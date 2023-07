Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

Alacir Cordeiro de Araújo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cidalio Cordeiro de Araújo e Clotilde Vieana Cordeiro. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Alessandro da Silva Souza, 41 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Fernando de Souza e Regiane Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Alzira Martins Lima, 101 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Jesus Martins e Augusta Martins. Sepultamento quarta-feira, 19 de julho de 2023 às 14hh, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Amilton de Paula Bandeira, 63 anos. Filiação: Raul de Paula Bandeira e Olinda Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo de local a ser designado.

Ana Ligia Koch Leite, 45 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Marco Antônio Benato Leite e Pricila Marina Koch Leite. Sepultamento ontem.

Ana Maria Deganello Vianna, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Deganello e Orminda Fernandes Teixeira Deganello. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Ana Maria Rodrigues Farias, 71 anos. Profissão: aeroviário. Filiação: Alfredo Rodrigues Farias e Martiniana Rodrigues Farias. Sepultamento ontem.

Ângelo Márcio Gabardo, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Eloir Gabardo e Matilde Ribeiro Gabardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Igreja Shalon no Xaxim.

Anneliese Peus Lombardi, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ernesto Peus e Maria Peus. Sepultamento ontem.

Antoninho Mendes Oliveira, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Mendes de Oliveira e Conceição Cristina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Dom Pedro / Campo Largo.

Aramis Alexandrini, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Carlos Abrahan Alexandini e Cecília Alexandrini. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Ari Bientinezi, 82 anos. Profissão: técnico. Filiação: Alberto Bientinezi e Alice Bientinezi. Sepultamento ontem.

Ari da Silveira Almeida, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Cândido de de Almeida e Eudete da Silveira Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

César Antônio da Silva, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Maurício da Silva e Nadir Salome da Silva. Sepultamento ontem.

Charles Chaves Malinovski, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Anesio Malinovski e Dirceles Carvalho de Chaves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Christian Cândido Ferreira de Campos, 40 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Cláudio Antônio de Campos e Calorinda Cândido Ferreira de Campos. Sepultamento ontem.

Cristiani de Souza Veiga, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens de Souza e Castorina Barbosa de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Domingas Ces, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Colatusso e Maria Colatusso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Eduardo Cintra Ayub, 62 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jorge de Souza Ayub e Lucila Cintra Ayub. Sepultamento ontem.

Elizario Francisco de Azevedo, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: Virgolino Francisco de Azevedo e Ana Rosa de Morais. Sepultamento ontem.

Eloina Casturina dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria e Fidercina dos Santos. Sepultamento ontem.

Ervim Lenzi, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Giordano Lenzi e Armelinda Bagatoli. Sepultamento ontem.

Francisco João dos Santos, 93 anos. Profissão: servente. Filiação: João dos Santos e Maria Antonis de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Francisco Lutero Luehring, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Francisco Teodoro Luehring e Maria Conceição Silveira Luehring. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Gael de Abreu Costa, 1 dias. Filiação: Solano Costa e Ailza Alves de Abreu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Geraldo Hretiuk, 75 anos. Filiação: Basílio Hretiuk e Paulina Hretiuk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Helena Maria Sendeski, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Henrique Michalak e Maria do Carmo Michalak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Henrique Gorak, 78 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: José Gorak e Helena Zadurska. Sepultamento ontem.

Isabel Teixeira de Morais dos Santos, 68 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Joaquim Teixeira de Morais e Anna Maria de Morais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jezo Mizidio, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Mizidio e Odete Correia Mizidio. Sepultamento ontem.

Joanir Braine, 72 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: André Braine e Maria de Moura Costa Braine. Sepultamento ontem.

João Carlos Paintinger, 60 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Reinaldo Paintinger e Leonora Tereza Paintinger. Sepultamento ontem.

João Jacinto dos Santos, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benedito Jacinto dos Santos e Carmelina Ferreira Jacinto. Sepultamento ontem.

Jorge Pinto da Silva, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Pinto da Silva e Joana de Jesus da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Antônio / Ponta Grossa, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Pereira Chaves, 69 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: José Adis Chaves e Maria Pereira Cardoso. Sepultamento ontem.

