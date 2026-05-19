Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 19/05/2026

ADALMO SARAIVA, 77 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: VERA APARECIDA SARAIVA. Filiação: MANOEL SARAIVA e MARGARIDA SARAIVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ADAMASTOR MARQUES, 80 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: VERA LUCIA HAISI MARQUES. Filiação: LINO BRITO MARQUES e AURORA BUENO MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ADILSON ANTONIO DOS ANJOS, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLARICE APARECIDA DA SILVA. Filiação: ADOVALDO DOS SANTOS e BEATRIZ DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ALVARO PEDROSO RIBEIRO, 35 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LUIZ ALVINO RIBEIRO e NOELI APARECIDA PEDROSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
AMARA BENEDITA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Filiação: JOSE BENEDITO EDUARDO e LIDIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ANTONIA APARECIDA ALEIXO JARDIM, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE MARIA ALEIXO e GUILHERMINA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
AVANY DALLAGRANNA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DALLAGRANNA. Filiação: PEDRO CASAGRANDE e ROSA CASAGRANDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
BENICIO ARAUJO DEWOLATKA, 6 dia(s). Filiação: BRUNO PARANHOS DEWOLATKA e AMANDA DE CAMPOS ARAUJO DEWOLATKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
CARMEM LUCIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ARLINDO DE OLIVEIRA. Filiação: RAUL FERREIRA DA SILVA e MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
CATARINA DE ASSUNCAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SOLEDADE JACINTA DE ASSUNCAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
CELIA HEINZEN DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO FERREIRA DA COSTA. Filiação: LOURENCO JOAO HEINZEN e PAULA WIGGERS. Sepultamento: CEMITÉRIO DE URUBICI, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
CORNELIO BZUNECK, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PERCILIA LAUREANO BZUNECK. Filiação: JOSE BZUNECK SOBRINHO e MARIA DA CONCEICAO BZUNECK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
DENILSON RODRIGUES, 53 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: LIZANDRO RODRIGUES e DIVA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
DIRSO VIEIRA DE FREITAS, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALCIDES JOSE DE FREITAS e APARECIDA VIEIRA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
DORNELES CEZINANDO DO PRADO, 78 ano(s). Filiação: EMILIANO CEZINANDO DO PRADO e IDALINA MACEDO DO PRADO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
EDGARD JOAQUIM DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: RUTH CORDEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: GUILHERME DE OLIVEIRA e DORALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ENI CAMPOS LUGGERI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO LUGGERI. Filiação: JORGE RODRIGUES DE CAMPOS e BENEDITA VIEIRA DE CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ERVINO MADRUGA FREITAS, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: IRENE FREITAS. Filiação: ISIDORO CARLOS FREITAS e MARIA APARECIDA MADRUGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
EUGENIA MELNYK SCHEREMETA, 91 ano(s). Profissão: CIRURGIÃO(Ã). Cônjuge: OLES SCHEREMETA. Filiação: THEODORO MALNYK e MARIA OCHRYN MELNYK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
IDALILA DOMINGUES DA LUZ, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO JOSE DA LUZ e ELENA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/05/2026.
