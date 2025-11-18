Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18/11)
ADALTO SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: ATAIDE SANTOS e LOURDES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ALCINDO ELIAS, 95 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: LEONI ELIAS. Filiação: JOAO ELIAS e MARIA LEITE ELIAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
ANTONIO LICINIO MACHADO, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JACIRA DOS SANTOS GOMES. Filiação: CLEMENTINO LICINIO MACHADO e MARIA FLOR MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
ANTONIO LUKA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JORACY DOMINGUES DA CRUZ LUKA. Filiação: LADISLAU LUKA e TEREZA LUKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
BENILDA DO CARMO BONINI, 66 ano(s). Filiação: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
DELOURDES DA SILVA ROSA, 98 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ALCOLINO ALVES DA SILVA e ALICE ALVES PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
DINA GODOI PARADELA, 85 ano(s). Cônjuge: JADIR PARADELA. Filiação: JOSE GODOI e JOSEFINA GODOI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
DORACY ALVIM DE TOLEDO, 90 ano(s). Cônjuge: FLORIANO LIMA DE TOLEDO. Filiação: JOAO BPTISTA ALVIM e BLANDINA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
DULCE BREINAK DE CALDERON, 93 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MAXIMILIANO BREINAK e ELVIRA DOMINGAS BREINAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
GENI LOPES DA CUNHA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO BATISTA LOPES e CATARINA MARTINS LOPES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
IVERALDO LUIZ ATHANAZIO, 70 ano(s). Profissão: ESCREVENTE. Cônjuge: EUGENIA MARIA CRISPIM ATHANAZIO. Filiação: ALICE DE OLIVEIRA ATHANAZIO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
IZILDA CELUSNIAK, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: PEDRO CELUSNIAK. Filiação: AUGUSTO SALESBRAM e FRANCISCA SALESBRAM. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JOAO ALFREDO DE ARRUDA GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: CLEIDE HELENA WERNER GONCALVES. Filiação: ALCEBIADES MADER GONCALVES e ARMIDA DE ARRUDA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
JOSE CESAR PINTO, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOSE RESENDE PINTO e MARIA DE LOURDES PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
JOSELIA MAMEDES, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARVELINO MAMENDES e LEONILDA FLORENCIO DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LUCIA MARA PASCAL, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEMITRU PASCAL e GERTRUDES PASCAC. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/11/2025.
LUIZ SERGIO DOMARADZKI, 74 ano(s). Filiação: MIECISLAU DOMARADZKI e ODETE DARU DOMARADZKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 17/11/2025.
MARIA IZABEL VALLENUELA GOMES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISMAEL GOMES e EMILIANA VALLENZUELA GOMES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
PAULO RICARDO DA SILVA BERNETZKI, 26 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ALTAMIR JOSE BERNETZKI e SOLANGE ANDRE DA SILVA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
SOPHIA KUDUVABICZ, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: FRANCISCO KUDUVABICZ e MARIA KUDUVABICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/11/2025.
VERONICA DIADIO ZABLOSKI, 78 ano(s). Filiação: ESTEFANIO DIADIO e MICHALINA DIADIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 18/11/2025.
