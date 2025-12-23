Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (23/12)
ALTENSOR BORGES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA JOSE TORNESI BORGES DOS SANTOS. Filiação: LEOPOLDINO SOUZA DOS SANTOS e ILZA BORGES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, 55 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LOURDES ANTERO UBALDO DE SOUZA. Filiação: JOSE EDIO DE SOUZA e ADELAIDE MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
AURORA MACIEL DOS SANTOS, 21 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: ESTROGIL MACIEL DE OLIVEIRA e DANIELE DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DAVID DE LIMA, 33 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE JOAO DE LIMA e SIMONE FRANCA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
DOUGLAS RICHARD BABA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EIGI BABA e MEIRE NASCIMENTO BABA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
GILBERTO GUIZZO, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALFREDO GUIZZO e NAIR GUIZZO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
IZAURA ANTUNES DANTAS, 92 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RAUL ALBERTO DANTAS. Filiação: IRINEU ANTUNES e HELENA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JONAS DEPETRIS, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ZENI DURVALINA CARDOZO DE MEIRA. Filiação: ALBERTO DEPETRIS e CECILIA MAGARI DEPETRIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JOSE PEREIRA PINTO FILHO, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE PEREIRA PINTO e ANAIR BRASSAN PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
JUVENAL JOSE DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: DOZINAT DE SOUZA SANTOS. Filiação: MARCOLINO JOSE DOS SANTOS e CAROLINA BELIZARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
LIVERSINO MODESTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 48 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A). Cônjuge: JOSILENE DE MELLO MANCIO. Filiação: LIVERSINO MODESTO DE OLIVEIRA e ELIANE FERREIRA DE PAULA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
LUCAS HENRIQUE PEREIRA, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RITA DE CASSIA PEREIRA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
LUCIANE DE FATIMA DOS REIS, 55 ano(s). Filiação: DANIEL PATRICIO DOS REIS e HELENA MIRANDA DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
LUIZ HENRIQUE DE JESUS GERALDO, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: KEMILY TAIS SIEIRO ARRUDA. Filiação: ANTONIO ORANDIR GERALDO e MARIA DE JESUS GERALDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MAGNO JESUS MACHADO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VANDA DENISE PUCCINI DACORSO. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e ADELIRIS MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MARCOS DE LIMA, 47 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: DANIELA OSORIO DE CAMPOS. Filiação: ENORY DE LIMA e MARLENE CAMPOS DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 23/12/2025.
MIRCE COSTA CLAUDINO, 94 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MANOEL JOSE CLAUDINO. Filiação: MANOEL INACIO COSTA e MARIA LOPES PEREIRA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
NICOLLE ZANETTI DIAS TELES, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RICARDO DIAS TELES e SOLANGE ANDRESSA ZANETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/12/2025.
SONIA DO ROCIO CAMATI, 75 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: ANGELO CAMATI e IDALINA ALBINI CAMATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
VALDIR HORWAT, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ROSALINA DE FREITAS VALOTO HORWAT. Filiação: LUIZ HORWAT e JOANA IVANCHUK HORWAT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
VERA LUZIA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LACY SILVA e ERNESTINA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/12/2025.
VINICIUS HENRIQUE DE PAULA MORAES, 28 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: HENRIQUE PEDRO MORAES NETTO e DAYANE CRISTINABATISTA DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 22/12/2025.
