Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (27/01)
ADALBERTO LUIZ ANSAY, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: HEITOR FLORENTINO ANSAY e THEREZINHA DE JESUS MILLEO ANSAY. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ALESSANDRO LUIZ DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JORGE DA SILVA e MARIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ANTONIO CORREA DE CASTRO, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: GERALDO CORREA DE CASTRO e ZULMIRA CANDIDO DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 27/01/2026.
BONIFACIO DOMINGUES FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AUGUSTO DOMINGUES FERREIRA e ANA MARIA BRANDINA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO VILA SAO JOAO – IRATI, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
CANDIDA PALOMO FERNANDES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO VIEIRA DA SILVA. Filiação: SALVADOR PALOMO FERNANDES e CAROLINA MORAIS FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO PRESTES, 65 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: LUIZ CARLOS DE ARAUJO PRESTES e MARIA SARLETE PRESTES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
CARMEM FATIMA GONZAGA ANTUNES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIZOMAR PEREIRA ANTUNES. Filiação: BENEDITO GONZAGA DE MORAES e ENCARNACAO ALBACETE VICIEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ELIZETE PADILHA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO DE OLIVEIRA ELIAS. Filiação: EUCLIDES PADILHA e LEONOR CORDEIRO PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ELZA PEREIRA DA CONCEICAO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ PEREIRA ALVES e ANA MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 27/01/2026.
FABIANA CRISTINA ORTIZ, 41 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARCIO LUIZ FELIX. Filiação: ACIR ORTIZ e BEONI DA APARECIDA ORTIZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
FERNANDA CRISTINA DA SILVEIRA, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORACI APARECIDO DA SILVEIRA e ELENIZE APARECIDA DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
GUMERCINDO MARQUETTI ROCHA, 85 ano(s). Filiação: GUMERCINDO ROCHA e ODILIA MARQUETT ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
JACKSON MAYCON DA ROCHA, 38 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: RAPHAELA RODRIGUES DE MACEDO. Filiação: ADEMIR HELIO DA ROCHA e MARIA SUREKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 26/01/2026.
JOSE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Filiação: JUVINO ALVES DE OLIVEIRA e BELIZA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 27/01/2026.
JOSE RODRIGUES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES e MARIA NOEMIA NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
LAZARO FERREIRA DE FIGUEIREDO, 85 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA CELIA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO. Filiação: JOAO PRINCEPE FERREIRA e ANA FERREIRA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
LINDACIR BECKER, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OUTROS e AMALIA BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
LUIZ FERNANDO MACHADO, 19 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: ROGERIO RAMOS MACHADO e VALDOMIRA DA CRUZ MATIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (27/01)
MARCELO DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e ANTONIA AVELINA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
MARIA DE LOURDES CORREA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
RODRIGO BERLEZ, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO BERLEZ NETO e MARLENE FRANCHETO BERLEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
SALVYO DO AMARAL FIGUEREDO, 58 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: EVILASIO FIGUEREDO e GERBINA AANTONINHA DO AMARAL FIGUEREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 27/01/2026.
SIMONE DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: AMADEU DE OLIVEIRA e IRAILDA GRACIANO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
TEREZINHA DE JESUS BANDEIRA CHAVES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL GONCALVES BANDEIRA e JOVITA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: CAMPESLIE – BOCAIUVA DO SUL, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
VALDIR PADILHA, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: TEREZA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 26/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (27/01)