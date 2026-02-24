Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24/02)
ANTONIETA THOMAZ, 76 ano(s). Filiação: FELICIANO EVARISTO THOMAZ e BRIGIDA ADAMOSKI THOMAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
BENTO MARTINS COIMBRA, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: EUDOCIA TRINDADE COIMBRA. Filiação: VENANCIO MARTINS COIMBRA e CLORINDA ALVES COIMBRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
DIRCEU MATTEUS, 71 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOAO MATTEUS e BENEDITA CANDIDA MATTEUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/02/2026.
DIVAIR JOSE DE PAULA, 78 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: IZICHIEL NUNES DE PAULA e HELENA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
EDGAR LOPES DE AMORIM, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IGNES CARVALHO AMORIM. Filiação: ANTONIO LOPES DE AMORIM e PAULA LOPES DE AMORIN. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ELIANE DO ROCIO GONCALVES DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: DALVINO GONCALVES DA CRUZ e NAIR GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ERONDINA APARECIDA BORGES, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE RIBEIRO BORGES e ADIR ALVES BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
FERNANDO LEONARDO NASCIMENTO, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALDIR NASCIMENTO e ROSELI MENDES RIBEIRO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
FRANCISCO MOREIRA DE ANDRADE, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVA IARA DE LIMA ANDRADE. Filiação: ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE e ANTONIA DE PAULA ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JAIR RIBEIRO, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MAURILIO CAMILO RIBEIRO e ALBERTINA BATISTA MACHADO RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
JONAS EDUARDO DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RUBENS ANTONIO DA SILVA e GUIOMAR FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
JOSEPHINA DA SILVA GEBARA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NACIB GEBARA. Filiação: JOSE DA SILVA e LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
KAUA MACIEL KERNISKI, 23 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: BENEDITO KERNISKI e CRISLEI LINO MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
LAZARA MARIA GOMES DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIANA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
LOURDES SCHWARZBOLD PRESSER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEOBALDO SCHWARZBOLD e IRMA ZAPPE SCHWARZBOLD. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
LUCIANE BRITO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE ROCHA DE BRITO e TERESINHA SCABIA DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MANOEL SOARES, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUVENAL SOARES e MARIA ORTENCIA DE SOUZA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MARIA CONCEICAO FRANCA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NATALINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
NELSON BRAZ DA LUZ, 53 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JUSSARA ALVES DA LUZ. Filiação: PEDRO BRAZ DA LUZ e MARIA APARECIDA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
NEYDE INFANTE VIEIRA BONATTO, 102 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IDOLINO BONATO. Filiação: PEDRO INFANTE VIEIRA e JARDELINA FERRAZ INFANTE VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
OLGA POPOVITCH, 85 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Filiação: TERI POPOVITCH e ANGELE POPOVITH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ROSINEIDE TIMOTEO DUQUE, 45 ano(s). Filiação: ANTONINO TIMOTEO DUQUE e IZABEL QUEIROZ DUQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
RUTE DOS SANTOS RODRIGUES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO RODRIGUES. Filiação: JONES RAMAO DE CAMPOS e RITA DOS SANTOS DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 23/02/2026.
SALVINO GORGES, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LEONILDA BERTOLDI GORGES. Filiação: VENDOLINO GORGES e MADALENA GORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
SONIA MARA BRAZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISAIAS FRANCISCO BRAZ. Filiação: HILDA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
