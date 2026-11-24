Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)
ADRIANO CANTUARIO DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS e MARIA HELENA CANTUARIO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
AGNES YAMADA LASOTA, 8 mes(es). Filiação: JULEAN AUGUSTO COSTA LASOTA e LAIS YUMI YAMADA LASOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ALCIDES DE PAIVA CAMPOS NETO, 75 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: PEDRO PAIVA CAMPOS e TERESINHA DA SILVA CARVALHO PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ALCIDES SANTOS CASTRO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ELENA LEOCADIA TALEVI CORDEIRO CASTRO. Filiação: PALMIRA DOS SANTOS CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ANGELO NOGAROLI, 97 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO NOGAROLI e ITALIA DALCHUKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ANTONIO MACIEL DE AZEVEDO, 88 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: MANOEL MACIEL DE AZEVEDO e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
CARLOS BICALHO HUNGRIA, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: HONORIO BICALHO HUNGRIA e IDA PETERSEN HUNGRIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
CELESTINA HOINASKI CAMARGO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTERANO HOINASKI e VALERIANA HOINASKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
DINORAH VIEIRA TONETTI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU TONETTI. Filiação: BRAULINO LUIZ VIEIRA e SOPHA ENKEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
EDISON EDUARDO PRESTES BORTOLETTO, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: GLADYS FERREIRA ROCHA BORTOLETTO. Filiação: RAUL BORTOLETTO e ZILDA PRESTES BORTOLETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)
ELOINA COELHO MARTINS, 85 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: INOCENCIO COELHO MARTINS e MARIA PANCOLIN COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ELOINA PADILHA JORGE, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: OSWALDO JORGE. Filiação: JUVENCIO PADILHA e ANA HOLTZ PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
FIORELLA MOUSSA, 13 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ABBAS SAMI MOUSSA e ALICE SOUZA BARRETO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
GALDINA LICERIA MAITCHUK, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JEROSLAU MAITCHUK. Filiação: JOSE GOMES DE CASTRO e MARIA FERREIRA DA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
GUILHERME AUGUSTO PRODOSCIMO, 38 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DEBORA KAEL PROSDOCIMO. Filiação: CELSO FLORISWAL PRODOSCIMO e SALETE BETTINELLI PRODOSCIMO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
GUILHERME VIDAL SILVA, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ALCIR CESAR MACHADO DA SILVA e MARIA CELIA COSTA VIDAL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
GUSTAVO DIAS DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA MIGUEL DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DIAS DA SILVA e IDALIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
HELIN TEOLOGIDES ROCHA, 61 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JEANE APARECIDA CARSINO. Filiação: HELIN TEOLOGIDES BARBERY e JANY ROCHA DE TEOLOGIDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
HENRIQUE CARLOS JESUS MORAES NETO, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TANIA MARA GRASSI MORAES. Filiação: MANOEL CARLOS DA SILVA MORAES e GLADIS VARGAS MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
HILDA DE FREITAS SANTANA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLEGARIO JOAO DE SANTANA. Filiação: JOAQUIM DE FREITAS e JOSEPHINA TINELIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
IRACI PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PEREIRA DOS SANTOS e MARIA PACHECO ROLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
ISRAEL CHVED, 71 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE CHOEDA e LIDIA CHVED. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
IVO EDUARDO BERTOLINI JUNIOR, 73 ano(s). Filiação: IVO EDUARDO BETOLINI e RACHEL TONINELLO BERTOLIMI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
JOEL ALVES DOS SANTOS, 63 ano(s). Filiação: MARAI ALVES DODS SANTOS e ANITA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)
JOSE ALEXANDRE SERAFIM, 62 ano(s). Cônjuge: CLEIDE AERAFIM. Filiação: HILDEFONSO SERAFIM e MARIA DE LOURDES MAFRA SERAFIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
JOSE LUIS BUHL, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: EVANISE KUBICZEWSKI BUHL. Filiação: ROLF BUHL e MARGARIDA SEVERO BUHL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LAURA DOHMS MEHL, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Cônjuge: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MEHL. Filiação: EDISON LUIZ DOHMS e KELLY ALESSANDRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LAURO GOMES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e LAZARA MARIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LUCIA APARECIDA CAVALHEIRO LIMA, 54 ano(s). Filiação: JOAO MARIA CAVALHEIRO e MARAI APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
LUIZ FELIX FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: NAO CONSTA e QUITERIA FELIX DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MADALENA SOUZA DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELCI MACHADO DE LIMA. Filiação: FERMINO RODRIGUES DE SOUZA e LUIZA DOMINGAS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARIA APARECIDA BORBA, 57 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SIDINEI LUZIA CAMARGO. Filiação: ACACIO BORBA e JESUS MOURA BORBA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARIA DOS ANJOS BRUNETTI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICTAL BRUNETT e LUIZA BRUNETTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARIA ETELVINA CASTELLAIN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ARIS CASTELLAIN. Filiação: ARI SERAFIM DE MORAES e NILDE MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
MARIA STELA CECILIA COSTA, 89 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ALEXANDRE COSTA e MARIANA LOVATO COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
NANCI ZINKE, 78 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: ARTHUR ZINKE e MARLENE ZINKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
NILTON GONCALVES DE AGUIAR, 71 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARLY SONDATI DE AGUIAR. Filiação: LIONIDIO GONCALVES DE AGUIAR e NADIR EDUVIRGES DE AGUIAR. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)
ROSALIA MARQUES DE CAMARGO ROCHA, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: VITORIO ORTIZ DE CAMARGO e MARIA MARQUES DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
SOELI COLETT, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Filiação: ANGELO COLET e ELISENA TONIN COLET. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/11/2026.
VANDER GAIJUTIS, 47 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: PEDRO GAIJUTIS e MARIA LUIZA GAIJUTIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 23/11/2026.
WILSON LUIZ COSTA, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ABEGAIL COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2026.