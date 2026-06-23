Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 23/06/2026

AGENOR FRANCA CHAGAS, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA DE JESUS DE PAULA CHAGAS. Filiação: PEDRO FRANCA CHAGAS e TRINDADE ANTONIA LIMA CHAGAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ALTAIR LOPES BORALI, 66 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Cônjuge: MARGARETE LOMBARDI SAUER. Filiação: JOSE BORALI e ELVIRA LOPES BORALI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
BRAZ MAESTRELLI, 88 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: NIVERSINA ANZE MASTRELLI. Filiação: JOAO MAESTRELLI e MARIA BUDEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
CLAUDINEI DA SILVA CAMARGO, 50 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: PIRAGIBE BATISTA DE CAMARGO e LUZIA MARIA DA SILVA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
DIVANIRA VIDAL, 81 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: OSMAR MANASSES. Filiação: JOSE VIDAL e MARIA VIDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
EDSON EDUARDO SGUARIO, 75 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: MARIA EUGENIA RAYMUNDO SQUARIO. Filiação: GUMERCINDO SGUARIO e BENEDITA MIRANDA SGUARIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ELOIR CHAGAS, 44 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: GERMANO BONFIM CHAGAS e MARILENE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ENZO GABRIEL GABARDO PEREIRA, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ODIVIO MONAEL JOHNSON PEREIRA e DANIELLI DE FATIMA GABARDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
EZELINA JACCON THOMAZ, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMERICO THOMAZ. Filiação: CARLOS JACCON e REGINA SANTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
GABRIEL FERNANDO DE CAMPOS, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EMILI ROBERTA DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
GISELE BASTOS DE LIMA, 34 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: JOSE FARIAS DE LIMA e SUELI ALVES DE BASTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ILDA ANTUNES DE ALMEIDA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SANDRINO DE ALMEIDA. Filiação: MANOEL ANTUNES e MARIA IZALINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ILDEFONSO ZANETTI FILHO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ILDEFONSO ZANETTI e DULCE MAURA PEREIRA ZANETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
IRODINA BRAIS, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SILVIO BRAIS e MARIA CLAUDINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
IVANI ADAMOVSKI, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO ADAMOVSKI e IZABEL DE SOUZA ADAMOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
IVO AMANDIO WITTMANN, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA SALETE WITTMANN. Filiação: NICOLAO HUGO WITTMANN e CLEMENTINA MATHILDE WITTMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de junho de 2026. Data do Falecimento: 22/06/2026.
IVONE GOMES BARBOSA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BARBOSA. Filiação: JOSE GOMES e IRENE NADOLNY GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOAO GOMES PARANHOS, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA DE SOUZA PARANHOS. Filiação: MANOEL PARANHOS e MARIA EMILIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOAO LUIZ BELO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE BELO e MARIA LOPES BELO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOAO MARIA MACHADO DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: ROSELI APARECIDA DA SILVA SANTOS. Filiação: FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS e DEJANIRA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOAO MARIA MATIAS DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA NA DOCUMENTACAO e FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOAQUIM NUNES DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: LUZINETE DE FREITAS DE SOUZA. Filiação: JOSE NUNES DE SOUZA e MARIA VIRGINIO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOEL DE JESUS TELMA, 55 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LUIZ TELMA e ILDA TELMA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOSE CARLOS TKACZUK, 52 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOSE TKACZUK e ARACY LOURENCO TKACZUK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL LOCAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
JOSE ORLANDO NARLOCH, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CARLOS NARLOCH e ROSA CORDEIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
LENY CARDOSO DE ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE SILVANO e BARONICA RICHERT SILVANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
MARIA AZILDA KLEIN, 103 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: HENRIQUE KLEIN e CAROLINA KLEIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
MARIA CLARA DE OLIVEIRA GABRIEL, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GABRIEL. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA e BENEDICTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 23 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA, 81 ano(s). Filiação: GERALDO RODRIGUES e MINERVINA PINHEIRO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
MARIA NARDI CURTARELLI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO CURTARELLI. Filiação: PEDRO NARDI e LUIZA BELTRANO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 23 de junho de 2026. Data do Falecimento: 22/06/2026.
MARLI APARECIDA LUIZ DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABILIO LUIZ DA SILVA e TEREZA MARQUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
NELSON DE CRISTO CORDEIRO, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TEREZINHA RAMOS CORDEIRO. Filiação: PEDRO JOSE CORDEIRO e JOANNA VIEIRA DE CRISTO CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
NOEMIA KALINOWSKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVESTRE KALINOWSKI e CATHARINA DERDA KALINOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
OLINDA FERREIRA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO FERREIRA DE SOUZA e LAURINDA LOPES DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
OLINDA MARIA DE AZEVEDO MACHADO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MACHADO NETTO. Filiação: BENEDITO INACIO DE AZEVEDO e MARIA APARECIDA DE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de junho de 2026. Data do Falecimento: 22/06/2026.
RENATO WILSON CAPTZAN, 71 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: MICHEL CAPTZAN e WALDIRA CAPTZAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ROSA MIYANISHI SATO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SHUJI SATO. Filiação: HISAYOSHI MIYANISHI e KANOBU MIYANISHI. Sepultamento: ITAPECIRICA DA SERRA/SP, quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
ROSANE DE FATIMA LEMES DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: DARCI LEMES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
SIRLEI DE FATIMA ANTUNES DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO ANTUNES DA SILVA e ORLANDO ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/06/2026.
TEREZA JOAQUINA GEORGETE, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GEORGETE. Filiação: JOSE JOAQUIM e MARIA PAULA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/06/2026.