Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 25/08/2026

ADRIANA DO ROCIO BINI, 57 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ANTONIO BINI NETO e TERESA MARIA BINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ALEXANDRE KOZLOWSKI, 49 ano(s). Filiação: CARLOS CEZAR KOZLOWSKI e TEREZINHA KOZLOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 24 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ALISSON ADRIANO TABORDA, 34 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: NADA CONSTA e CLEUSA ADRIANA TABORDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ALZIRA CAROLINA VICENTE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADONEL JOSE VICENTE. Filiação: FRANCISCO PEREIRA VICENTE e OLINDA CAROLINA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ANA MARIA DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO ALVES DE SOUZA e JOSINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
ANA PADILHA TEIXEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS PADILHA TEIXEIRA. Filiação: NORBERTO DE ALCANTARA PADILHA e DEOLINDA LUIZA PEREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ANESIO EUQUILINO PEKOCZ, 83 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: ILACY MARIA PEKOCZ. Filiação: ADOLFO PEKOCZ e ALMINDA GONCALVES PEKOCZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ANGELA MARIA TEIXEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTEU TEIXEIRA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE JESUS e TEREZA FERNANDES ROSA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ARIEL DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ARTHUR DA SILVA e SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ARTUR DE ABREU, 60 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO AGUINALDO DE ABREU e LIVIA MACHADO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
CEZAR AUGUSTO GRUBER DE ALMEIDA, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LENIR QUADROS DE ALMEIDA. Filiação: CEZAR RANQUETAT DE ALMEIDA e CATARINA GRUBER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
CLEUZA BARBOSA DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR BARBOPSA DE SOUZA e MARIA BARBOSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
EDIVALDO JOSE DE SOUSA, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ROSARIA SOUSA. Filiação: JOSE ANTONIO DE SOUSA e ANA MARIA DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
EDUVIGES MARIA PINTO DE CRUZ, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OMAR CRUZ. Filiação: EVARISTO GULABERTO PINTO FUENTES e ISABEL ANTONIA PINTO RONDON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ELIAS DE CASTRO, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HENRIQUE DE CASTRO e JOANA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
EURIPEDES BALSANULFO DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Cônjuge: ANA ROSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA e TEREZA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
GERMANO MIRANDA FILHO, 77 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: GERMANO DE CASTRO MIRANDA e MARIA STELA MIRANDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
JOEL MARQUES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: DIRCE APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOAO DA SILVA e EDILIA MARQUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
JOSE BENEDITO HONORIO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA MADALENA DA SILVA. Filiação: JOAO HONORIO DA SILVA e OLIVIA FRANCISCO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
JOSE CARLOS DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: ULISSES PEDRO DA SILVA e MARINA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
JOSE GILSON MOREIRA, 58 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: LAURO MOREIRA e MARIA ODALIA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
LAURO MEISTER, 94 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARIA JOSE MEISTER. Filiação: ALBINO MEISTER e IGNEZ MEISTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
LENI DO ROCIO DE MATOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVADOR MARCANEIRO. Filiação: ANTONIO DE MATOS e MARIA LAUDELINA APARECIDA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
LUCIA IVANIKIW, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMAO VOLOSCHEN e ANTONIA VOLOSCHEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
LUIZ GOMES DA PAZ, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LEOLINA MARIA DA PAZ. Filiação: MANOEL DA PAZ e JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
MARIA ROSIELI CANGUSSU, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ADVALDO PEREIRA CANGUSSU e APARECIDA HELENA CANGUSSU. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/08/2026.
NEUSA MARIA MARQUES PETERS, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VICENTE PETERS. Filiação: SILVIO CAETANO MARQUES e VALDIVIA SILVA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
NILZA VAZ FRANCA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES FRANCA. Filiação: JOAO MESSIAS VAZ e LUSMIRA TEODORA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ORIVALDO PEDRO CALIARI, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA PIGATO CALIARI. Filiação: OLINTO CALIARI e CATARINA CALIARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ROSA RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO RIBEIRO. Filiação: JORGEMOLINARI e ANA DE BARROS MOLINARI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
SEZIMUNDO PUCHIKWCZ, 65 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: PORFIRIO PUCHIKWCZ e ANA PUCHIKWCZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
SOLANGE APARECIDA LUDERS, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: DIOMAR LUDERS e ARACI LUDERS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 24/08/2026.
TEREZA UMEO YAMAKAWA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TAIDU YAMAKAWA. Filiação: TAKACHI UMEO e CHIMICO UMEO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 25/08/2026.
TOMENO MAKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MINOGIRO NAKAMURA e HANA NAKAMURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
UBIRATAN CHAGAS DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: SUELI ALVES CHAGAS DA SILVA. Filiação: FERMINO FELIX DA SILVA e MARIA DE JESUS CHAGAS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
VERA LUCIA DOS SANTOS DO CARMO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ENEDINO RIBEIRO DO CARMO. Filiação: JOSE CANDIDO DOS SANTOS FILHO e FRANCISCA MARCOLINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
VILMA WALDRAFF, 82 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: NORBERTO WALDRAFF e ELSA WALDRAFF. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
VIRGULINA DOS SANTOS ASSUNCAO, 96 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ALFREDO FRANCO DE ASSUNCAO. Filiação: GEREMIAS GONCALVES DOS SANTOS e MARIA PAULA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.
ZACARIAS INACIO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA ISABEL DA SILVA. Filiação: INACIO RODRIGUES DA SILVA e ARGENTINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/08/2026.