ISIS ELOAH LOCATELLI DA SILVA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAM SANTOS DA SILVA e MARINES DE FATIMA LOCATELLI DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
IZOLDE ZEN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FREDERICO ZEN e JOSEFA REK ZEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
JANETE DO CARMO VALENTE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORISVALDO VALENTE. Filiação: JOAO PINTO BICUDO e NAIR FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
JUDITH CHAVES MONTEIRO ZAN, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMARIO MONTEIRO ZAN. Filiação: CLODOALDO MISAEL CHAVES e HILDA LUFFER CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
KAUA DA SILVA MARTINS, 20 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: RONALDO MARTINS e MIRIAM BISPO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
LAZARA NUNES RODRIGUES FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA. Filiação: LIVINO NUNES RODRIGUES e BENEDITA PIRES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
LOURIVAL DEOMAR VICENTINI, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JACIRA VICENTINI. Filiação: PEDRO VICENTINI e ROSALIA VICENTINI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ULYSSES GONCALVES DOS SANTOS e AMELIA MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
LUIZA MARIA PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUIZ GERALDO DOS SANTOS. Filiação: SEVERINO JOSE PEREIRA e MARIA JOSE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA DE MORAIS, 71 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA e DORACINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA DE LOURDES GIRARDI HOCHULI, 84 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: EDENIR MARIO HOCHULI. Filiação: HERMINIO GIRARDI e VENERANDA GIRARDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA FLOR, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANGELO FLOR e CECILIA FLOR. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA IZABEL DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ANTONIO DE JESUS. Filiação: VICENTE AMERICO CARVALHO e MARIA DA PIEDADE CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA LINA COUTINHO PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: RAIUMUNDO DE SOUZA PEREIRA e JOSEFA COUTINHO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA MADALENA NOGAROTTO HOLTHMAM, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL HOTHMAM. Filiação: DOMINGOS ARTUR NOGAROTTO e JULIA ZILIOTTO NOGAROTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARIA SOLANGE ALVES STANK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERVINO STANK e NAIR ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARINETE DE CRISTO PEREIRA, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: TARCISIO PEREIRA e MARIA LUCIA DE CRISTO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARLEM TEREZINHA DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE JOAQUIM DA SILVA e MARIA LUIZA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MARLENE DE CASTRO, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO DE CASTRO e MARIA IRACY DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MAURI ANTUNES, 40 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: GISLAINE SOUZA ANTUNES. Filiação: ANTONIO ANTUNES SOBRINHO e IZULETE LEAL ANTUNES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
MAURO LAURIANO DO CARMO, 68 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: ANAIR IVETE SZPACK LAURIANO DO CARMO. Filiação: LAZARO LAURIANO DO CARMO e TEREZA MESSIAS DA SILVA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
NAEL FONTANA NOGUEIRA, 1 mes(es). Filiação: VINICIUS SILVA NOGUEIRA e NAIRA CRISTINA DA SILVA FONTANA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
NILDA CORREA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: ANTONIO CORREA DA SILVA e AMELIA CORREA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.
OLGA HARMATCHUK DA ROSA, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FELIX AFONSO DA ROSA. Filiação: ESTEFANO HARMATCHUK e MICHALINA HARMATCHUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ONDINA CUNHA IMAGUIRE, 96 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: NOBOR IMAGUIRE. Filiação: CLITO CUNHA e ADILIA ARAUJO CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
OSMAR RENATO COVALSKI, 60 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: PAULO COVALSKI e TERESA COVALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
RENE RENATO RATTIMANN JUNIOR, 40 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: RENE RENATO RATTIMANN e ILZA DE LIMA RATTIMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ROSALINA RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO BATISTA RIBEIRO. Filiação: ANTONIO BENICIO DOS SANTOS e MARIA CELINA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
ROSI MARIA KOSONSKI WONSOWICZ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIR WONSOWICZ. Filiação: JOSE KOSONSKI e ANNA BAHL KOSONSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
SIMONE APARECIDA DITTERT, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: OTILIO TEODORO DITTERT e OLEZIA DAS GRACAS DITTERT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
SONIA LOPES DE PAULA ASSIS, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARMANDO DE PAULA ASSIS e ARLINDA LOPES DE ASSIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
SONIA MARIA GOMES DE SOUZA MADALEN, 79 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ROBERTO GARCIA MADAZEN. Filiação: ALFREDO PEREIRA DE SOUZA e JULIA GOMES RANGEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
VALDECI DO PRADO, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZINHA DE LURDES HONORIO. Filiação: JOAQUIM APARICIO DO PRADO e FLORIZA DA SILVA PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
VALDINEI RIBEIRO DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALDIR RIBEIRO DA SILVA e IZOLINA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 19 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/05/2026.
WILLE RIBEIRO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: WALMOR WALDY RIBEIRO e MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 19 de maio de 2026. Data do Falecimento: 18/05/2026.