Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (25/11)
ARACI FERNANDES KAVISKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO KAVISKI. Filiação: ELEUTERIO FERNANDES e OLINDA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
CLOVIS CERQUEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEUZA ALVES DA SILVA. Filiação: RICARTE CERQUEIRA e EMILIA COUTINHO CERQUEIRA. Sepultamento: CEMITERIO SENHOR DOS PASSOS, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
DORALDA PANIAGUA FERNANDES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: SILVINO FERNANDES e FAUSTINA PANIAGUA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ESTER VOLTOLINI, 74 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: TEODORO KEMPINSKY e ANESIA MONNEY KEMPINSKY. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ESTEVAO GABRIEL SILVA, 73 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: KATIA MARA RIBEIRO SILVA. Filiação: MARCIO SILVA e EULALIA GABRIELA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
FERNANDO SATURNINO, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA JESUS DE MELO SATURNINO. Filiação: JOAO SATURNINO e APARECIDA MARIA SATURNINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
HELENA FRANCISCA WOSIACK, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO WOSIACK e CARLOTA WOSIACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
IRMA ERNA DA ROSA, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARLINDO DA ROSA. Filiação: FREDERICO OTTO CARLOS GOTZ e ETTA AUGUSTA GOTZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ISMAEL GASPAR DE SOUZA, 46 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ENOQUE GASPAR DE SOUZA e JOSEFA FELES DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
IVETTE MORO GRIBOGI, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GRIBOGI. Filiação: VICTORIO MORO e MARIA RONCONE MORO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
JOSE ORIDES QUEIROZ DA FONSECA, 75 ano(s). Filiação: ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ e JOANA DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
LEVI MULLER, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LUIZ HENRIQUE MULLER e GABRIELI NEUHAUS MULLER. Sepultamento: CEMITERIO DE ANTONIO CARLOS SANTA CATARINA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
LUCIA TORRES DE MORAES VASCONCELOS, 74 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: CLAUDIO DE MORAES VASCONCELOS e MARIA DA CONCEICAO TORRES BARBOSA VASCONCELOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICTOR RAMIREZ e IGNACIA VAZQUEZ. Sepultamento: EMITERIO DO PARAGUAI, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
NAIR GARCIA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: PEDRO TURIBIO GARCIA e SENHORINHA CAETANO DOS SANTOS GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
OILDO BIGHI, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JACY MARTINS BIGHI. Filiação: ODONIS BIGHI e MARIA NUNCIATA PRUCOLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
RICARDO ALBUQUERQUE BARRADAS, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TAMI PRESTES MARCAL. Filiação: ANTENOR VIEIRA BARRADAS e MARYSA ALBUQUERQUE BARRADAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 25/11/2025.
RUBENS NEI RODRIGUES, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RUBENS RODRIGUES e MARGARIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
TEREZINHA SCHMITT KREUSCH, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CLEMENTE KREUSCH. Filiação: BALTAZAR FERDINANDO SCHMITT e OTILIA SCHMITT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2025.
ZILDA MARTINS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MATHIAS ISIDORO MARTINS e JOSEFINA BUCHNER MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 24/11/2025.
