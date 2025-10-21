Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (21/10)
ALBINA BERGAMINI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GERMANO BERGAMINI e ELIZA RICCIERI BERGAMINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ANDREIA DO NASCIMENTO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE FAUSTINO DO NASCIMENTO e IVANILDE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
BENEDITA MARCIANO ALMEIDA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ONORIO DE ALMEIDA. Filiação: PRUDENCIO MARCIANO e SEBASTIANA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
DERCY MARCELINO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MARCELINO e MARIA SALOME NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
DIANA MARIA DE MELO, 78 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: LAURO FABRICIO DE MELO PINTO e MARIA DE LOURDES FABRICIO DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
HAMILTON LUIZ DA ROCHA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO ELIAS DA ROCHA e MARIA ELIAS DA ROCHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
JOSE HOFFMANN FILHO, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE HOFFMANN e ANNA HALAIKO HOFFMANN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO COLONIA JOANNESDORF, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
JOSE ISRAEL FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: BELMIRA PARRA e BELMIRA PARRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LORIMUR ALBERTI, 72 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: IVONETE TABORDA RIBAS ALBERTI. Filiação: LEONIDAS ALBERTI e AURORA BUDEL ALBERTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
LUANA CARDOSO DOS SANTOS, 41 ano(s). Filiação: JORGE PEREIRA DOS SANTOS e MARIA SERAFINA GOMES CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARCO AURELIO SECH RAMOS, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ RICARDO RAMOS e MARIA LUCIA ANTONIA SECH RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARCOS ROBERTO DA SILVA, 52 ano(s). Filiação: JOSE CLAUDIO DA SILVA e AGENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARIA CLELIA GODOY MORAES, 82 ano(s). Filiação: EDUARDO PRADO DE MORAES e AUREA DE GODOI MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARIA DE SOUZA NEBES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: STEFANO NEBES. Filiação: SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA e LAURA LEITE LACERDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 21/10/2025.
MARIA IMACULADA SIMOES, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ONOFRE TEIXEIRA DA SILVA e INACIA IZABEL DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FRAGOZO SAMPAIO, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VELCI SAMPAIO. Filiação: JOAO ANADIR FRAGOZO e ROSELENE NEVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
VALQUIRIA PEREIRA DA ROCHA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORIANO PEREIRA e EUNICE SILVA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 13:20h. Data do Falecimento: 21/10/2025.
