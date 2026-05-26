Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 26/05/2026

ALBARI JOSE BUSQUETTE, 66 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: ROSIANE MORAES BUSQUETTE. Filiação: ALVACIR FRANCISCO BUSQUETTE e OLIVINA AIRES BUSQUETTE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ANEZIO SANCHES, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NADIR MARTINS SANCHES. Filiação: JULIO SANCHES e ANTONIA MALASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
ANTONIO JUAREZ DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IODETE APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: CIZINO FRANCISCO DOS SANTOS e EMILIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
APARECIDA MAGNEZI KIEL, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIDNEI DE JESUS QUIROZ. Filiação: CIDINEI JESUS KIEL e JUDITH HENRIQUE MAGNEZI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
CARLOS ALBERTO SPRADA, 63 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: NICOLAU SPRADA e DIRMA PIRKEL SPRADA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
CECILIA SEIDEL MATKOWSKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MATKOWSKI. Filiação: CARLOS SEIDEL FILHO e CLARA LOTT SEIDEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
CLEMAR BEATRIZ DE CASTRO MENNA BARRETO, 78 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA BILÍNGUE. Filiação: KLEBER LAPA MENNA BARRETO e MARIA FRANCISCA DE CASTRO MENNA BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
DAVI CARDOSO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SANTINA BATISTA DE OLIVEIRA. Filiação: GRIGORIO CARDOSO e PALMIRA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
DIVAIR DE FREITAS CHAVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO CHAVES. Filiação: FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS e DAVINA GOMES DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
DORIA QUEIROZ TEIXEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CAVALCANTE TEIXEIRA. Filiação: URBANO QUEIROZ e ADELIA PERBEILS QUEIROZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
EUNICE CASTORINA LEITE GOMES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEBIADES NASCIMENTO GOMES. Filiação: TURIBIO MIRANDA LEITE e ETELVINA BETIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
GENTIL DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA COSTA SANTOS. Filiação: MANOEL CUSTODIO DOS SANTOS e EUGENIA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
GIANNA ZAVASKI SABATELLA, 52 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZADORA MARIA LIMA DE ALBUQUERQUE. Filiação: IRAJA PRADO SABATELLA e JUANITA ZAVASKI SABATELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
IRENE VIANNA DE LOYOLA E SILVA, 106 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON DE LOYOLA E SILVA. Filiação: MANOEL VIANNA JUNIOR e MAGDALENA SILVEIRA VIANNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
JOAO CARLOS FRANCO DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: CARLOS JOSE TAQUES FRANCO DE SOUZA e MARIA DE LOURDES LUCCA FRANCO DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
JOSE GILBERTO HANDOCHA, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARLI COLASSO. Filiação: ANINO HANDOCHA e IRENE GALICKI HANDOCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
LESLIE GUEDES MARTINS, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIONE CESAR CAVALHEIRO ALVES DOS SANTOS. Filiação: NELSON MARTINS e SUELI TATAREM GUEDES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
LISETE PEREIRA ROCHA, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: VERISSIMO ROCHA. Filiação: MARIA DE JESUS PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
LUIZ CLACIDA PALACIO, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE PALACIO FILHO e ANTONIA CLACIDA PALACIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARCO AURELIO FRESSATTO, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCEU FRESSATTO e REGINA FRESSATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARGARIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE RODRIGUES DE FREITAS. Filiação: DONATO COSTA DE OLIVEIRA e GELMIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARIA APARECIDA MOREIRA DE LARA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: PAULO DE MELLO MORAES. Filiação: IRENE MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARIA DO CARMO DAMASCENO, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA e TIBURTINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARIA ELISABETH WANDERER, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WERNER WANDERER LAMB. Filiação: GUNDOBALDO SEIBERT e BERTHA SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARIA ELONI HOMEM RAMOS, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARESTIDES JACINTO HOMEN e ALDEMACI DOSSANTOSHOMEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARIA LEONIR FARIAS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULA FAISS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
MARY CRUZ GOMEZ CHACON, 51 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: PEDRO RAFAEL GRANADO SANDOVAL. Filiação: LUIS ANTONIO GOMEZ e JOSEFA MIGUELINA CHACON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
NADIA MARTENETZ, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO WLADEMIRO MARTENETZ e REGINA KLEEMANN MARTENETZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
OLIVIA VANHONI FALCAO DA FROTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS VANHONI e MARIA MIQUILINI VANHONI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
OSVALDO SILVA BRASIL, 82 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: ANA MARIA DOS SANTOS BRASIL. Filiação: LIDIA SILVA BRASIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
OTACILIO FARIA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JUDITE INACIO DE FARIA. Filiação: BENEDITO TEREZA DOS SANTOS e MARIA ROSA DE FARIA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BROMADO RIO BRANCO DO SUL, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
PATRICIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WANDERLEY PAIS DA SILVA. Filiação: ANTONIO APARECIDO DE SOUZA e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
PAULO POSTARCKI, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JUDITE DERKOWSKI POSTARCKI. Filiação: MIGUEL POSTARCKI e GENY DUGONSKI POSTARCKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
ROBERTO MITSUO MIURA, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO AGRÍCOLA. Filiação: MIURA KANO e FUME MIURA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS e HELENA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
VICENCIA TAVARES ZANOTTO, 73 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Cônjuge: ODINEI ZANOTTO. Filiação: RAIMUNDO TAVARES LEITE e TERESINHA VIEIRA BARROS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 26 de maio de 2026. Data do Falecimento: 25/05/2026.
VILSON STECINSKI, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: FRANCISCA LADY STECINSKI. Filiação: JOAO STECINSKI e ELVIRA LAMANSKI STECINSKI. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
WAGNER DECONTO, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: SIMONE GIORDANA. Filiação: LEOPOLDO DECONTO e MARIA DA LUZ DECONTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/05/2026.
WALLACE DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: FRANCISCA DINANCIR DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRINA ERCILIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.