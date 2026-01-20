Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 20/01/2026

ALEKSEI DICKOW SATO, 55 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: GIARA CARDOSO SATO. Filiação: NOBUTUGU SATO e MARGARET DICKOW SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
CECILIA DE FREITAS ROMANICHEN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOCELINO RIBEIRO DE SOUZA e CLOTILDE RIBEIRO DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
CEDINEIA APARECIDA MARTINS, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: REINALDO MARTINS e MARIA ROSELI PEDROSO SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
DELCI GULLICH MULLER, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: INGOMAR MULLER e SELMA GULLICH. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ELIAS PEREIRA MONTEIRO, 100 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IRACI DE FREITAS MONTEIRO. Filiação: FRANCISCO PEREIRA MONTEIRO e JOANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ELZA MARGARIDA ZELA, 74 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Cônjuge: ARAHY MILLA FERREIRA DE SIQUEIRA. Filiação: EDMUNDO ZEL e EVA ZELA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
EVANI DE PAIVA SOARES DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AYRTON POLIDORO DE SOUZA. Filiação: TALISMAN SALAZAR SOARES e AUREA DE PAIVA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
GENISIO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IVETE RODRIGUES DA SILVA. Filiação: EMILIO DA SILVA e NAIR DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
IGNEZ LUCI RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE SALVADOR RODRIGUES e MARIA GRANATO RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
IRNO GIROLDI, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DUCICLEI BORGES DIAS. Filiação: CLAUDINO GIROLDI e TERCILIA GIROLDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
IVAIR MARIA DE DIAS OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NATINHO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE INACIO DE OLIVEIRA e AMANTINA VELOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JACKSON DE BARROS, 73 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: IARA DE FATIMA ESCANDELARI DE BARROS. Filiação: BRUNO DE BARROS e SELETA DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
MARINA ANTONIO FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CESARINO FERREIRA. Filiação: VALENTIM ANTONIO DA SILVA e IZABEL AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
MAURICIO MORO RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: FATIMA CRISTINA GALBARDI MORO. Filiação: DEOLINDO MORO e ANA RODRIGUES MORO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
NICANOR ALBERTO REICHEMBACH, 96 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ALZIRA VICTORIA REICHEMBACH. Filiação: HUGO ALBERTO REICHEMBACH e MARIA BOELL FILHA REICHEMBACH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
PETER HENRIQUE HACK, 40 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NATALIA HACK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
TADAAKI TAKATU, 88 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: TOMOKO ABE TAKATU. Filiação: SHOSKE TAKATU e UMEKA TAKATU. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
TEREZINHA RAMOS DE PAULA, 83 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: SEBASTIAO ACIE DE PAULA. Filiação: DOMINGOS DE RAMOS e JOAQUINA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
THEODOSIO MAXEMIUK, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: LIDIA KLEINA MAXEMIUK. Filiação: JOSE MAXEMIUK e OLIANA MAXEMIUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
WILSON DOMINGOS MAIOKY, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DO PILAR MAIOKY. Filiação: ANGELO MAYOKI e JUDITH MAIOKY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.