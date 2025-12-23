Falecimentos em Curitiba: obituário desta terça-feira (23/12)

ANTONIO CARDOSO DE PAULA, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SONIA REGINA LAZAROTO DE PAULA. Filiação: FRANCISCO CARDOSO DE PAULA e LINDAMIR BANDEIRA DE PAULA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
CARLOS ROBERTO LEMBERG, 84 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Cônjuge: ANA MARIA FRANCA LEMBERG. Filiação: JULIO LEMBERG e ZAIRA PEREIRA LEMBERG. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DIMITRA SMIRLIADIS FRANTZEZOS, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: TEODORO FRANTZEZOS e TAIS CARVALHO CHAVES FRANTZEZOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DURVAL AMERICO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSWALDO FERREIRA DA SILVA e LAZARA LEOPOLDINO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
ELIFAS LEVI GONÇALVES, 76 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: VICENTE GONCALVES e MARIA APARECIDA LEONEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
GILDA DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL SUBTIL DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
JANE PIRES DO PRADO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CEZARIO PIRES DO PRADO e MARIA CORREA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
JANINE MOREIRA DE FREITAS PALKOSKI, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: CESAR LUIS PALKOSKI. Filiação: OLIMPIO MOREIRA DE FREITAS e ADELIA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
LUIZ ANTONIO PEREIRA NERY, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AHISTON FONTES DE PAULA NERY e ROSINHA PEREIRA NERY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA ALVES DE MOURA, 68 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: ACI ALVES DE MOURA e MARIA ANA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR PAES DE CAMARGO. Filiação: ALDROVANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e GEORGINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
NADIR SANTIAGO DO ROSARIO, 77 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: EUGENIO SANTIAGO DO ROSARIO e JOAQUINA RAMOS DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ROGERIO RODRIGUES TORRES, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VANDERLEI NASCIMENTO TORRES e MARILIA TERESINHA RODRIGUES TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.