Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

AIRTON JOSE FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EUNICE TEREZINHA FERREIRA. Filiação: ALCEBIADES FERREIRA e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:00h.

ALBANO LINZMEYER, 79 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: GENI LINZMEYER. Filiação: WALTER LINZMEYER e SELMA LINZMEYER. Sepultamento: MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL SC, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 07:00h.

ALCINA CARNEIRO DE ANDRADE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDINO SANTANA DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO PINTO CARNEIRO e CAMILIA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:00h.

ALENITA DOS SANTOS TULLIO, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANTENOR TULIO. Filiação: JOAO DOS SANTOS e MARIA MIOLA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:00h.

ALLY PIE MACHADO NEWTON, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO AFONSO MACHADO NEWTON. Filiação: AUGUSTO PIE JUNIOR e ANNA PIE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 09:00h.

AMELIA CAMARA BOCATE, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO CAMARA e CARMELIA RAYMUNDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de março de 2025.

ANA DO CARMO ROSA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE GOUVEA DOS SANTOS e MARIA DO CARMO GOUVEA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de março de 2025.

BRAULIO BALSAMO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO BALSAMO e BENVENUTA HELENA FIOROTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

EDSON LUIZ DAMAS SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VANILDA MESSIAS DIAS. Filiação: MIGUEL DAMAS SILVEIRA e ISABEL DAMAS SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:00h.

EMILIA LEBRE DOS SANTOS JOAQUIM, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AIRES DE OLIVEIRA JOAQUIM. Filiação: JOSE DOS SANTOS e JULIA DE JESUS LEBRE. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE APUCARANA, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 16:00h.

GLORIA DAS GRACAS JUNG, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SILVIO ALEXANDRINO e MARIA JOSE DE SOUZA ALEXANDRINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 16:30h.

HENRIQUE WOSIACK, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA ODETE WOSIACK. Filiação: FRANCISCO WOSIACK e MARIA NUMER DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 14:00h.

HILARIA MARTA TABORDA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL NUNES. Filiação: NAO CONSTA e DURVALINA TABORDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 19:00h.

HOANN MARCUS THA GOMES, 34 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: DERY VINICIOS GOMES e LUCIANA THA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:00h.

IRACYR PITTA BERTUOL, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FIORELLO BERTUOL FILHO. Filiação: HENRIQUE DE PAIVA PITTA e URSULINA RUFINI PITTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 17 de março de 2025 às 17:00h.

IRENE TEREZINHA RAMOS SANT ANNA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DULCIO VIEIRA DE SANT ANNA. Filiação: JOAO PEDRO RAMOS e ALICE VAZ DE RAMOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 18 de março de 2025 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

IRIS MARIA DA CUNHA KACZMAREK, 5 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: SAULO DALLA VECCKIA KACZMAREK e BIANCA DA CUNHA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 17:00h.

ISIS HELOA WEBER DE ANDRADE, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ALISSON DE JESUS ANDRADE e ELOIZA ANDRADE WEBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 18 de março de 2025.

IVETE BELESKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ZEGMUNDO BELESKI e LEOCADIA BELESKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:00h.

JANDIR CORREA, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RODOLPHO CORREA e CONCEICAO CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025.

JOAO BATISTA PINTO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: STER TELLES DA SILVA PINTO. Filiação: JOAO BATISTA PINTO e JOVINA RODRIGUES BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 18 de março de 2025 às 14:00h.

JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAO RODRIGUES RIBEIRO e LAUDILIA RIBEIRO BATISTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 17 de março de 2025 às 10:00h.

JOSE ALVES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE PEDRO FILHO e BRASILINA MARIA ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 18 de março de 2025.

JOSE LOURIVAL RIVABEM, 78 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARISA BONATO RIVABEM. Filiação: ATILIO RIVABEM e MARIA BERTOJA RIVABEM. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 18 de março de 2025.

JOSE RUBENS DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: CARMELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 18 de março de 2025 às 17:00h.

KEMILLY RENATA ALVES CORDEIRO, 14 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNOO EPHIGENIO CORDEIRO e PRISCILA ALVES PEREIRA. Sepultamento: CAMPOS GERAIS, terça-feira, 18 de março de 2025.

KLEBER VINICIO RIBAS, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CELSO RIBAS e SONIA DO ROCIO RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:30h.

LAURA MARIA DA SILVA, 70 ano(s). Filiação: PEDRO JOSE DA SILVA e NESTRINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 18 de março de 2025.

LEONIILDO SIEGA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARMELINDO SIEGA e ESTHER ELIZA SIEGA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SAOP JORGE OESTE, terça-feira, 18 de março de 2025 às 17:00h.

LEONTINA PENTEADO LICORINI, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LICORINI. Filiação: JOSE LEITE PENTEADO e ANA DA ROCHA. Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO/PR, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 10:00h.

LUCELIA DE OLIVEIRA SILVA, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO DA SILVA e FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 18 de março de 2025.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

LUIZ ALOYS PROCOPIO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE PROCOP e ESTEFANIA PROCOP. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA JARARACA, terça-feira, 18 de março de 2025.

LUIZA VERNIZE BETTIO, 94 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: ZAIR BETTIO. Filiação: HUMBERTO VERNIZE e ERNESTA VERNIZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:30h.

MAFALDA TOSIN ZACARCHUKA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DUBAS ZACARCHUKA. Filiação: ANGELO TOSIN e ROSA TOSIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 18 de março de 2025 às 12:00h.

MARIA CELIA MUNARETTO, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALDEMIR MUNARETTO. Filiação: EURICO ANDRADE e SEBASTIANA PALMIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES GALHARDE DE SOUZA CABANA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MANOEL DE SOUZA CABANA e SILVIA GALHARDE CABANA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:00h.

MARIA ELENI ROCHA DE BARROS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO MELLO DE BARROS. Filiação: ALCEU KIRCHNER ROCHA e CECILIA STOCO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 18 de março de 2025 às 15:00h.

MARIA JOANA BUDEL ABDALLAH, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAIL IOUSSEF ALI ABDALLAH. Filiação: CARLOS BUDEL e ROSA SLOMPO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 18 de março de 2025 às 13:00h.

MARILENE COSTA FORTUNATO, 69 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Cônjuge: DANIEL DAMIAO FORTUNATO. Filiação: JOAO ANTUNES COSTA e ADELINA FARIAS COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 18 de março de 2025 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

MOACIR DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO HONORIO DE OLIVEIRA e ZILDA LAUREANO DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de março de 2025.

NEIDE MARCHINI DE MELLO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARCHINI e ANGELINA MARIA MARCHINI. Sepultamento: SANTO AGOSTINHO, terça-feira, 18 de março de 2025.

PRISCILLA PRADO DA SILVA, 34 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e RITA DE CASSIA PRADO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:00h.

SEBASTIAO JACINTO DUARTE, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: REALINO JACINTO DUARTE e BRASILINA MARIA DE JESUS DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025 às 13:00h.

TEODOLINO GOMES MACHADO, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JORGE GOMES MACHADO e LAURITA GOMES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de março de 2025 às 15:00h.

WALDIR DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: NIVALDO DA SILVA e DJANIRA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 18 de março de 2025 às 11:00h.

WANDA RAPP THIEM, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO THIEM. Filiação: THEODORO RAPP e MARTHA RAPP. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de março de 2025 às 17:00h.

ZULMIRA RENNO, 98 ano(s). Filiação: JOSE RENNO FILHO e AMELIA GUIMARAES RENNO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 18 de março de 2025.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)