Juvenal Ferreira, 69 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Pedro Ferreira e Antônia Elias Ferreira. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Rio Negro.

Laura Baccega Bossoni, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gilio Baccega e Dileta Carossi Baccega. Sepultamento ontem.

Leonardo Tarczewski, 27 anos. Profissão: servente. Filiação: Zair Antônio Tarczewski e Rozenil Ribeiro Prestes Tarczewski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Leonor Mendes dos Santos, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ismael Ferreira Mendes e Camila Pereira Mendes. Sepultamento ontem.

Liana da Rocha Silva, 74 anos. Profissão: jornalista. Filiação: José Ambrosino Silva e Graziela Lúcia da Rocha Silva. Sepultamento ontem.

Luís Carlos de Camargo, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eroni Paz de Camargo e Maria da Luz de Camargo. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Wambier Fialla, 60 anos. Profissão: técnico. Filiação: Antônio Fialla e Marly Wambier Fialla. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos de Oliveira, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marlei Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marcos Enrique Fonseca Pereira, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Pedro Gonçalves Pereira e Maria das Dores Fonseca Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Aparecida Pacifico de Souza, 74 anos. Filiação: Leontina Pacifico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Evangélica Quarangular.

Maria Lúcia Alves Bezerra, 58 anos. Filiação: Maria Alve de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Católica.

Maria Neusa dos Santos Spena, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Djalma dos Santos Dionísio e Aparecida de Souza Dionísio. Sepultamento ontem.

Maria Sant Ana Pessoa, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sant Ana de Almeida e Izaltina Paulina de Gouveia. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Pereira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcino Francisco Conceição e Antônia Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

Marinalva Gonçalves, 65 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Jesuíno Gonçalves Filho e Aurelina Francisca Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mayra Cândido Ferreira, 34 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Albari Ferreira e Maria Olivia Cândido Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Neuza Maria Cimbaluk, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bazilio Stocki e Zenobia Bahniuk Stocki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Odilon Andreoli, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Augusto Andreoli e Célia Araújo Andreoli. Sepultamento ontem.

Olanda Dallazuana, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Govaski e Ema Roter Govaski. Sepultamento hoje, Cemitério de Tranqueira / Almirante Tamandaré, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Osvaldino Antunes Barbosa, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Ferreira Barbosa e Henriqueta Antunes Barbosa. Sepultamento quarta-feira, 19 de julho de 2023, Cemitério Municipal de Lontra/mg, saindo de Memorial Bom Pastos – Lontra/mg.

Paulo Roberto Belato, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Guerino Belato e Assunta Tricarico. Sepultamento ontem.

Paulo dos Santos Zella, 44 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Jorge Zella e Maria Damareski Zella. Sepultamento ontem.

Rogério Kowalczuk, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vitor Kowalczuk e Irene Callegarin Kowalczuk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Rosana Mara de Oliveira Cava, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Odair de Oliveira e Nelci de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Sabina Vieira Gonçalves, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Florêncio Vieira e Maria Valéria Vieira. Sepultamento ontem.

Stefany Machado de Siqueira, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vanusa Machado de Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Municipal Boqueirão.

Terezinha Fernandes dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Fernandes dos Santos e Cristina Roza de Araújo. Sepultamento ontem.

Vanderli Teresinha de Melo, 67 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: João Leonardo Havrechaki e Maria Elia Havrechaki. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vicente Guercio, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Guercio e Dinaura Henriques Guercio. Sepultamento ontem.

Virissimo Figuero Moreira Branco, 88 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Virissimo Moreira Branco e Constância Figuero de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Caçador Sc.

Wanderley José Bergamasco, 57 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Antônio Pedro Borgamasco e Jobedis Montanini Bergamasco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Wesley Cardoso de Souza, 10 anos. Filiação: Jessé Manoel de Souza e Lisane Cardoso. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de na Fazenda Rio Grande.

Zelinda de Sá Ricardo, 35 anos. Profissão: secretária. Filiação: Ozório Ricardo e Salete de Sá. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Eterno ParanaguáPR, saindo da Capela Mortuária Jardim Eterno ParanaguáPR.

