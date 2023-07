Obituário Curitiba: Falecimentos desta terça-feira (25)

Alcemira Fátima de Freitas Chiquiti, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ademar de Freitas e Gessi da Silva de Freitas. Sepultamento ontem.

Alexandre Alves Rodrigues, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aristides Alves Rodrigues e Elvira Alves Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré PR.

Antônio Flor da Silva, 93 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Flor da Silva e Ana Bezerra da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Francisco Santos, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Inocenco Francisco Santos e Maria Cinia da Conceição. Sepultamento ontem.

Aristides Lanini, 81 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Sebastião Lanini e Tereza Lanini. Sepultamento ontem.

Aristides Moreira, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Moreira e Almerinda Muller. Sepultamento ontem.

Assis de Souza Soares, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Braulino da Silva Soares e Aurinha de Souza Soares. Sepultamento ontem.

Basílio Pagani, 99 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Victório Pagani e Joana Christante. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Benedito Roberto Rocha, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ana Rocha. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Registro – Sp, saindo da Capela Municipal de Registro – Sp.

Brayans Samuel de Oliveira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Wilson Alves de Oliveira e Maria Odete Flores. Sepultamento ontem.

Catarina Wiens, 77 anos. Filiação: Abrão Wiens e Maria Koop Wiens. Sepultamento ontem.

Cícero Damião Pereira, 57 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Maria Francisca Pereira. Sepultamento ontem.

Cláudio Ribeiro Coutinho, 53 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Batista Coutinho e Tereza Vaz Coutinho. Sepultamento ontem.

Diema Ana Piccinin Rauen, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Attilio Piccinin e Elvira Bonatti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de local a ser designado.

Dionísia Alves de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Boiadeiro e Ana Soares Alves. Sepultamento ontem.

Edison Quintanilha, 57 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Elzy Quintanilha e Lea José de Souza Quintanilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Edith Rozenir Amaral Prestes, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genil de Oliveira Amaral e Rosa Stadler Amaral. Sepultamento ontem.

Edna Maria da Costa e Silva, 75 anos. Filiação: Giseldo Ary Fontes da Silva e Maria de Lourdes Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Elenitsa Doumenis, 66 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Themistoclis Isidoros Doumenis e Lizalete Doumenis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Francisco Rosa dos Santos, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Benedito Rosa dos Santos e Isabel Souza Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Gaspar Carmo dos Santos, 60 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Vitor dos Santos e Leonice da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Geraldo Gomes da Silva, 92 anos. Profissão: taxista. Filiação: Adelino Gomes da Silva e Maria Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Gumercindo Joaquim Saraiva, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Saraiva e Margarida Franco Saraiva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Hamilton Santos, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Delzira da Luz Santos. Sepultamento ontem.

Helena Bida, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurindo Bida e Catarina Bida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Helena da Silva Vigorito Gonçalves, 41 anos. Profissão: gerente. Filiação: Erides Nunes Vigorito e Marina Elci da Silva Vigorito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Iara Maria Ceni Lopes, 57 anos. Profissão: dentista. Filiação: Vilmar Ceni e Maria Erenice de Oliveira Ceni. Sepultamento ontem.

Idaly Pedrina Nardino, 97 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Regina Nikele. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Joana Nakagava, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Shigeru Umeki e Titoshi Umeki. Sepultamento ontem.

João Pereira dos Santos, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Estanislau Pereira dos Santos e Therezinha da Maia. Sepultamento ontem.

Kaique de Almeida Soares de Siqueira, 8 anos. Filiação: Luiz Soares de Siqueira e Marlene Bernardes de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Igreja Deus É Amor São Jse dos Pinhais PR.

Laura Frankiv, 81 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Isidoro Kozar e Angelina Kozar. Sepultamento ontem.

Lourival de Araújo, 71 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Israel Antônio Araújo e Áurea Bonete de Araújo. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos dos Santos, 60 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Darcy dos Santos e Rosa Vierni dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão CuritbaPR.

Maria Luíza de Souza, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leodocio de Moraes e Dionosia Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Uberaba CurtibaPR.

Maria Nilce do Livramento Cardoso, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira do Livramento e Aurora Vanderbruk do Livramento. Sepultamento ontem.

Maria Santina Ferreira Lourenço, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Emidio Taborda Ferreira de Lima e Elfrida Taborda Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Maria do Socorro Silva, 66 anos. Filiação: Ladir Augusta de Almeida e Ladir Augusta de Almeida. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Bom Pastor.

Marilland Alberge Buchi, 97 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Raul Alberge e Adelina Alberge. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – Municipal São Francisco de Paula.

Melissa Santana Caldas, 4 anos. Filiação: Edílson Dias Caldas e Francisca Medeiros Santana. Sepultamento ontem.

Miguel Francisco Costi, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Costi e Madalena Andrade Costi. Sepultamento ontem.

Nadergi Bianconi, 68 anos. Filiação: Josué Bianconi e Maria Rodrigues Bianconi. Sepultamento ontem.

Odila Schroeder, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alfredo Garcia e Sílvia Costa Garcia. Sepultamento ontem.

Orlando Sebastião Hoffmann, 86 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Elias Hoffmann e Anna Guh. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Paulo Sérgio Pereira do Nascimento, 51 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Izoltino Pereira do Nascimento e Etelvina de Jesus Nascimento. Sepultamento ontem.

Porcina Pereira Cyrino, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emidio Pereira e Maria Madalena de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Roseli Henemam Ferreira, 61 anos. Profissão: manicure. Filiação: Antônio Ferreira e Senhorinha Genemam Ferreira. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Verônica Cologe Skora, 91 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Cologe e Ilisabetta Cologe. Sepultamento ontem.

Vilmar Neves de Oliveira, 40 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Olaires de Oliveira e Adelaide Dias das Neves. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo de R. Estrada da Macieria 25 ,macieira – Bovaiuva do Sul -PR.

Yan Victor Miguel Cavalheiro da Silva, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Thiago Cavalheiro da Silva e Evelin Miguel Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ziming Zhu, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ronghui Zhu e Jinji Zhu. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

