIRA, 82 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LUCIA TEREZA KRINSKI SILVEIRA. Filiação: LICINIO DAMASO DA SILVEIRA e ETELVINA CARLOS DA SILVEIRA. Sepultamento: segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 27/04/2026.
DUMARA BEATRIZ SENFF, 81 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: ARNOLDO SENFF e ESTHER BERTAGNOLLI SENFF. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
EDISON LUIZ TULIO, 50 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANTONIO TULIO e ANTONIETA BENATTO TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
EDIVAL SERRANO CAPEL, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESINHA DELAIDE LUNARDON CORADIN CAPEL. Filiação: DOMINGOS SERRANO CAPEL e IZABEL LOPES CAPEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
EDLA MACHADO STEPAN, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JOSEF STEPAN. Filiação: REINALDO MACHADO e ANNA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ELENILDO DA SILVA OMENA, 40 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: HUMBERTO DA SILVA HOMENA e BENEDITA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ELIANE CRISTINA MENDES MOREIRA, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: VANDELI DA SILVA MOREIRA. Filiação: CALIXTO MENDES NETTO e MARIA APARECIDA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
ELIANE IANKILEVICH BERGER, 71 ano(s). Profissão: ATOR. Filiação: JAYME BERGER e CECILIA IANKILEVICH BERGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
EUCLIDES ANTONIO WUICIK, 75 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: ESTEPHANO WUICIK e MARIA KLENKE WUICIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
EVA TEREZA DE OLIVEIRA FERNANDES, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: OLIVIO FERNANDES. Filiação: NAO CONSTA e LAUDELINA AGOSTINHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
FIDELIS FRANCISCO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: CARMIDES BEIRAL DE OLIVEIRA. Filiação: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA e CECILIA DIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
FRANCISCA SEVERINO DE SANT ANA CAMPOS, 86 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CEZARIO SOUZA CAMPOS. Filiação: SEVERINO MANOEL DE SANTANA e MARIA IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
GENILSON FERREIRA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: KATIA ALVES DA SILVA. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR e ARILDA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
HUGO CASTILLO, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: RUBY CASTILLO MARTINEZ. Sepultamento: DEFINIR, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JANETE BANKS MACHADO CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ APOLONIO CORDEIRO. Filiação: LAURO BANKS MACHADO e MARIA DO ROSARIO BANKS MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JOANA MARIA DE SIQUEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA DE SIQUEIRA e GERALDINA MARIA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JORGE RIBEIRO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: SANDRA EMIDIA DOS SANTOS. Filiação: JORGE RIBEIRO DOS SANTOS e THEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JOSE GUSTAVO CAPTAIN DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SILVANIA SOARES DA SILVA. Filiação: HERMINIO DA SILVA MACHADO e JANDIRA CAPTAIN DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JOSE MARIA DE ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CECILIA VIEIRA DE ANDRADE. Filiação: NAO CONSTA e TERESA ANDRADE CAVALCANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
JUDIT MAYORKY JANTSCH, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ TAISS. Filiação: ALBERTO MAYORKY e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
LAURA MARI IENSEN, 66 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: VALFRIDO LEONEL IENSEN e IRENE MARTINS IENSEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
LESLIE TIBURCIO JACOB, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DANIEL JACOB. Filiação: ASTOLPHO TIBURCIO FILHO e JANDYRA DA SILVA LEMOS TIBURCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
LIDINALVA APARECIDA MONARI, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUCIO MONARI e CATARINA RODRIGUES MONARI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
LUIZ CANDIDO DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE CANDIDO DA SILVA e REGINA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
MARCOS MACHADO, 56 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: INES. Filiação: CONRADO MACHADO e MARIA DE JESUS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
MARILZA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELIO ALVES MOREIRA. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA e IZULINA DA SILVA DE OIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
NELIDA WISTUBA PICCO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PAULINO PICCO. Filiação: PAULO WISTUBA e SOPHIE FIEDLER WISTUBA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
SELMA BIZELLI DIAS, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: PEDRO BIZELLI e GENI BARBOSA BIZELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
SERGIO GUGISCH MOREIRA, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: STELA MARIS SPONHOLZ MOREIRA. Filiação: JAYME MUCCI MOREIRA e GISELA GUGISCH MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
TEREZA FARYNIAK PALIVODA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO PALIVODA. Filiação: LEONARDO FARYNIAK e TECLA BALAN FARYNIAK. Sepultamento: CEMITERIO ORTODOXO DA IRACEMINHA/PAPANDUVA/SC, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
VALDEMAR APARECIDO GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSELI MARTINS CARDOSO GONCALVES. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES e OLIVIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
VILMA CORREIA RIBEIRO PINTO, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUBENS RIBEIRO PINTO. Filiação: FRANCISCO DIOGO CORREIA e MARIA TRINDADE CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/04/2026.
WANDERLEI XISTO DIAS, 79 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: CASSIANO APARECIDO DIAS e MARIA LUIZA DE SOUZA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/04/2026.