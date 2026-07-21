Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (21)
ALCIR DOS SANTOS, 88 ano(s). Filiação: NARCISO DOS SANTOS e FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATORIO ROMA, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ALICE DELAY SCHARELLO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUDELINO SCHARELLO. Filiação: ANTONIO DELAY e THEREZA CAROLO DELAY. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ARTUR VAZ DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ELEOTERIO DE LIMA e DEJANIRA VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SILVANI SANTOS SILVA. Filiação: MANOEL LOURENCO DA SILVA e MARIA JOSE DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
BRAULIO RAMOS JUNIOR, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: YARA MACHADO BRANCO RAMOS. Filiação: BRAULIO RAMOS NOVO e VANDA CASSILDA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
CARLITO RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: TEREZA DE JESUS DOS SANTOS RODRIGUES. Filiação: JOAO ANTONIO RODRIGUES e SILVANIRA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
CARMEN LUCIA THOME FABIANI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR FABIANI. Filiação: JORGE THOME e LOURDES BERTO THOME. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
CECILIA RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: EDISON CANDIDO CORDEIRO. Filiação: JOAO RIBEIRO e VALERIA STEMPOSKI RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
CHARLES DE PAIVA LOPES, 31 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: RENATO GOIS LOPES e AZENILDA MARTINS DE PAIVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
CRISTIANE DE SOUSA CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CARVALHO e LYETTE DE SOUSA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
DANIEL STAUFFER MARIANO, 75 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ANTONIO MARIANO MACHADO e ELVIRA STAUFFER MARIANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
DIRCEU GARCIA DE ALBUQUERQUE, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GOMERCINDO ROGERIOGARCIA DE ALBUQUERQUE e MARIA JOAQUINA ALVES GARCIA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ELZA MARIA SPRENGER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GUALBERTO DE SENNA e ELZA LINHARES DE SENNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS, 85 ano(s). Filiação: GENEROSO TOMAZ DOS SANTOS e MARIA CANDIDA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
FRANCISCA RAMALHO TONHOLI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAIRDE TONHOLI. Filiação: OSMINDO DE SOUZA RAMALHO e MARIA COURA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
FRANCISCA VALDETTE MANRICH, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR JOAO PEREIRA e VERONICA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
GERALDO FRANCISCO DE PAULA, 89 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DOMINGAS MACHADO DE PAULA. Filiação: MARIA FRANCISCA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (21)
ISRAEL DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA FREIRA. Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e VICENCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JACIRA PEREIRA DA ROSA SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: JOSE CARLOS DA SILVA. Filiação: ANTONIO CANDIDO DA ROSA e JOSELINA PEREIRA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JAIRO MANOEL DE MELO, 57 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: SIMAO MANOEL DE MELO e EMILIA ROSA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JOAO CARLOS GARSSIS, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DULCE REGINA GNOATTO GARSSIS. Filiação: IRENE GARSSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JOAO FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DIVALINA DE FATIMA FERREIRA. Filiação: AMADEU FERREIRA SOBRINHO e LEONTINA TABORDA FERREIRA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JORGE NOVAKOWSKI, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: FLORIANO NOVAKOSKI e ZELIA JAKI NOVAKOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JOSE LEITE FRAGOSO, 84 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: LEOIR MARIA FRAGOSO. Filiação: JULIO LEITE FRAGOSO e LAUDELINA DE CASTRO FRAGOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
JOSEFA CARDOSO, 94 ano(s). Filiação: FRANCISCO ZANON e MARIA LUIZA ZANON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 20 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
LAYDES DE SOUZA PASSOS, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VICENTINA CORDEIRO PASSOS. Filiação: REGINALDO DE SOUZA PASSOS e ANA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
MARA CARVALHO LUIZ, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: HAROLDO LUIZ FILHO. Filiação: FRANCISCO CARVALHO e ISABEL CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARCELO ANTONIO CENSI, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICENTE CENSI e VANDA OENNING CENSI. Sepultamento: JARDIM DA PAZ, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARCIA DE CAMARGO SILVA TINESKI, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO ACIR TINESLII. Filiação: LUIZ DE CAMARGO SILVA e MARIA DAS NEVES SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARGARETH NICKEL SIMIONI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR SIMIONI. Filiação: RUBENS NICKEL e MARIA PIESKE NICKEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARIA APPARECIDA DE PAIVA KENICKE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO KENICKE. Filiação: JOAO ALVES DE PAIVA e MARIA DE OLIVEIRA PAIVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARIA DE LOURDES MATOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE NASCIMENTO e SIBIA BARBOSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARIA DE LURDES DA CRUZ MACEDO RIBAS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOCIR MACEDO RIBAS. Filiação: NOEMIA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (21)
MARIA MATILDE CANTERI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO DESSELMAM e JOSEFA DESSELMAM. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARICILDA SCHADECK MEIER, 67 ano(s). Cônjuge: CARLOS SOLIMAR MEIER. Filiação: AIRES JOSE SCHADECK e NANCI TEREZINHA SCHADECK. Sepultamento: MONTE CASTELO SC, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARIO EDUARDO MISSIROLI, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEILA TEREZINHA SEGANFREDO MISSIROLI. Filiação: MARIO MISSIROLI JUNIOR e ANESIA IMPARATO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARISTELA AUREA ASSUNCAO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO EMILIANO ASSUNCAO e EUNICE MENDES DE ASSUNCAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MARLENE CADERNA MARTINS, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MIGUEL ANGEL CARDENAS GOMEZ e NEIDA MARTINEZ RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MATHEUS AUGUSTO CAMPOS ZABLONSKI, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ELIANE DA SILVA LIMA ZABLONSKI. Filiação: NILSON ZABLONSKI e NELCI CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MINERVINA PEREIRA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVERIO ANTONIO DA SILVA. Filiação: JOAO ANTONIO PEREIRA e SELMIRA MATOSO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
MONICA ESTELLA KOCHNNY, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO KOCHANNY. Filiação: PEDRO TOMACHESKI e ROSA TOMACHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
NEUZA BRAGA QUINTEIRO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALBERTO QUINTEIRO. Filiação: CLODOMIRO CUNHA BRAGA e PAULA BARBOSA BRAGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 21 de julho de 2026. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ROGERIO CELENTANO SZTERLING, 51 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) COMPUTAÇÃO. Cônjuge: GISELE LINA DE OLIVEIRA. Filiação: LEONEL NULMAN SZTERLING e MARIA CRISTINA CELENTANO SZTERLING. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ROSARIA DI EGIDIO PIZZICHINI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PIZZICHINI. Filiação: CESARE DI EGIDIO e MARIASSUNTA FAGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/07/2026.
SEBASTIAO MARTINS BARBOSA JUNIOR, 76 ano(s). Cônjuge: DULCE WALESKO MARTINS BARBOSA. Filiação: SEBASTIAO MARTINS BARBOSA e FLORIZA BENICIO MILHE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
SILAS RIBEIRO DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NAIARA DO ROCIO DA GUARDA DOS SANTOS. Filiação: BRANDIZIO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES PIMENTEL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
SUZANA SANTOS DA ROSA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: NATALICIO DA ROSA. Filiação: BENEDITO PEDRO DOS SANTOS e APARECIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
TIAGO RODRIGO DA TRINDADE, 40 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: EUCLIDES ELOY DA TRINDADE e FRANCISCA DOMINGAS RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
VICTORIA DE CASTRO SASSON, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE CASTRO e SALETE LOBO DE CASTRO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
ZENOBIA FALKIEVICZ, 75 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: CASEMIRO FALKIEVICZ e LEOCADIA FALKIEVICZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 21 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (21)